Tuần thai thứ 22: Bé yêu lớn như quả đu đủ, giác quan và lông tơ phát triển.

Mẹ tăng cân, bụng to rõ, có thể gặp co bóp tử cung nhẹ hoặc rạn da.

Uống axit folic, ăn bổ sung kẽm, theo dõi cử động bé.

Mẹ hãy tận hưởng giai đoạn bé ngày càng linh hoạt nhé!

Tổng quan về tuần thai thứ 22

Trong tuần thai thứ 22, bé yêu hoàn thiện giác quan, với tai nghe rõ hơn và mắt bắt đầu phản ứng với ánh sáng. Nhau thai cung cấp dinh dưỡng và oxy hiệu quả.

Mẹ cảm thấy tràn trề sức sống, nhưng có thể gặp co bóp tử cung nhẹ (Braxton Hicks) hoặc rạn da do bụng lớn nhanh. Đây là giai đoạn mẹ theo dõi cử động bé linh hoạt và duy trì khám thai định kỳ. Mẹ hãy giữ tâm trạng vui tươi để tận hưởng giai đoạn này nhé!

Kích thước và cân nặng của em bé

Bước vào tuần thứ 22 của thai kỳ, em bé dài khoảng 27-28cm (tính từ đầu đến gót chân, như quả đu đủ hay củ khoai), nặng 360-430g, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

Bé yêu và cơ thể mẹ thay đổi thế nào?

Cơ thể mẹ

- Hormone ổn định: Progesterone và estrogen hỗ trợ thai kỳ, làm tử cung mở rộng, có thể gây co bóp tử cung nhẹ, rạn da, hoặc táo bón.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn hơn, khiến bụng nhô rõ, dễ nhận thấy khi đứng hoặc mặc quần áo ôm sát.

- Tăng cân: Mẹ có thể tăng 5-7 kg (tùy cơ địa), do thai nhi, nhau thai, và nước ối phát triển.

- Thay đổi khác: Mẹ tràn trề sức sống, tiết dịch âm đạo (trắng đục, không mùi), tóc và móng mọc nhanh, da sáng mịn hoặc có đốm nám. Co bóp tử cung nhẹ (Braxton Hicks) hoặc rạn da (bụng, đùi) có thể xuất hiện do tử cung lớn và da giãn. Đau lưng hoặc đau dây chằng tròn vẫn có thể tiếp diễn.

Bé yêu

- Bé yêu là một thai nhi, dài khoảng 27-28 cm (tính từ đầu đến gót chân, như quả đu đủ), nặng 360-430g, với tim đập mạnh (120-160 lần/phút).

- Giác quan bé hoàn thiện: tai nghe rõ tiếng mẹ, mắt phản ứng với ánh sáng. Lông tơ (lanugo) phủ khắp cơ thể, giữ ấm và bảo vệ da cùng lớp vernix. Hệ tiêu hóa tiếp tục luyện tập qua nuốt nước ối.

- Siêu âm cho thấy bé cử động linh hoạt (đá, xoay, nấc cụt), với phổi, cơ bắp, và lông mày rõ nét hơn. Thật đáng yêu!

Triệu chứng mẹ có thể gặp trong tuần thai thứ 22

Trong tuần thứ 22 của thai kỳ, triệu chứng mang thai vẫn nhẹ, nhưng có một số thay đổi mới:

- Tràn trề sức sống: Mẹ tràn đầy năng lượng, dễ dàng tham gia các hoạt động thường ngày.

- Bụng to rõ: Tử cung lớn khiến bụng nhô rõ, đặc biệt dễ thấy ở mẹ mang thai lần hai.

- Cử động thai: Mẹ cảm nhận bé đá hoặc xoay linh hoạt, rõ hơn khi nghỉ ngơi hoặc sau bữa ăn.

- Co bóp tử cung nhẹ (Braxton Hicks): Tử cung co nhẹ không đau, như luyện tập cho sinh nở, thường ngắn và không đều.

- Rạn da: Da bụng, đùi, hoặc ngực có thể xuất hiện vết rạn do giãn nhanh để thích nghi với thai lớn.

- Táo bón hoặc đầy hơi: Progesterone làm chậm tiêu hóa, gây khó chịu ở bụng.

- Tiết dịch âm đạo: Dịch trắng đục, không mùi là bình thường; nếu ngứa, có mùi, hoặc màu bất thường, hãy đi khám.

- Da sáng hoặc nám: Hormone khiến da sáng mịn hoặc xuất hiện đốm nám trên mặt.

- Đau lưng nhẹ: Trọng lượng thai và thay đổi tư thế có thể gây đau lưng hoặc dây chằng tròn.

Nếu mẹ thấy máu đỏ tươi, đau bụng dữ dội, co bóp tử cung đều và đau, hoặc cử động bé giảm, hãy liên hệ bác sĩ ngay.

Tips chăm sóc cho mẹ trong tuần thai thứ 22

Chăm sóc thể chất

- Tiếp tục axit folic: Mẹ hãy uống 400 mcg axit folic mỗi ngày để hỗ trợ não và tủy sống bé phát triển.

- Ăn uống cân đối: Chọn thực phẩm giàu kẽm (hạt bí, hải sản), chất xơ (rau xanh, ngũ cốc nguyên cám), và protein (thịt nạc, đậu) để hỗ trợ da bé và giảm táo bón. Ăn bữa nhỏ, tránh đồ cay hoặc dầu mỡ. Hạn chế caffeine (dưới 200mg/ngày).

- Nghỉ ngơi hợp lý: Ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm, nằm nghiêng trái với gối đỡ bụng, và nghỉ ngắn ban ngày nếu mệt.

- Tập tư thế đúng: Đi bộ, yoga bầu, hoặc tập tư thế đúng (ngồi thẳng, vai thả lỏng) giúp giảm đau lưng và co bóp tử cung nhẹ. Tránh vận động quá sức.

- Chăm sóc da: Dùng kem dưỡng ẩm (có thành phần tự nhiên như lô hội, dầu dừa) để giảm rạn da và giữ da mềm mại.

- Mặc quần áo thoải mái: Chọn váy bầu, quần co giãn để phù hợp với bụng ngày càng lớn.

Chăm sóc tinh thần

- Thư giãn với nhạc nhẹ, đọc sách, hoặc trò chuyện với bé để tăng kết nối mẹ-con.

- Kết nối với bạn đời, gia đình, hoặc nhóm mẹ bầu để chia sẻ niềm vui khi bé cử động linh hoạt.

- Nếu lo lắng về co bóp tử cung hoặc sức khỏe bé, hãy trao đổi với bác sĩ để được giải đáp.

Duy trì thai kỳ khỏe mạnh

- Tránh rượu, thuốc lá, và chất kích thích để bảo vệ bé yêu.

- Uống đủ nước (2-2.5 lít/ngày) để giảm táo bón và hỗ trợ tuần hoàn máu.

- Theo dõi triệu chứng bất thường và duy trì lịch khám định kỳ với bác sĩ.

Những điều mẹ cần lưu ý trong tuần thai thứ 22

- Theo dõi co bóp tử cung: Co bóp Braxton Hicks nhẹ, không đều là bình thường. Nếu co bóp đều, đau, hoặc kèm máu, hãy đi khám ngay.

- Hiểu tiết dịch và máu: Tiết dịch trắng đục, không mùi là bình thường. Máu đỏ tươi hoặc đau bụng mạnh cần đi khám khẩn cấp.

- Theo dõi cử động bé: Ghi lại các lần bé đá hoặc xoay trên ứng dụng theo dõi thai kỳ để nắm rõ sự phát triển của bé.

- Nguy cơ sảy thai rất thấp: Với tim thai ổn định qua siêu âm, nguy cơ sảy thai dưới 1%, giúp mẹ an tâm tận hưởng thai kỳ.

Câu hỏi mẹ hay thắc mắc

1. Co bóp tử cung nhẹ tuần 22 có bình thường không?

Có, co bóp Braxton Hicks nhẹ, không đều là bình thường, như tử cung luyện tập. Nếu co bóp đau hoặc đều, liên hệ bác sĩ ngay.

2. Rạn da tuần 22 làm sao giảm?

Dùng kem dưỡng ẩm (lô hội, dầu dừa), uống đủ nước, và ăn thực phẩm giàu kẽm (hạt bí, hải sản) để hỗ trợ da đàn hồi.

3. Cử động thai tuần 22 khác tuần 21 thế nào?

Bé cử động linh hoạt hơn, với các lần đá hoặc xoay rõ rệt, đặc biệt khi mẹ nghỉ hoặc nghe âm thanh lớn.

4. Cần siêu âm lại tuần 22 nếu đã làm tuần 20?

Nếu siêu âm hình thái tuần 18-20 bình thường, tuần 22 thường không cần siêu âm. Hỏi bác sĩ để xác nhận lịch kiểm tra.

5. Làm sao hỗ trợ giác quan bé tuần 22?

Bổ sung kẽm (hạt bí, hải sản) và omega-3 (cá hồi, hạt chia), trò chuyện hoặc hát cho bé để kích thích giác quan.

Tóm tắt nhanh những việc mẹ cần làm ở tuần thai thứ 22