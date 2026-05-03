Trẻ em ngày nay ngày càng thông minh, nhưng cũng ngày càng giống “cây giá đỗ” mỏng manh

Trong phòng công tác giáo dục đạo đức của một trường tiểu học, cô Trình Thực đã gắn bó tròn 10 năm.

Vừa là giáo viên đạo đức, vừa là giáo viên chủ nhiệm, mỗi ngày cô đối diện với đủ thứ: những trò đùa giờ ra chơi, những va chạm nhỏ giữa học sinh, những nỗi lo lắng và tâm sự từ phía phụ huynh.

Sau 10 năm, cô nhận ra một điều: trẻ em ngày nay thông minh hơn, nhưng cũng “mong manh” hơn; sự kết nối giữa gia đình và nhà trường nhiều hơn, nhưng niềm tin giữa hai bên lại trở nên tinh tế, dễ lung lay hơn; trẻ không hề “hư” đi, phụ huynh cũng không “kém” đi, nhưng việc giáo dục lại ngày càng khó.

Hôm nay, hãy thử nhìn từ góc độ của một giáo viên làm công tác đạo đức để hiểu rõ hơn về thế hệ trẻ.

Nếu phải tóm gọn sự thay đổi của học sinh tiểu học trong 10 năm qua bằng một câu, thì đó là: trẻ trưởng thành sớm hơn, nhưng cũng dễ tổn thương hơn; tầm nhìn rộng hơn, nhưng nội tâm lại nhạy cảm hơn.

Là người tiếp xúc với học sinh mỗi ngày, cô Trình Thực cảm nhận rất rõ: trạng thái trưởng thành của trẻ hiện nay hoàn toàn khác so với 10 hay 20 năm trước.

Sự thay đổi đầu tiên thể hiện ngay trong giờ ra chơi.

Trước đây, trò chơi của trẻ không khác nhau nhiều: con trai chạy đuổi nhau ngoài hành lang, con gái thì vẽ tranh, đọc sách, khá nhẹ nhàng.

Nhưng hiện nay, cả nhà trường và phụ huynh đều chú trọng hơn đến an toàn. Để tránh va chạm, té ngã, nhà trường liên tục siết chặt quy định trong giờ ra chơi.

Giáo viên khuyến khích những trò chơi “an toàn” hơn như chơi cờ trong lớp, trò chuyện nhẹ nhàng, hoặc đọc sách ở góc thư viện. Cô thường nhắc học sinh: “không chạy, không đuổi, không đánh nhau”.

Dù vậy, cô hiểu những quy định này không dễ thực hiện. Trẻ nhỏ vẫn thích lăn lộn, nằm bò dưới đất hay vo giấy đá qua đá lại.

“Giờ ra chơi là của trẻ. Việc chúng tôi có thể làm là đi kiểm tra nhiều hơn, nhắc nhở nhiều hơn”, cô nói. Giữa việc đảm bảo an toàn và tôn trọng bản năng của trẻ, giáo viên luôn phải tìm điểm cân bằng.

Sự thay đổi sâu sắc hơn nằm ở tâm lý và tính cách.

Trẻ em ngày nay là “công dân Internet”, thậm chí là “công dân AI”. Các em tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ, hiểu biết nhiều điều thuộc về thế giới người lớn từ rất sớm.

Đi kèm với đó là ý thức về quyền lợi và cái tôi rất mạnh. Trẻ dám bày tỏ quan điểm, coi trọng cảm xúc cá nhân.

Nhưng đôi khi, cái “tôi” ấy lại xuất hiện không đúng lúc.

Trong lớp học, có em nghĩ gì nói nấy, đang học cũng chen ngang; đồ rơi xa là tự ý đứng dậy đi nhặt; khi chia đồ ăn thì nhất định chọn phần to, phần đẹp nhất. Những biểu hiện này trước đây hiếm gặp, nhưng nay lại khá phổ biến.

Điều mâu thuẫn là: điều kiện vật chất ngày càng đầy đủ không đồng nghĩa với đời sống cảm xúc phong phú hơn. Ngược lại, trẻ lại dễ tổn thương hơn.

Chỉ một câu đùa vô tình, một va chạm nhỏ, hay một lần bị bỏ qua cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày, thậm chí khiến trẻ xin nghỉ học để “ổn định cảm xúc”.

Cô nhớ một trường hợp: một bé gái xin nghỉ học chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ.

Một bạn nam tự ý lấy đồ của bạn nữ, khi bị hỏi thì không trả lời. Cô giáo cho rằng đây là va chạm bình thường và khuyến khích hai bạn tự giải quyết.

Tưởng mọi chuyện đã ổn, nhưng tối hôm đó, mẹ bé gái nhắn tin: con về nhà bật khóc nức nở. Bé nói: “Bạn ấy không đối xử với người khác như vậy, có phải bạn ấy không thích con không?”

Hôm sau, phụ huynh xin cho con nghỉ học một ngày để “ổn định cảm xúc”.

Cô giáo ban đầu do dự, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của gia đình.

Đến ngày thứ ba, hai đứa trẻ nói chuyện với nhau. Cậu bé chỉ đơn giản giải thích: “Lúc đó mình không nghe thấy bạn hỏi.” Chỉ một câu nói, mọi hiểu lầm tan biến.

Nhìn cảnh hai đứa trẻ lại vui vẻ như cũ, cô tự hỏi: phải chăng người lớn đã quá nhấn mạnh cái tôi của trẻ, khiến các em dễ mắc kẹt trong cảm xúc của chính mình?

Theo quan sát của cô, phần lớn trẻ hiện nay là con một, sống trong các khu chung cư cao tầng, ít có cơ hội giao lưu với hàng xóm. Thiếu bạn chơi từ nhỏ khiến trẻ dễ cảm thấy cô đơn khi bước vào môi trường tập thể.

Điều này ảnh hưởng đến cách các em xử lý vấn đề: thay vì tự giải quyết, các em thường tìm đến giáo viên.

Ở lớp nhỏ, trẻ thường “báo cáo” với cô giáo về mọi việc: bị bạn chạm vào, bị lấy đồ… Đây không hẳn là mách lẻo, mà là cách các em tìm kiếm cảm giác an toàn.

Giáo viên vì thế phải hướng dẫn trẻ từng bước học cách tự xử lý tình huống, đồng thời luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cần.

Không chỉ học sinh thay đổi, mà gia đình và mối quan hệ giữa phụ huynh – nhà trường cũng biến chuyển mạnh mẽ.

Trước đây, phần lớn trẻ sống trong gia đình hạt nhân ổn định. Nhưng hiện nay, cấu trúc gia đình đa dạng hơn: gia đình đơn thân, tái hôn, nuôi dạy bởi ông bà, gia đình hai con…

Sự thay đổi này kéo theo những khoảng trống trong giáo dục.

Ông bà chăm sóc tốt về ăn uống nhưng khó rèn tính tự lập; gia đình đơn thân hoặc đông con khiến sự quan tâm bị phân tán. Những điều này cuối cùng đều phản ánh vào hành vi của trẻ ở trường.

Bên cạnh đó, phụ huynh ngày nay tham gia vào giáo dục nhiều hơn, có kiến thức và quan điểm riêng, quan tâm hơn đến sức khỏe tinh thần của con.

Đó là điều tích cực. Nhưng đôi khi, sự lo lắng quá mức khiến phụ huynh can thiệp sâu, thậm chí làm phức tạp những mâu thuẫn nhỏ giữa trẻ.

Có những chuyện rất đơn giản giữa hai học sinh, nhưng dưới sự “khuếch đại” của người lớn lại trở thành mâu thuẫn giữa hai gia đình.

Qua nhiều năm làm nghề, cô Trình Thực nhận ra: giáo dục không chỉ là dạy trẻ, mà còn là đồng hành cùng gia đình.

Một trạng thái “vừa đủ” của phụ huynh có lẽ là điều lý tưởng nhất.

Khi con mới vào lớp 1, cha mẹ có thể hỗ trợ nhiều hơn: nhắc chuẩn bị sách vở, cùng làm bài tập.

Đến lớp 2, chuyển dần sang kiểm tra, hướng dẫn.

Từ lớp 3 trở đi, trẻ có thể tự lập nhiều hơn.

Trong học tập hay xử lý mâu thuẫn cũng vậy: ban đầu là hướng dẫn, sau đó là đặt câu hỏi để trẻ tự suy nghĩ, và dần dần để trẻ tự giải quyết.

Quá trình “rút lui dần” này giúp trẻ không chỉ hiểu biết rộng, mà còn có năng lực giải quyết vấn đề thực tế.

Nhìn lại chặng đường đã qua, điều khiến cô bất ngờ nhất không phải là những thay đổi của học sinh, mà là vị trí của giáo dục đạo đức.

Từ chỗ chỉ tập trung vào kỷ luật và hành vi, giờ đây giáo dục hướng tới phát triển toàn diện con người, chú trọng đến cảm xúc và hoàn cảnh của từng đứa trẻ, từng gia đình.

Theo cô, đó là một bước tiến lớn.

Còn những thay đổi của trẻ và phụ huynh chỉ là kết quả tất yếu của sự vận động đồng thời giữa gia đình, nhà trường và xã hội – những yếu tố đang cùng nhau định hình lại cách chúng ta nuôi dạy một đứa trẻ trong thời đại mới.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Nguồn: Sohu