Trẻ ngủ vào 2 khung giờ này không chỉ thúc đẩy chiều cao mà còn phát triển IQ vượt bậc, bố mẹ cần lưu ý

Giấc ngủ là hiện tượng sinh lý không thể thiếu đối với mỗi người. Trong suốt cuộc đời của chúng ta, ngủ chiếm gần 1/3 thời gian. Quá trình ngủ không chỉ để nghỉ ngơi mà còn thúc đẩy sự phát triển thể chất và những giai đoạn quan trọng của quá trình tăng trưởng, đặc biệt đối với trẻ nhỏ.

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ đã từng thực hiện một cuộc khảo sát liên quan và kết quả cho thấy khi trẻ đang chìm trong giấc ngủ sâu, không chỉ tốc độ phát triển của não bộ cao gấp đôi so với trạng thái thức, mà hormone tăng trưởng trong cơ thể cũng nhiều hơn gấp ba lần tỷ lệ thông thường.

Nơi tiết ra hormone tăng trưởng chủ yếu là tuyến yên của con người, có thể thúc đẩy quá trình sinh trưởng và phát triển của cơ thể, của các cơ quan nội tạng và xương. Đồng thời cũng có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp protein và ảnh hưởng tích cực đến quá trình chuyển hóa chất khoáng và chất béo trong cơ thể.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều bậc cha mẹ không mấy quan tâm đến giấc ngủ của con mình, luôn nghĩ rằng con mình chỉ cần ngủ đủ 7- 8 tiếng một ngày là được mà không để ý đến thời gian ngủ của con. Trên thực tế, có những khung giờ vàng rất tốt cho sự phát triển của trẻ. Nếu ngủ vào những thời điểm này không chỉ giúp tăng tốc độ phát triển trí não mà còn giúp trẻ cao lớn vượt bậc.

Dưới đây là 2 khung giờ vàng như thế, bố mẹ nên lưu ý để tạo thói quen ngủ tốt cho con:

1. 9h tối - 1h sáng

Qua quan sát tình hình giấc ngủ của trẻ, giai đoạn từ 21 giờ đến 24 giờ đêm là thời điểm trẻ bước vào giấc ngủ sâu, đồng thời cũng là giai đoạn tiết hormone tăng trưởng quan trọng. Trẻ ngủ ngon giấc trong giai đoạn này có thể thúc đẩy sự phát triển của cơ thể về mọi mặt. Hormone tăng trưởng do trẻ tiết ra khi ngủ sâu chiếm khoảng 70%.

Nếu trẻ ngủ không ngon giấc, thậm chí thức khuya thì lượng hormone tăng trưởng tiết ra trong cơ thể không đủ sẽ ảnh hưởng đến não bộ và chiều cao của trẻ.

2. 5 - 7 giờ sáng

Thời kỳ tiết hormone tăng trưởng quan trọng thứ hai của trẻ là từ 5 - 7 giờ sáng. Đây cũng là thời gian trẻ ngủ tốt nhất, cha mẹ không nên đánh thức trẻ quá sớm, cần đảm bảo ngủ đủ giấc thì trẻ mới có thể lớn lên khỏe mạnh.

Nhìn chung, hai giai đoạn vàng này là giai đoạn trẻ tiết hormone tăng trưởng nhanh nhất nên cha mẹ càng phải chú ý để con đi ngủ đúng giờ. Tuy nhiên, cơ thể không phải là một cái máy, không phải cứ đến 9 giờ tối thì hormone sinh trưởng mới bắt đầu tiết ra số lượng lớn theo đúng giờ mà phải cần có nhiều yếu tố khác thêm vào để kích thích sản xuất ra nhiều hơn hormone tăng trưởng như một giấc ngủ sâu và nhiều giấc mơ đẹp.

Do đó, để trẻ có thể tận dụng được tốt nhất khoảng thời gian vàng này thì các bé nên được bố mẹ cho lên giường sớm hơn 30 phút so với thời điểm vàng này để bé được ru giấc và vào giấc ngủ say sưa hơn.

Bí quyết để nuôi dưỡng thói quen ngủ tốt ở trẻ

1. Cha mẹ làm gương cho con cái

Trẻ em có khả năng bắt chước từ nhỏ và đặc biệt thích học hỏi từ cha mẹ. Nếu bố mẹ là người có lối sống lành mạnh, sinh hoạt đúng giờ thì con cái cũng sẽ noi gương và duy trì lối sinh hoạt đó. Vì vậy, nếu muốn con cái đi ngủ đúng giờ, bạn cũng nên là người bố người mẹ đi ngủ đúng giờ.

2. Nghe nhạc nhẹ

Khi cơ thể ở trạng thái thoải mái thì trẻ sẽ đi vào giấc ngủ nhanh hơn, vì vậy cha mẹ nên tạo cho trẻ một không gian ngủ yên tĩnh, tránh để não trẻ quá hưng phấn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Trước khi ngủ, bố mẹ nên để trẻ nghe những bản nhạc nhẹ nhàng con ngủ dễ hơn và sâu hơn.

3. Đọc truyện trước khi đi ngủ

Trước khi đi ngủ, chúng ta có thể kể chuyện cho trẻ nghe để kích thích trí não của trẻ, điều này không những thế cải thiện trí nhớ mà còn cho phép trẻ em đi vào giấc ngủ nhanh hơn.

4. Để ánh sáng nhẹ hoặc tắt hẳn đèn

Không gian xung quanh khi trẻ ngủ cũng là yếu tố ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ. Khi trẻ ngủ, không nên để đèn quá sáng, hạn chế tiếng ồn để trẻ cảm thấy thoải mái và ngủ ngon, sâu hơn.

