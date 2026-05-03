Nhắc nhờ từ trường mẫu giáo: 6 điều bố mẹ không nên làm trong kỳ nghỉ lễ

1. Không làm xáo trộn thói quen ăn uống

Nhiều phụ huynh cho rằng con ăn ở trường chưa đủ tốt nên tranh thủ kỳ nghỉ để “bồi bổ”, liên tục cho con ăn ngon, ăn nhiều thịt cá, giờ giấc ăn uống thất thường, thậm chí đuổi theo đút cho con ăn vì sợ con đói.

Hệ quả: Trẻ khó thích nghi lại giờ ăn ở trường, biếng ăn, mất khả năng tự ăn, thậm chí dễ bị rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, tiêu chảy, viêm dạ dày ruột cấp.

Nhà trường khuyến nghị: Phụ huynh nên tham khảo thực đơn của trường, có thể cho con ăn thêm những món trường ít nấu, tăng rau xanh trái cây, ăn đúng giờ, không ăn quá no, hạn chế đồ ăn vặt, đồ ăn nhanh, không uống nước có ga và hạn chế sữa ngọt.

2. Không bỏ nếp sinh hoạt điều độ

Ở trường, trẻ đã có giờ giấc sinh hoạt ổn định. Nhưng trong kỳ nghỉ, nhiều gia đình cho con thức khuya, dậy muộn, bỏ ngủ trưa, tham gia các hoạt động tối muộn.

Hệ quả: Khi đi học lại, trẻ khó dậy sớm, dễ quấy khóc, trưa không ngủ, chiều mệt mỏi. Thiếu ngủ còn làm giảm sức đề kháng, khiến trẻ dễ ốm.

Nhà trường khuyến nghị: Cố gắng duy trì lịch sinh hoạt gần giống ở trường, buổi tối tránh hoạt động quá kích thích, duy trì giấc ngủ trưa. Nếu đi du lịch làm xáo trộn giờ giấc, cần điều chỉnh lại trước khi đi học 1–2 ngày.

3. Không buông lỏng kỹ năng tự phục vụ

Một số phụ huynh vì thương con nên trong kỳ nghỉ làm thay mọi việc: mặc quần áo, đút ăn… hoặc vì con làm chậm nên làm luôn cho nhanh.

Hệ quả: Trẻ quay lại trường sẽ mất kỹ năng tự lập, dễ lo lắng, ảnh hưởng đến lòng tự tin và tự trọng.

Nhà trường khuyến nghị: Hãy mạnh dạn “buông tay” đúng lúc, kiên nhẫn để con tự làm việc của mình. Có thể cho con tham gia việc nhà đơn giản trong kỳ nghỉ.

4. Không dọa nạt bằng việc đi học

Khi trẻ nghịch ngợm, nhiều phụ huynh thường dọa: “Con còn khóc nữa là mai mẹ cho đi học để cô xử!”

Hệ quả: Trẻ có thể nín khóc ngay lúc đó, nhưng sẽ hình thành nỗi sợ với trường lớp và giáo viên, không muốn đi học.

Nhà trường khuyến nghị: Hãy nói với con về trường lớp và cô giáo theo hướng tích cực để con thêm yêu thích việc đến lớp.

5. Không quên chuẩn bị tâm lý

Khi kỳ nghỉ sắp kết thúc, có phụ huynh lo lắng, lưu luyến con và vô tình thể hiện sự bất an trước mặt trẻ.

Hệ quả: Trẻ vốn đã quen nghỉ ngơi, lại bị ảnh hưởng bởi cảm xúc lo lắng của bố mẹ, càng không muốn quay lại trường.

Nhà trường khuyến nghị:

Tin tưởng vào giáo viên; Báo trước cho con về việc sắp đi học lại; Gợi mở những điều thú vị ở trường để tạo hứng thú cho trẻ

6. Không mềm lòng thỏa hiệp

Sau kỳ nghỉ, nhiều trẻ không muốn đi học, khóc lóc dữ dội. Vì thương con, phụ huynh có thể cho con nghỉ thêm vài ngày.

Hệ quả: Trẻ nhận ra rằng khóc lóc có thể “chiến thắng” bố mẹ, từ đó lặp lại hành vi này để đạt được mong muốn.

Nhà trường khuyến nghị: Việc đi học ngắt quãng sẽ kéo dài thời gian thích nghi. Vì vậy, phụ huynh cần kiên định, duy trì việc đưa trẻ đến trường đều đặn.

Kết

Kỳ nghỉ là để nghỉ ngơi, nhưng không nên “phá vỡ” hoàn toàn những thói quen tốt mà trẻ đã xây dựng. Giữ được nhịp sinh hoạt, cảm xúc ổn định và sự nhất quán của bố mẹ chính là cách giúp trẻ quay lại trường một cách nhẹ nhàng nhất.

Nguồn: Tổng hợp