Tuần thai thứ 23: Bé yêu lớn như quả bưởi, xương và cơ phát triển mạnh.

Mẹ tăng cân, bụng to rõ, có thể gặp co bóp Braxton Hicks hoặc ngứa da.

Uống axit folic, ăn bổ sung canxi, theo dõi cử động bé.

Mẹ hãy tận hưởng giai đoạn bé ngày càng khỏe mạnh nhé!

Kích thước và cân nặng của em bé

Bước vào tuần thứ 23 của thai kỳ, em bé dài khoảng 28-29 cm (tính từ đầu đến gót chân, như quả bưởi), nặng 430-500g, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

Tổng quan về tuần thai thứ 23

Trong tuần thai thứ 23, bé yêu tăng cân nhanh, với xương và cơ bắp phát triển mạnh, chuẩn bị cho các cử động linh hoạt hơn. Nhau thai tiếp tục cung cấp dinh dưỡng và oxy hiệu quả. Mẹ cảm thấy tràn đầy sinh lực, nhưng có thể gặp co bóp Braxton Hicks hoặc ngứa da do bụng lớn nhanh.

Đây là thời điểm mẹ theo dõi cử động bé và duy trì khám thai định kỳ. Mẹ hãy giữ tâm trạng vui tươi để tận hưởng giai đoạn này nhé!

Bé yêu và cơ thể mẹ thay đổi thế nào?

Cơ thể mẹ

- Hormone ổn định: Progesterone và estrogen hỗ trợ thai kỳ, làm tử cung mở rộng, có thể gây co bóp Braxton Hicks, ngứa da, hoặc táo bón.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn hơn, khiến bụng nhô rõ, dễ nhận thấy khi đứng hoặc mặc quần áo ôm sát.

- Tăng cân: Mẹ có thể tăng 5-7.5 kg (tùy cơ địa), do thai nhi, nhau thai, và nước ối phát triển.

- Thay đổi khác: Mẹ tràn đầy sinh lực, tiết dịch âm đạo (trắng đục, không mùi), tóc và móng mọc nhanh, da sáng mịn hoặc có đốm nám. Co bóp Braxton Hicks (co nhẹ, không đau) hoặc ngứa da (bụng, đùi) có thể xuất hiện do da giãn và lưu lượng máu tăng. Đau lưng hoặc đau dây chằng tròn vẫn có thể tiếp diễn.

Bé yêu

- Bé yêu là một thai nhi, dài khoảng 28-29 cm (tính từ đầu đến gót chân, như quả bưởi), nặng 430-500g, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

- Xương và cơ bắp bé phát triển nhanh, giúp bé tăng cân và cử động mạnh mẽ. Giác quan (nghe, nhìn, sờ) nhạy hơn; bé phản ứng với tiếng mẹ hoặc âm nhạc. Lông tơ (lanugo) và lớp vernix tiếp tục bảo vệ da.

- Siêu âm cho thấy bé cử động mạnh mẽ (đá, xoay, nấc cụt), với phổi và hệ tiêu hóa tiến triển. Thật đáng yêu!

Triệu chứng mẹ có thể gặp trong tuần thai thứ 23

Trong tuần thứ 23 của thai kỳ, triệu chứng mang thai vẫn nhẹ, nhưng có một số thay đổi mới:

- Tràn đầy sinh lực: Mẹ tràn đầy năng lượng, dễ dàng tham gia các hoạt động thường ngày.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn khiến bụng nhô rõ, đặc biệt dễ thấy ở mẹ mang thai lần hai.

- Cử động thai: Mẹ cảm nhận bé đá hoặc xoay mạnh mẽ, rõ hơn khi nghỉ ngơi hoặc sau bữa ăn.

- Co bóp Braxton Hicks: Tử cung co nhẹ, không đau, không đều, như luyện tập cho sinh nở.

- Ngứa da: Da bụng, đùi, hoặc ngực có thể ngứa do giãn nhanh để thích nghi với thai lớn.

- Táo bón hoặc đầy hơi: Progesterone làm chậm tiêu hóa, gây khó chịu ở bụng.

- Tiết dịch âm đạo: Dịch trắng đ�uc, không mùi là bình thường; nếu ngứa, có mùi, hoặc màu bất thường, hãy đi khám.

- Da sáng hoặc nám: Hormone khiến da sáng mịn hoặc xuất hiện đốm nám trên mặt.

- Đau lưng nhẹ: Trọng lượng thai và thay đổi tư thế có thể gây đau lưng hoặc dây chằng tròn.

Nếu mẹ thấy máu đỏ tươi, đau bụng dữ dội, co bóp tử cung đều và đau, hoặc cử động bé giảm, hãy liên hệ bác sĩ ngay.

Tips chăm sóc cho mẹ trong tuần thai thứ 23

Chăm sóc thể chất

- Tiếp tục axit folic: Mẹ hãy uống 400 mcg axit folic mỗi ngày để hỗ trợ não và tủy sống bé phát triển.

- Ăn giàu dinh dưỡng: Chọn thực phẩm giàu canxi (sữa, phô mai), chất xơ (rau xanh, yến mạch), và protein (thịt nạc, đậu) để hỗ trợ xương bé và giảm táo bón. Ăn bữa nhỏ, tránh đồ cay hoặc dầu mỡ. Hạn chế caffeine (dưới 200mg/ngày).

- Nghỉ ngơi hợp lý: Ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm, nằm nghiêng trái với gối đỡ bụng, và nghỉ ngắn ban ngày nếu mệt.

- Tập kéo giãn: Đi bộ, yoga bầu, hoặc kéo giãn nhẹ giúp giảm đau lưng và co bóp Braxton Hicks. Tránh vận động quá sức.

- Chăm sóc da: Dùng kem chống ngứa (có thành phần tự nhiên như lô hội, dầu dừa) để giảm ngứa da và giữ da mềm mại.

- Mặc quần áo thoải mái: Chọn váy bầu, quần co giãn để phù hợp với bụng ngày càng lớn.

Chăm sóc tinh thần

- Thư giãn với nhạc nhẹ, đọc sách, hoặc trò chuyện với bé để tăng kết nối mẹ-con.

- Kết nối với bạn đời, gia đình, hoặc nhóm mẹ bầu để chia sẻ niềm vui khi bé cử động mạnh mẽ.

- Nếu lo lắng về co bóp Braxton Hicks hoặc sức khỏe bé, hãy trao đổi với bác sĩ để được giải đáp.

Duy trì thai kỳ khỏe mạnh

- Tránh rượu, thuốc lá, và chất kích thích để bảo vệ bé yêu.

- Uống đủ nước (2-2.5 lít/ngày) để giảm táo bón và hỗ trợ tuần hoàn máu.

- Theo dõi triệu chứng bất thường và duy trì lịch khám định kỳ với bác sĩ.

Những điều mẹ cần lưu ý trong tuần thai thứ 23

- Theo dõi co bóp Braxton Hicks: Co bóp nhẹ, không đều là bình thường. Nếu co bóp đều, đau, hoặc kèm máu, hãy đi khám ngay.

- Hiểu tiết dịch và máu: Tiết dịch trắng đục, không mùi là bình thường. Máu đỏ tươi hoặc đau bụng mạnh cần đi khám khẩn cấp.

- Theo dõi cử động bé: Ghi lại các lần bé đá hoặc xoay trên ứng dụng theo dõi thai kỳ để nắm rõ sự phát triển của bé.

- Nguy cơ sảy thai rất thấp: Với tim thai ổn định qua siêu âm, nguy cơ sảy thai dưới 1%, giúp mẹ an tâm tận hưởng thai kỳ.

Câu hỏi mẹ hay thắc mắc

1. Co bóp Braxton Hicks tuần 23 có bình thường không?

Có, co bóp nhẹ, không đều là bình thường, như tử cung luyện tập. Nếu co bóp đau, đều, hoặc kèm máu, liên hệ bác sĩ ngay.

2. Ngứa da tuần 23 làm sao giảm?

Dùng kem chống ngứa (lô hội, dầu dừa), uống đủ nước, và ăn thực phẩm giàu canxi (sữa, phô mai) để hỗ trợ da đàn hồi.

3. Cử động thai tuần 23 khác tuần 22 thế nào?

Bé cử động mạnh mẽ hơn, với các lần đá hoặc xoay rõ rệt, đặc biệt khi mẹ nghỉ hoặc sau bữa ăn.

4. Cần siêu âm lại tuần 23 nếu đã làm tuần 20?

Nếu siêu âm hình thái tuần 18-20 bình thường, tuần 23 thường không cần siêu âm. Hỏi bác sĩ để xác nhận lịch kiểm tra.

5. Làm sao hỗ trợ xương bé tuần 23?

Bổ sung canxi (sữa, phô mai) và vitamin D (cá, trứng), trò chuyện với bé để kích thích phát triển giác quan.

Tóm tắt nhanh việc mẹ bầu nên làm ở tuần thứ 23