Thực đơn 3 ngày giảm 2kg của nữ y tá Nhật gây sốt

Thay vì lo lắng hay ép bản thân ăn kiêng kéo dài, Ayaka - một nữ y tá người Nhật Bản đã chia sẻ cách cô đưa cân nặng trở lại mức cũ chỉ sau 3 ngày điều chỉnh ăn uống. Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi kết quả rõ rệt: giảm khoảng 2 kg trong thời gian rất ngắn, lại đến từ một người làm trong ngành y. Tuy nhiên, phía sau con số sụt cân ấy là không ít điều cần được nhìn nhận thận trọng hơn.

Ayaka từng chia sẻ quá trình giảm từ 53 kg xuống còn 45 kg. (Nguồn: Instagram)

Theo chia sẻ, nữ y tá áp dụng chế độ ăn siết gọn, gần như loại bỏ tinh bột, tập trung vào rau xanh, protein nạc và thực phẩm truyền thống của Nhật như đậu phụ, natto. Tổng năng lượng mỗi ngày chỉ khoảng 800 kcal, thấp hơn nhiều so với mức khuyến nghị cho người trưởng thành. Đây chính là yếu tố then chốt giúp cân nặng giảm nhanh trong vài ngày, đồng thời tạo hiệu ứng “gọn người” rõ rệt sau giai đoạn ăn uống dư thừa.

Cụ thể, thực đơn 3 ngày được áp dụng như sau:

Ngày 1

- Bữa sáng: 1 tách cà phê đen.

- Bữa trưa: 1 quả chuối.

- Bữa tối: Lẩu hoặc canh thanh nhẹ gồm thịt cừu thái lát và nhiều loại rau.

Ngày 2

- Bữa sáng: 1 quả bưởi

- Bữa trưa: 1 quả chuối

- Bữa tối: Ức gà luộc, cà chua, trứng luộc lòng đào, natto (đậu nành lên men) và đậu phụ

(Nguồn: Instagram)

Ngày 3

- Bữa sáng: Sữa chua không đường ăn kèm kiwi

- Bữa phụ: Một nắm hạt dẻ

- Bữa trưa: 2 viên cơm nắm nhỏ, súp cà chua và rau củ

- Bữa tối: Canh gà hoặc canh xương bò, ăn kèm salad rau tươi

Nhìn tổng thể, thực đơn này gần như cắt giảm tối đa tinh bột, hạn chế đường và chất béo, đồng thời tăng lượng rau và protein giúp no lâu. Đây là kiểu ăn phổ biến trong các phương pháp giảm cân ngắn hạn tại Nhật, nơi người ta ưu tiên sự kỷ luật cao nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn.

Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng người Australia Chen Manting, việc giảm 2 kg trong 3 ngày không đồng nghĩa với giảm mỡ thực sự. Phần lớn cân nặng sụt đi đến từ việc cơ thể mất nước, giảm lượng glycogen dự trữ và đào thải cặn bã tồn đọng trong hệ tiêu hóa. Nói cách khác, đây là sự “làm gọn” nhanh chóng, chứ không phải quá trình đốt mỡ bền vững.

Chuyên gia cũng chỉ ra rằng với mức năng lượng quá thấp, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái tiết kiệm năng lượng nếu kéo dài, dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt, suy giảm trao đổi chất và nguy cơ thiếu hụt vi chất. Đặc biệt, với những người có tiền sử rối loạn ăn uống hoặc thể trạng yếu, kiểu ăn này có thể gây tác dụng ngược.

(Nguồn: Instagram)

Dù vậy, nếu được áp dụng ngắn hạn, có kiểm soát, đây có thể xem là cách giúp cơ thể “reset” sau những ngày ăn uống quá đà, tạo cảm giác nhẹ bụng, bớt tích nước và lấy lại động lực quay về chế độ ăn lành mạnh hơn. Điều quan trọng là sau giai đoạn siết ngắn, người áp dụng cần quay lại chế độ ăn cân bằng với đủ tinh bột tốt, protein và chất xơ, kết hợp vận động đều đặn. Giảm cân bền vững không nằm ở việc ép cơ thể trong vài ngày, mà ở khả năng duy trì thói quen phù hợp trong thời gian dài.

Thực đơn 3 ngày của nữ y tá Nhật vì thế nên được nhìn nhận như một giải pháp tình thế, không phải công thức chung cho tất cả. Giảm cân nhanh có thể mang lại kết quả tức thì trên cân nặng, nhưng sức khỏe lâu dài vẫn là điều cần được ưu tiên hàng đầu.

Theo Woman