Trẻ càng đến giờ ngủ lại càng nghịch: 3 cách dỗ ngủ này hiệu quả hơn cả việc quát mắng hay giảng đạo lý

8 giờ 30 tối, ánh đèn phòng khách được hạ xuống dịu hơn một chút. Cậu bé Quả Quả 3 tuổi vẫn nhảy tưng tưng trên sofa như gắn động cơ nhỏ, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn đi ngủ. Mẹ bé khép cuốn truyện tranh lại, không thúc ép, cũng không nổi nóng. Chị chỉ nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống và nắm lấy bàn tay nhỏ của con.

Điều kỳ diệu xảy ra ngay sau đó: cơ thể đứa trẻ như được nhấn nút “tạm dừng”, nhịp thở dần chậm lại, cả người cũng yên hơn hẳn.

Thực ra, muốn trẻ bình tĩnh trước giờ ngủ, những lời giảng giải chưa chắc là “chiếc chìa khóa” hiệu quả nhất. Chỉ cần thử 3 động tác nhỏ dưới đây, nửa tiếng trước giờ đi ngủ có thể biến thành khoảng thời gian vô cùng ấm áp giữa cha mẹ và con cái.

Động tác đầu tiên: Massage lòng bàn tay

Cho trẻ nằm ngửa thoải mái, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng day lòng bàn tay của con theo vòng tròn nhỏ theo chiều kim đồng hồ. Ở phần gốc mỗi ngón tay, dừng lại khoảng 5 giây như thể đang khám phá một “hành tinh tí hon”.

Sự chú ý của trẻ sẽ dần chuyển từ cảm giác “con chưa muốn ngủ” sang hơi ấm truyền từ bàn tay của cha mẹ. Bạn có thể khe khẽ nói: “Ngón út đi ngủ rồi nhé… ngón trỏ cũng nghỉ ngơi thôi nào…”

Cách này giúp trẻ thư giãn vì lòng bàn tay có rất nhiều đầu dây thần kinh, những động tác xoa nhẹ sẽ truyền đi cảm giác an toàn và được vỗ về.

Động tác thứ hai: “Cánh bướm” trên lưng

Cho trẻ nằm nghiêng, dùng hai tay vuốt nhẹ từ trên xuống dưới dọc theo lưng con. Hãy tưởng tượng đầu ngón tay là đôi cánh bướm đang bay nhè nhẹ hai bên cột sống.

Động tác cần thật chậm, nhịp thở cũng thật nhẹ nhàng, mỗi lần vuốt mềm như lông vũ rơi xuống.

Nhiều trẻ đến bước này sẽ tự nhiên lim dim mắt, bởi những tiếp xúc nhẹ ở vùng lưng có thể kích thích cơ thể tiết melatonin - hormone hỗ trợ giấc ngủ.

Động tác thứ ba: “Kể chuyện” cho đôi chân nhỏ

Nắm lấy một bàn chân của trẻ, vuốt từ gót chân lên đến các đầu ngón chân như đang kể cho đôi chân ấy nghe một câu chuyện dài.

Mỗi lần vuốt, bạn có thể thủ thỉ: “Hôm nay chân con chạy chơi cả ngày rồi, mệt rồi, nghỉ ngơi thôi nào…”

Làm khoảng 10 lần cho mỗi bên chân.

Trẻ sẽ cảm thấy vừa thú vị vừa yên tâm, từ trạng thái phấn khích dần chuyển sang thư giãn và bình tĩnh hơn.

Bởi thực tế, càng nói nhiều đạo lý, trẻ càng dễ “đóng cửa đôi tai” lại. Nhưng 3 động tác nhỏ này giống như đang dùng bàn tay, tấm lưng và đôi chân để trò chuyện cùng con.

Khi sự tiếp xúc dịu dàng xuất hiện, cảm giác an toàn và tin tưởng cũng tự nhiên đến theo.

Kết

Tối nay, cha mẹ có thể thử ngay mà không cần chuẩn bị gì cầu kỳ. Chỉ cần tắt đèn lớn, để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ là đủ.

Bạn sẽ nhận ra rằng, khi bàn tay mình nhẹ nhàng chạm vào con, cơ thể nhỏ bé đã hiếu động suốt cả ngày ấy sẽ dần dịu lại như một con thuyền tìm được bến đỗ.

Ban đầu trẻ có thể vẫn cười khúc khích, lăn qua lăn lại hoặc né tránh. Không sao cả, chỉ cần kiên trì duy trì. Sau khoảng một tuần, 3 động tác nhỏ này sẽ trở thành “tín hiệu chúc ngủ ngon” riêng giữa hai mẹ con.

Đến đúng khung giờ ấy, có khi chưa cần nhắc, trẻ cũng sẽ tự nằm xuống ngoan ngoãn, chờ bàn tay của mẹ nhẹ nhàng đặt lên người mình.