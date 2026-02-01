Chiếc má lúm viral khắp cõi mạng của Kim Seon Ho không phải tự nhiên mà có

Chỉ cần Kim Seon Ho mỉm cười, đôi má lúm sâu "chết người" lại khiến mạng xã hội rung chuyển. Sau khi sánh đôi cùng Go Yoon Jung trong bộ phim Can this love be translated?, nam diễn viên tiếp tục được gọi tên như "hoàng tử má lúm" của màn ảnh Hàn, với ánh mắt long lanh và nụ cười khiến fan đổ gục. Nhưng ít người biết, để giữ được diện mạo và thần thái hiện tại, Kim Seon Ho từng trải qua một giai đoạn tăng cân đáng kể.

Ảnh IGNV

Kim Seon Ho từng có thời kỳ tăng cân vì ăn uống mất kiểm soát

Nam diễn viên từng thừa nhận anh không phải lúc nào cũng giữ được hình thể như trên phim. Khi tham gia các chương trình thiên về ăn uống và trong một khoảng thời gian tâm lý không ổn định, Kim Seon Ho đã tăng khoảng 7kg. Ngoài ra, cũng có giai đoạn anh xuất hiện với vóc dáng mũm mĩm hơn bình thường. Chính vì vậy, để đảm bảo hình ảnh trước ống kính và phục vụ cho các vai diễn, Kim Seon Ho bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc quản lý ăn uống và vận động, từ đó xây dựng nên vóc dáng như hiện tại.

Hạn chế đồ ăn đậm vị để tránh tích nước và tăng cân

Nguyên tắc ăn uống của Kim Seon Ho khá đơn giản: tránh xa các món quá nhiều dầu mỡ, mặn hoặc cay. Dù rất thích tteokbokki cay, anh vẫn chủ động cắt giảm vì nhận thấy khi ăn mặn hoặc cay nhiều, cơ thể dễ bị tích nước, cảm giác thèm ăn cũng tăng lên, dẫn đến khó kiểm soát khẩu phần. Trong thời gian quay phim, Kim Seon Ho ưu tiên các món thanh đạm như rau luộc, protein nguyên bản, chỉ nêm nếm rất nhẹ bằng muối hoặc tiêu. Việc quay về với hương vị tự nhiên của thực phẩm không chỉ giúp vóc dáng ổn định hơn mà sắc da, thần thái cũng được cải thiện rõ rệt.

Ảnh IGNV

Bí quyết giảm 8kg chỉ nhờ thay đổi tinh bột chính

Trong chương trình 2 Days 1 Night, Kim Seon Ho từng thoải mái chia sẻ rằng anh là "fan cứng" của khoai lang và ngô. Thậm chí, vì quá mê ngô, anh đã có thời gian thử thay toàn bộ tinh bột tinh chế bằng ngô trong suốt một tháng. Kết quả khiến nhiều người bất ngờ: cân nặng giảm liền 8kg. Ngô và khoai lang thuộc nhóm tinh bột kháng, tiêu hóa chậm, tạo cảm giác no lâu, giúp đường huyết ổn định và hạn chế tích mỡ. Đây cũng được xem là "vũ khí bí mật" giúp Kim Seon Ho kiểm soát cân nặng mà không cần ăn kiêng quá khắc nghiệt.

Đạp xe để đốt mỡ nhẹ nhàng và giữ tinh thần ổn định

Thay vì các bài tập cường độ cao dễ gây áp lực, Kim Seon Ho lại ưu tiên những hình thức cardio có thể duy trì lâu dài như đạp xe. Anh cho rằng bộ môn này ít gây áp lực lên khớp, phù hợp để tập trong thời gian rảnh hoặc nghỉ quay. Khi đạp xe, nam diễn viên không chạy theo tốc độ mà giữ nhịp vừa đủ để thở gấp nhẹ nhưng vẫn nói chuyện được. Cách tập này giúp đốt mỡ ổn định, đồng thời mang lại cảm giác thư giãn tinh thần, rất có lợi cho việc duy trì phong độ lâu dài.

Ảnh IGNV

Tập xà đơn để giữ thân hình săn chắc, không quá đô

Để có được vóc dáng rắn rỏi nhưng không thô cứng, Kim Seon Ho duy trì các bài tập sức mạnh, trong đó xà đơn là một phần quan trọng. Bài tập này giúp phát triển cơ lưng, tay và core, đồng thời đòi hỏi sự phối hợp toàn thân. Nhờ kết hợp hợp lý giữa tập tạ, cardio và kiểm soát ăn uống, Kim Seon Ho giữ được hình thể săn chắc, cân đối, đủ để mỗi nụ cười kèm má lúm sâu lại tiếp tục "đốn tim" người hâm mộ khắp nơi.

Nguồn TVBS