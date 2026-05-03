Trẻ uống nhầm dung dịch thông cống: Bác sĩ cảnh báo : Sơ cứu sai còn nguy hiểm hơn

Trong thế giới của trẻ nhỏ, gần như thứ gì cũng có thể cho vào miệng nếm thử. Điều này khiến không ít phụ huynh luôn trong trạng thái lo lắng: “Chỉ cần lơ là một chút là sợ con nuốt phải thứ không nên nuốt…”

Gần đây, khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Nhi trực thuộc Tập đoàn Y tế Phụ nữ và Trẻ em Hàng Châu - Trung Quốc đã tiếp nhận nhiều ca trẻ uống nhầm dung dịch thông cống. Bác sĩ cảnh báo khẩn: sơ cứu sai cách chẳng khác nào gây tổn thương lần hai!

Bé Tiêm Tiêm (tên đã thay đổi), 1 tuổi, được mẹ bế vào phòng khám trong tình trạng khóc không dứt, còn người mẹ thì hoảng loạn đi lại liên tục.

Hóa ra, 2 tiếng trước đó, khi đang chơi một mình ở nhà, bé tưởng dung dịch thông cống là kẹo nên cầm lên cho vào miệng. Chỉ một lúc sau, miệng bé bắt đầu sưng lên.

Bố mẹ lập tức đưa con đến viện trong lo lắng tột độ: “Con mới 1 tuổi, biết làm sao bây giờ!”.

Không chỉ có một trường hợp. Hai ngày sau, bé Bối Bối (tên đã thay đổi), 5 tuổi, cũng uống nhầm một lượng nhỏ dung dịch thông cống dạng hạt khi đang chơi ở nhà, và xuất hiện triệu chứng sưng môi tương tự.

Theo số liệu lâm sàng, trẻ dưới 3 tuổi rất dễ rơi vào tình huống này do tò mò, bắt chước người lớn, đặc biệt khi các sản phẩm có hình dạng giống “kẹo” hoặc “nước uống”.

Trưởng khoa Tiêu hóa, bác sĩ trưởng khoa Thang Vệ Hồng cho biết: thành phần chính của các sản phẩm này thường là natri hydroxide, kali hydroxide - những chất có tính kiềm cực mạnh. Khi gặp nước, chúng sinh nhiệt dữ dội, gây ra tổn thương kép: vừa ăn mòn hóa học, vừa bỏng nhiệt, cực kỳ nguy hiểm đối với niêm mạc mỏng manh của trẻ.

Dung dịch thông cống là chất ăn mòn mạnh. Khi uống nhầm, mức độ tổn thương có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Ngay khi tiếp xúc với niêm mạc, chất kiềm sẽ gây tan protein, hoại tử mô, dẫn đến các biểu hiện như: sưng môi, loét miệng, chảy dãi, bỏ ăn, khóc dữ dội, khàn giọng. Trường hợp nặng có thể nhanh chóng tiến triển thành thủng thực quản hoặc dạ dày, xuất huyết tiêu hóa, sốc và đe dọa tính mạng.

Về lâu dài, trong quá trình hồi phục, sẹo có thể phát triển gây hẹp thực quản, khiến trẻ khó nuốt. Nhiều trường hợp phải phẫu thuật nong thực quản nhiều lần, thậm chí phải ăn qua ống. Ngoài ra còn có thể dẫn đến hạn chế há miệng, suy dinh dưỡng, chậm phát triển, tạo gánh nặng lớn cho gia đình.

Bác sĩ nhấn mạnh: trẻ dưới 3 tuổi là nhóm nguy cơ cao. Các hóa chất ăn mòn trong gia đình cần được để ở nơi cao, xa tầm tay, có khóa và cất riêng, tuyệt đối không để chung với thực phẩm. Đồng thời phải tăng cường giám sát, không để trẻ tiếp xúc với các sản phẩm tẩy rửa.

Nếu xảy ra sự cố, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức để giành “thời gian vàng” điều trị.

Sơ cứu đúng cách: “3 điều nên – 4 điều không nên”

Nhiều phụ huynh khi phát hiện con uống nhầm thường vội vàng gây nôn hoặc cho uống nhiều nước để “làm loãng”. Nhưng thực tế, những cách này có thể khiến tình trạng nặng hơn gấp đôi .

3 điều nên làm

Nhanh chóng đưa vật chứa hóa chất ra khỏi tầm tay trẻ

Dùng khăn khô hoặc tăm bông khô lau nhẹ phần hóa chất còn thấy trong miệng (tuyệt đối không dùng nước)

Mang theo bao bì sản phẩm và đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt

4 điều không nên

Không gây nôn

Không rửa dạ dày

Không cho uống nhiều nước hoặc sữa

Không tự ý dùng chất khác để “trung hòa”

Việc gây nôn sẽ khiến chất kiềm đi ngược lại, làm bỏng thực quản và họng lần hai. Khi gặp nước, chất kiềm sinh nhiệt mạnh, càng làm tổn thương nặng hơn. Ngay cả giấm cũng không thể trung hòa hiệu quả, mà còn có thể kích thích niêm mạc đang bị tổn thương.

Bác sĩ cho biết, thực tế đã có nhiều trường hợp tình trạng nặng lên do sơ cứu sai cách. Chỉ cần thấy môi, miệng trẻ sưng đỏ, phồng rộp, khóc không dứt cần đưa đi viện ngay.

Đặc biệt trong các kỳ nghỉ, khi trẻ ở nhà nhiều hơn, phụ huynh càng phải chú ý cất kỹ các vật dụng nguy hiểm, tránh để xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Nguồn Sohu