5 xu hướng giày dép nam chắc chắn lên ngôi trong năm 2026

Trong thời trang nam, có một sự thật rất thẳng thắn: người ta thường nhìn xuống chân trước khi nhìn kỹ cả bộ đồ. Một đôi giày phù hợp có thể khiến bộ quần áo bình thường trở nên có gu hơn hẳn; ngược lại, giày sai dễ làm tổng thể tụt phong độ ngay lập tức. Sau mùa đông với những đôi giày da tối màu, nặng nề và an toàn, năm 2026 mở ra một nhịp mới: nhẹ hơn, thoáng hơn, trẻ hơn và thực tế hơn.

Điểm thú vị là các sàn diễn nam mùa xuân – hè gần đây không còn chạy theo những thiết kế quá khó mặc. Thay vào đó, các nhà mốt lớn quay về những kiểu giày rất đời thường: giày vải, dép xỏ ngón, giày đan, giày thể thao màu nổi hay dáng giày bóng đá. Nói cách khác, xu hướng năm nay không buộc đàn ông phải "cố" mặc đẹp. Chỉ cần chọn đúng kiểu, phối đúng hoàn cảnh là đã trông hiện đại hơn hẳn. Nếu bạn là vợ đang muốn "nâng cấp" tủ giày cho chồng, đây là 5 lựa chọn dễ áp dụng nhất.

Giày vải cổ điển: càng đơn giản, càng dễ mặc đẹp

Nếu phải chọn một xu hướng dễ trúng nhất trong năm 2026, đó là giày vải dáng cổ điển. Đây là kiểu giày thấp cổ, thân vải (canvas – vải bố), đế cao su, nhìn gọn và rất nhẹ chân. Nó gợi nhớ đến những mẫu quen thuộc như Vans, Converse hay các dòng giày đi biển kiểu cũ, nhưng năm nay được làm mới bằng màu sắc tinh tế hơn và phom dáng chỉn chu hơn.

Lý do kiểu giày này bùng lên rất rõ: đàn ông hiện đại đang cần một đôi giày vừa đủ đẹp để đi cà phê, đi làm môi trường sáng tạo, đi du lịch, lại không quá "gồng". Giày vải đáp ứng chính xác điều đó. Nó đi với quần jeans, quần kaki, quần short, thậm chí cả quần linen (vải lanh) đều ổn.

Với người vợ đang mua cho chồng, hãy ưu tiên các màu dễ dùng như trắng ngà, be, xanh navy hoặc đỏ đô nhạt. Đây là kiểu giày "mua một lần, dùng cả mùa hè". Nó có thể không hào nhoáng, nhưng gần như không bao giờ sai.

Dép xỏ ngón: hết thời dép đi biển xuề xòa

Nghe có vẻ bất ngờ, nhưng dép xỏ ngón nam đang bước vào giai đoạn "trưởng thành". Nếu trước đây nhiều người mặc định dép xỏ ngón chỉ để đi biển, đi hồ bơi hay đi chợ đầu ngõ, thì năm 2026 là lúc kiểu dép này được nâng cấp rõ rệt: chất liệu đẹp hơn, phom chắc hơn và nhìn gọn gàng hơn nhiều.

Điểm khác biệt lớn nhất là chất liệu. Hãy nghĩ ít cao su hơn, nhiều da hơn. Những đôi dép xỏ ngón bằng da mềm, da lộn hoặc chất liệu giả da tốt đang trở thành lựa chọn cực kỳ đáng chú ý cho mùa nóng. Chúng không còn mang cảm giác cẩu thả, mà ngược lại, nếu chọn đúng còn tạo ra vẻ thư thái rất sang.

Tất nhiên, đây là kiểu dép có điều kiện đi kèm: bàn chân phải sạch sẽ, móng gọn gàng. Nhưng nếu chồng bạn thường mặc quần linen, quần short đứng dáng, áo sơ mi ngắn tay hoặc áo polo, thì một đôi dép xỏ ngón đẹp sẽ khiến tổng thể "ra chất" hơn rất nhiều. Đây là kiểu giày dép dành cho người đàn ông biết ăn mặc nhưng không thích phô trương.

Giày thể thao màu nổi: đừng để tủ giày chỉ toàn trắng đen

Một thay đổi rõ rệt trong năm 2026 là sự tạm lùi của những đôi sneaker (giày thể thao) da đen hoặc trắng tối giản vốn đã thống trị khá lâu. Thay vào đó, giày thể thao màu nổi đang quay lại mạnh mẽ. Và không chỉ là "có màu", mà là những gam màu đủ để người khác nhìn thấy từ xa: vàng sáng, xanh lá điện, hồng đậm, cam đất, tím dây buộc…

Điều này không có nghĩa đàn ông phải ăn mặc lòe loẹt. Ngược lại, một đôi giày màu nổi lại rất hiệu quả nếu phần còn lại của bộ đồ đủ tiết chế. Chẳng hạn, áo thun trắng, quần jeans xanh nhạt, thêm một đôi sneaker xanh – vàng là đủ để tổng thể có điểm nhấn. Đây là cách nâng cấp phong cách nhanh nhất mà không cần thay cả tủ đồ.

Nếu bạn đang chọn cho chồng, hãy bắt đầu bằng những đôi phối 2 màu thay vì quá nhiều màu. Chọn các tông có độ "nổi vừa phải" như xanh rêu pha kem, cam đất, đỏ gạch hoặc vàng mù tạt. Vừa trẻ, vừa dễ đi, lại giúp đàn ông bớt nhàm chán mà không bị cảm giác "cưa sừng".

Giày đan, dép đan: thoáng chân nhưng vẫn có gu

Một trong những xu hướng rất đáng chú ý của năm nay là giày dép đan. Đây là nhóm bao gồm giày lười, dép sục, dép quai ngang hoặc giày nửa kín nửa hở có bề mặt đan bằng da hoặc sợi. Ưu điểm lớn nhất của kiểu này là thoáng chân, nhẹ và nhìn rất thư thái.

Điểm mạnh của giày đan nằm ở cảm giác "nghỉ dưỡng" nhưng vẫn lịch sự. Nó tạo ra hình ảnh người đàn ông biết tận hưởng, ăn mặc gọn gàng nhưng không quá cứng. Với khí hậu nóng, đây gần như là một lời giải hợp lý: chân đỡ bí, tổng thể vẫn đủ đẹp để đi ăn tối, đi nghỉ cuối tuần, đi resort hoặc những buổi gặp gỡ không quá trang trọng.

Nếu chồng bạn hay mặc sơ mi linen, quần ống suông nhẹ, quần short may đẹp hoặc đồ tông trung tính, giày đan là món rất nên thử. Tuy nhiên, nên ưu tiên màu nâu, nâu mật ong, be hoặc đen mềm để dễ phối. Tránh chọn kiểu quá cầu kỳ, vì với đàn ông, càng sạch phom càng dễ mặc lâu.

Giày dáng bóng đá: gọn ghẽ thời trang

Xu hướng cuối cùng nghe có vẻ lạ nhưng thực ra đang rất mạnh: giày thể thao dáng bóng đá. Hãy hình dung những đôi giày thấp cổ, mũi hơi thuôn, thân ôm chân, đế mỏng, nhìn nhanh và gọn như giày đá bóng cổ điển – chỉ là đã được chỉnh lại để đi phố.

Sau nhiều năm thị trường bị chi phối bởi sneaker đế dày, phom to, thì năm 2026 đánh dấu sự trở lại của những đôi giày thanh thoát hơn. Kiểu dáng này tạo cảm giác linh hoạt, trẻ và sắc nét. Nó đặc biệt hợp với quần ống đứng, quần short thể thao đẹp, hoặc các set đồ casual (đời thường) có hơi hướng năng động.

Đây là kiểu giày rất hợp với những người đàn ông không thích vẻ cồng kềnh. Nếu chồng bạn thấp người, dáng nhỏ hoặc thích mặc gọn, hãy thử ngay. Một đôi giày dáng bóng đá màu trắng kem, nâu, xanh navy hoặc phối retro (cảm hứng cổ điển) sẽ giúp tổng thể trông "có mắt" hơn hẳn.

Năm 2026, xu hướng giày dép nam không còn là câu chuyện chạy theo hàng hiệu hay thiết kế dị biệt. Cốt lõi nằm ở sự dễ mặc, dễ sống và vẫn đủ mới để tạo ấn tượng. Từ giày vải cổ điển, dép xỏ ngón bản nâng cấp, sneaker màu nổi, giày đan thoáng chân đến giày dáng bóng đá gọn nhẹ, tất cả đều có một điểm chung: đàn ông mặc đẹp hơn mà không cần cố quá nhiều.