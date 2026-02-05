Trở thành gương mặt đẹp nhất thế giới, Rosé tiết lộ bí kíp: Ăn nhiều 2 món vào mùa đông

Không chỉ gây ấn tượng bởi khí chất mong manh và thần thái sang chảnh, Rosé (BLACKPINK) mới đây còn được gọi tên ở danh hiệu “Gương mặt đẹp nhất thế giới”. Thay vì nói về bí quyết làm đẹp cầu kỳ, nữ idol lại khiến fan bất ngờ khi tiết lộ những thói quen rất đời thường, đặc biệt là chuyện ăn uống.

Ảnh: IGNV

Rosé phản ứng thế nào khi được gọi là “gương mặt đẹp nhất thế giới”?

Trong video phỏng vấn đăng tải ngày 30/1 trên kênh YouTube của Elle Korea, Rosé tỏ ra khá ngại ngùng khi được hỏi về việc đứng đầu bảng xếp hạng “World’s Most Beautiful Faces” do TC Candler công bố. Nữ ca sĩ thừa nhận cô cảm thấy “khó tin, có chút xấu hổ” nhưng đồng thời cũng vô cùng biết ơn vì sự yêu mến của công chúng.

Khi được hỏi về bí quyết giữ gìn làn da và diện mạo rạng rỡ, Rosé không nhắc đến mỹ phẩm đắt đỏ hay quy trình skincare phức tạp. Thay vào đó, cô cho biết mình tập trung vào những niềm vui nhỏ mỗi ngày, ăn những món yêu thích và giữ tinh thần thoải mái.

Ảnh IGNV

Món ăn mùa đông Rosé mê nhất: Dâu tây và mực

Rosé chia sẻ rằng vào mùa đông, món cô ăn nhiều nhất là dâu tây. Bên cạnh đó, mực cũng là thực phẩm xuất hiện thường xuyên trong chế độ ăn của nữ idol. “Hiện tại là dâu tây vì đang là mùa đông. Và tôi ăn rất nhiều mực, tôi thích chúng,” Rosé nói một cách giản dị.

Ngoài Rosé, các thành viên khác của BLACKPINK như Jisoo, Lisa và Jennie cũng góp mặt trong danh sách này, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của nhóm nữ toàn cầu. Tuy nhiên, lựa chọn ăn uống của Rosé lại đặc biệt thu hút sự chú ý, bởi chúng gắn liền với những lợi ích rõ rệt cho làn da.

Dâu tây - Trợ thủ giúp da sáng và đều màu

Dâu tây từ lâu đã nổi tiếng là loại trái cây giàu vitamin C, đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản sinh collagen – yếu tố giúp da săn chắc và đàn hồi. Ngoài ra, dâu tây còn chứa nhiều chất chống oxy hoá, hỗ trợ bảo vệ da trước các tác nhân gây lão hoá và giúp làn da trông tươi sáng hơn.

Bên cạnh đó, lượng chất xơ và nước dồi dào trong dâu tây cũng góp phần cải thiện hệ tiêu hoá, yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến độ ổn định và khỏe mạnh của làn da. Tuy nhiên, vì là trái cây có tính axit, dâu tây nên được ăn với lượng vừa phải, đặc biệt tránh ăn lúc bụng đói để không gây khó chịu cho dạ dày.

Ảnh IGNV

Mực - Nguồn collagen tự nhiên giúp da săn chắc

Mực là thực phẩm giàu protein và chứa nhiều peptide tham gia vào quá trình hình thành collagen, hỗ trợ duy trì độ đàn hồi của da, đồng thời tốt cho tóc, móng và khớp. Trong mực còn có omega-3 và các chất chống oxy hoá, giúp hạn chế tổn thương tế bào và làm chậm dấu hiệu lão hoá da.

Không chỉ vậy, mực còn cung cấp kẽm và vitamin E - hai vi chất quan trọng trong việc phục hồi da, tăng cường hàng rào bảo vệ và hỗ trợ làm lành các nốt mụn. Với hàm lượng calo thấp nhưng giàu đạm, mực cũng phù hợp cho những ai muốn giữ vóc dáng, yếu tố gián tiếp giúp làn da trông săn chắc và khoẻ khoắn hơn.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý rằng cách chế biến rất quan trọng. Việc chiên ngập dầu hoặc nêm nếm quá mặn có thể làm mất đi lợi ích vốn có. Những người có vấn đề về gout hoặc thận cũng nên kiểm soát lượng mực tiêu thụ do hàm lượng purin.

Ảnh Elle

Khi vẻ đẹp đến từ những thói quen giản dị

Qua chia sẻ của Rosé, có thể thấy danh xưng “mỹ nhân đẹp thế giới” không chỉ đến từ gen di truyền hay lớp trang điểm hoàn hảo, mà còn bắt nguồn từ những thói quen rất đời thường: ăn uống lành mạnh, chọn thực phẩm tốt cho cơ thể và giữ tinh thần tích cực. Đôi khi, chính sự giản dị ấy lại là bí quyết giúp Rosé luôn “sáng toả” theo cách rất riêng.

Nguồn: The Korea Times