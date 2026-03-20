Bởi vì rất ít đôi giày có thể làm được nhiều việc cùng lúc như giày trắng. Nó đi với jeans được, chinos được, quần short được, thậm chí mặc với suit casual hay đồ linen mùa hè cũng vẫn ổn. Một đôi giày trắng sạch sẽ có thể khiến cả bộ đồ trông sáng hơn, gọn hơn và trẻ hơn chỉ trong vài giây.

Đó là lý do dù xu hướng giày dép thay đổi liên tục, từ dad sneakers, giày retro, runner kỹ thuật đến loafers, thì sneakers trắng vẫn không bao giờ biến mất. Nó giống như một "nền móng" trong tủ đồ đàn ông. Không hào nhoáng nhất, nhưng bền bỉ nhất.

Và mùa hè chính là thời điểm đôi giày này phát huy hết sức mạnh.

Vì sao mùa hè đàn ông nên có một đôi giày trắng?

Mùa hè là mùa của những bộ đồ nhẹ hơn, sáng màu hơn, thoáng hơn. Áo sơ mi linen, polo dệt kim, chinos be, quần short xanh navy, quần trắng ngà, denim xanh nhạt… tất cả những món này đều cần một đôi giày có khả năng "kết nối" tổng thể mà không làm bộ đồ bị nặng nề.

Giày trắng làm rất tốt việc đó.

Khác với giày đen vốn tạo cảm giác nghiêm túc và có phần nặng hơn, giày trắng khiến outfit trông thoáng mắt hơn, trẻ trung hơn và ít bị "dừ" hơn. Nó cũng hợp với tinh thần của mùa hè: sạch sẽ, nhẹ nhàng và không quá căng.

Một lý do khác là sneakers trắng cực kỳ linh hoạt. Nếu bạn chỉ muốn đầu tư một đôi giày để đi từ văn phòng, quán cà phê, bữa tối cuối tuần cho tới chuyến du lịch ngắn ngày, thì đây gần như luôn là lựa chọn thông minh nhất.

Giày trắng đẹp không chỉ nằm ở màu trắng

Nhiều đàn ông nghĩ giày trắng thì đôi nào cũng na ná nhau. Không đúng.

Sự khác biệt lớn nhất nằm ở phom dáng, chất liệu và cảm giác mà đôi giày mang lại cho bộ đồ.

Có đôi thiên về tối giản kiểu "mặc với gì cũng hợp". Có đôi mang tinh thần retro thể thao. Có đôi nhìn sang hơn hẳn nhờ da tốt và đường nét gọn. Có đôi lại phù hợp cho người thích cảm giác streetwear hoặc cần một đôi đi nhiều, đứng lâu mà vẫn êm chân.

Vì thế, thay vì hỏi "đôi giày trắng nào đẹp nhất?", câu hỏi đúng hơn nên là: đôi giày trắng nào hợp với phong cách của bạn nhất?

Dưới đây là những lựa chọn đáng mua nhất mùa hè này, chia theo nhu cầu rất dễ hiểu.

1. adidas Samba - đôi giày trắng đi hằng ngày đẹp nhất

Nếu phải chọn một đôi giày trắng mà gần như ai cũng có thể mang đẹp, adidas Samba là cái tên rất khó bỏ qua.

Samba đang có sức nóng rất lớn trong vài năm gần đây, nhưng đây không phải kiểu xu hướng sớm nở tối tàn. Phom thấp, gọn, hơi retro và rất dễ phối khiến nó trở thành đôi giày hằng ngày lý tưởng. Mang với jeans xanh, chinos màu be, quần short hoặc thậm chí quần âu casual đều hợp.

Lý do nên mua rất rõ ràng: dễ mặc, hợp nhiều dáng người, đi hằng ngày không chán.

2. Common Projects Achilles - đôi giày trắng tối giản sang chảnh

Nếu bạn thích kiểu giày trắng thật sạch, thật gọn, thật "đắt" theo nghĩa tinh tế, thì Common Projects Achilles gần như là chuẩn mực.

Đây là đôi sneakers tối giản nổi tiếng nhất trong thế giới thời trang nam hiện đại. Da đẹp, phom thanh, cực kỳ ít chi tiết, chỉ có dòng số vàng nhỏ ở bên hông. Chính sự tối giản gần như tuyệt đối đó khiến nó mặc với gì cũng sang hơn một bậc.

Lý do nên mua: nó là đôi giày trắng dành cho người thích sự trưởng thành, tinh tế và không cần logo lớn để chứng minh gu thẩm mỹ.

3. Marks & Spencer Leather Lace Up - lựa chọn dễ mua, dễ đi, giá dễ chịu

Không phải ai cũng muốn chi quá nhiều tiền cho một đôi giày trắng. Nếu bạn cần một lựa chọn hợp lý, dễ mua và dùng tốt cho đời sống hằng ngày, mẫu Leather Lace Up của Marks & Spencer là một gợi ý rất ổn.

Thiết kế đơn giản, chất da gọn gàng, không nhiều chi tiết thừa và có thêm các yếu tố thiên về sự thoải mái như đệm êm, công nghệ giảm mùi. Đây là kiểu giày đúng nghĩa "cứ mua là dùng được".

Lý do nên mua: giá dễ tiếp cận, dễ phối đồ, phù hợp với người mới bắt đầu xây tủ giày cơ bản.

4. Nike Air Force 1 - biểu tượng kinh điển không bao giờ hết chỗ đứng

Có thể bạn không gọi đúng tên, nhưng gần như chắc chắn bạn đã từng thấy Nike Air Force 1 ở khắp nơi.

Sinh ra từ sân bóng rổ vào năm 1982, Air Force 1 giờ là một trong những đôi sneakers nổi tiếng nhất thế giới. Bản trắng của nó có sức sống rất đặc biệt: đủ thể thao, đủ classic, đủ street nhưng vẫn cực kỳ dễ phối.

Tuy nhiên, Air Force 1 có phom dày hơn những đôi tối giản kiểu Samba hay Common Projects, nên nó hợp với những người thích tổng thể khỏe khoắn hơn một chút.

Lý do nên mua: kinh điển, bền phong cách, mang vào là có ngay cảm giác trẻ trung và chắc chắn.

5. Onitsuka Tiger Mexico 66 - cho người thích retro gọn nhẹ

Nếu bạn không thích những đôi giày trắng quá "cục", hãy nhìn sang Onitsuka Tiger Mexico 66.

Đây là kiểu giày mang tinh thần thể thao cổ điển rất rõ, phom mảnh, thân thấp, nhẹ chân và cực kỳ hợp với những bộ đồ mùa hè. Mang với quần linen, jeans sáng màu, quần short hoặc áo polo đều rất có không khí retro nhưng không hề cũ kỹ.

Lý do nên mua: nhẹ, thanh, hợp với người thích phong cách thể thao cổ điển và muốn bộ đồ trông linh hoạt hơn.

Một đôi giày trắng tốt sẽ làm cả tủ đồ dễ thở hơn

Điều hay nhất ở giày trắng là nó không đòi hỏi bạn phải thay đổi cả phong cách. Nó chỉ khiến mọi thứ bạn đang có trông sáng sủa hơn một chút, sạch hơn một chút, dễ mặc hơn một chút.

Với đàn ông, đó là giá trị rất lớn.

Bởi vì phần lớn chúng ta không cần một tủ giày quá phức tạp. Chúng ta chỉ cần vài đôi thật đúng. Và trong số đó, sneakers trắng gần như luôn là đôi nên có đầu tiên.

Mùa hè này, nếu bạn đang định mua một đôi giày mới, hãy bắt đầu từ đây. Một đôi giày trắng tốt có thể không phải món nổi bật nhất trong tủ đồ, nhưng rất có thể lại là món bạn mang nhiều nhất.