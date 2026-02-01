1 thói quen sau bữa ăn giúp Thư Kỳ có thể lười mà không béo

Ở tuổi 49, Thư Kỳ vẫn giữ được vẻ đẹp thanh thoát cùng vóc dáng gọn gàng đáng ngưỡng mộ. Nhiều người cho rằng cô thuộc hệ đẹp sẵn, không cần ăn kiêng hay tập luyện khắc nghiệt. Thế nhưng chính nữ minh tinh từng thừa nhận mình rất mê ăn uống, lại có chút… lười. Điều khác biệt nằm ở chỗ, sự "buông thả" của Thư Kỳ chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Với cô, chỉ cần tăng quá 3–5kg là phải lập tức điều chỉnh. Nghe thì buồn cười nhưng không cãi được: muốn đẹp lâu dài thì không thể phó mặc cho cơ thể muốn ra sao thì ra.

1. Ăn nhiều trái cây giúp no lâu

Chế độ ăn uống của Thư Kỳ luôn xoay quanh một nguyên tắc rất thực tế: ăn sao cho no nhưng không dư thừa. Bữa sáng của cô thường khá đơn giản với ngũ cốc giàu chất xơ kết hợp sữa tươi ít béo, đôi khi bổ sung thêm nước ép cỏ lúa mì vào sáng hoặc tối. Trái cây là "trợ thủ" không thể thiếu, nhưng Thư Kỳ không chọn ăn theo cảm tính mà ưu tiên những loại tạo cảm giác no thật sự như táo hay dưa lưới. Cách ăn này vừa hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện giấc ngủ, vừa giúp làn da giữ được độ ẩm mịn, quan trọng nhất là không phải chịu cảnh đói meo vẫn kiểm soát được cân nặng.

2. Đứng thẳng nửa giờ sau bữa ăn

Một trong những bí quyết được xem là lười mà hiệu quả nhất của Thư Kỳ nằm ở thói quen sau mỗi bữa ăn. Thay vì ngồi ngay xuống ghế hay nằm dài xem điện thoại, cô duy trì việc đứng khoảng 30 phút. Có thể đứng xem TV, chơi game hay trò chuyện cũng được, miễn là không ngồi. Việc đứng giúp cơ thể hạn chế tích mỡ vùng eo bụng, đồng thời kích hoạt nhẹ các nhóm cơ ở bụng và bắp chân. Một thói quen đơn giản đến mức ai cũng làm được, nhưng lại mang hiệu quả lâu dài nếu kiên trì.

3. Chạy bộ 4 lần/tuần

Bên cạnh ăn uống và những thói quen nhỏ trong sinh hoạt, Thư Kỳ vẫn duy trì vận động ở mức vừa phải. Cô chạy bộ khoảng bốn lần mỗi tuần với cường độ trung bình, đủ để giữ tim mạch khỏe mạnh và thúc đẩy trao đổi chất. Với Thư Kỳ, tập luyện không phải là hình phạt cho việc ăn ngon mà là một phần tự nhiên của cuộc sống, giúp cơ thể linh hoạt và tinh thần nhẹ nhõm hơn.

4. Chế độ ăn kiêng thải độc 7 ngày

Khi cảm thấy cơ thể nặng nề, Thư Kỳ đôi lúc áp dụng chế độ thanh lọc trong vòng 7 ngày. Thực đơn xoay quanh các loại rau hữu cơ tươi sống, ưu tiên ít nhất ba màu khác nhau mỗi ngày để đảm bảo dưỡng chất đa dạng. Rau được ăn sống, không nêm nếm hay chế biến cầu kỳ nhằm giữ trọn giá trị dinh dưỡng. Dù chỉ áp dụng ngắn hạn, cách này giúp hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi, cơ thể nhẹ nhõm hơn, làn da cũng sáng và trong hơn thấy rõ.

