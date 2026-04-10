Phong cách suit vai nhăn và cà vạt thắt lệch: Tưởng suồng sã nhưng lại là biết chơi!

Nhiều người không khỏi thắc mắc khi thấy những quý ông lịch lãm lại diện chiếc áo có phần vai nhăn nhúm, kèm theo chiếc cà vạt thắt lệch hẳn sang một bên. Nhìn qua, không ít người khẳng định chắc nịch rằng đây là lỗi may mặc hoặc do người mặc thiếu chỉn chu, nhưng thực tế, đó lại là những kỹ thuật may mặc thủ công kinh điển.

Sự thật về đôi cầu vai viral mấy hôm nay

Trong tiềm thức của số đông, một chiếc áo suit (hay áo vest) chuẩn mực phải có cầu vai phẳng lỳ, vuông vức như một khối tượng. Vì vậy, khi những hình ảnh về kiểu vai áo có nhiều nếp gấp li ti ở phần tiếp giáp với bắp tay xuất hiện, làn sóng tranh luận đã nổ ra. Những nếp nhăn này thường bị đánh giá là "may lỗi", "chỉnh vải không khéo" hoặc "nhìn như đồ cũ".

Tuy nhiên, trong thế giới của nghệ thuật may đo thủ công, chi tiết này có tên gọi là Spalla Camicia - hay còn gọi là "vai áo sơ mi". Đây là một trong những đặc sản đáng tự hào nhất của các nhà may vùng Naples, nước Ý. Để tạo ra hiệu ứng này, người thợ phải lược bỏ hoàn toàn hoặc giảm thiểu tối đa miếng đệm vai vốn giúp tạo phom cứng nhắc. Thay vào đó, họ cắt phần mộng tay rộng hơn vòng nách áo rồi dùng đôi bàn tay khéo léo để "nhồi" phần vải thừa đó vào nách áo khi khâu tay.

Kết quả của kỹ thuật phức tạp này chính là những nếp gấp mà người ta hay gọi là "nhăn". Nhưng cái nhăn này không phải lỗi, nó mang lại sự tự do tuyệt đối cho người mặc. Một đôi vai Spalla Camicia giúp người đàn ông có thể thoải mái lái xe, ôm vô lăng hay cử động cánh tay mà không có cảm giác bị "vác" thêm một bộ khung cứng nhắc trên người. Nó biến bộ suit từ một "bộ giáp" trở thành một lớp da thứ hai, mềm mại, nhẹ nhàng và đầy tinh tế.

Cà vạt thắt lệch có phải cẩu thả không?

Cách thắt cà vạt bất đối xứng "four-in-hand", một trong những nút thắt kinh điển và lâu đời nhất thế giới.

"Four-in-hand" phần nào làm bộ suit phóng khoáng hơn, trẻ trung hơn, nên được lòng thanh niên hơn các cụ.

Song hành cùng đôi vai nhăn, nút thắt cà vạt bị lệch sang một bên cũng là chủ đề khiến cư dân mạng "dậy sóng". Nhiều người cho rằng việc thắt một chiếc cà vạt không nằm ngay ngắn chính giữa cổ áo, lại còn nhỏ xíu và vẹo sang trái hoặc phải là biểu hiện của sự cẩu thả, thiếu tôn trọng người đối diện. Nhưng sự thật, đó lại là cách thắt four-in-hand, một trong những kiểu thắt kinh điển và lâu đời nhất thế giới.

Còn củ ấu to, cân xứng như thế này gọi là kiểu "windsor". Kiểu thắt thường được lựa chọn cho những dịp trang trọng, nghiêm túc... Thường thì các quan chức, lãnh đạo ưa kiểu thắt windsor hơn là four-in-hand.

Khác với kiểu thắt Windsor to bản và cân đối hoàn hảo thường thấy trên tivi, Four-in-hand có cấu trúc quấn dây đơn giản hơn nhưng lại luôn tạo ra một nút thắt thuôn dài và bất đối xứng một cách tự nhiên. Dù bạn có cố gắng căn chỉnh đến đâu, cái nút ấy vẫn sẽ hơi nghiêng đi theo cấu tạo vật lý của nó. Đối với những người sành sỏi, sự lệch lạc này không phải là lỗi, mà là biểu tượng của tinh thần "Sprezzatura" - một phong cách sống của người Ý, đề cao vẻ đẹp tự nhiên, không quá gồng mình hay phô trương.

Chiếc cà vạt hơi lệch một chút tạo ra một sự hài hòa, thoải mái, giúp xóa tan đi vẻ khô khan, cứng nhắc vốn có của những bộ âu phục truyền thống.

Đừng vội phán xét những gì chúng ta chưa từng thấy

Câu chuyện về đôi vai nhăn và nút thắt cà vạt lệch thực chất là một bài học thú vị về cách chúng ta tiếp nhận thông tin trong thời đại số. Thế giới rộng lớn luôn chứa đựng những quy chuẩn và kỹ thuật tinh vi mà đôi khi mắt thường hoặc sự hiểu biết thông thường khó lòng nhận ra ngay lập tức. Những thứ trông có vẻ "lỗi" dưới góc nhìn của người này, lại có thể là dụng ý có truyền thống lâu đời.

Việc một kiến thức thời trang kinh điển trở nên "viral" vì bị hiểu lầm là lỗi may mặc cho thấy chúng ta thường có xu hướng dùng những gì mình đã biết để áp đặt lên cái mới. Một chiếc áo suit phẳng lỳ có cái đẹp của sự chỉn chu công nghiệp, nhưng một chiếc áo vai nhăn lại có cái hồn của sự thủ công tỉ mỉ. Một nút thắt cà vạt cân xứng mang lại vẻ quyền uy, nhưng một nút thắt lệch lại cho thấy sự phóng khoáng và cá tính.

Cuối cùng, cái đẹp không nhất thiết phải luôn là sự hoàn hảo không tì vết. Đôi khi, những điểm "bất quy tắc" lại chính là nơi chứa đựng tâm huyết và bản sắc cá nhân rõ rệt nhất. Trước khi buông lời chê bai hay phán xét một điều gì đó lạ lẫm, có lẽ chúng ta nên dừng lại một nhịp để tìm hiểu. Bởi vì, cái gì lạ hay cái gì bạn chưa thấy bao giờ, chưa chắc nó đã là lỗi. Có khi đó lại là một chân trời kiến thức mới đang chờ bạn khám phá, để thấy rằng nghệ thuật đôi khi nằm ngay trong chính những điều không hoàn hảo.