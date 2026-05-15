Sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê kéo dài gần 3 tuần, một thiếu nữ người Pháp khiến gia đình và bác sĩ bối rối khi liên tục hỏi thăm về “3 cô con gái sinh ba” mà cô tin chắc là có thật.

Theo Daily Mail, Clelia Verdier cho biết cô rơi vào hôn mê hồi tháng 6/2025 do dùng thuốc không đúng chỉ dẫn và quá liều lượng. Các bác sĩ sau đó buộc phải đưa cô vào trạng thái hôn mê y khoa để điều trị.

Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra sau khi Verdier tỉnh lại. Thay vì hỏi về tình trạng sức khỏe hay người thân, cô liên tục yêu cầu được gặp “ba cô con gái sinh ba” tên Lily, Daisy và Poppy.

“Tôi hoàn toàn tin rằng mình là mẹ của ba đứa trẻ” , Verdier chia sẻ. “Tôi nhớ rất rõ cảm giác chăm sóc chúng, nghe tiếng chúng khóc, bế chúng trên tay. Mọi thứ chân thật đến mức tôi không thể tin khi mọi người nói chúng chưa từng tồn tại”.

Gia đình cô ban đầu vô cùng hoang mang. Dù liên tục giải thích rằng Verdier chưa từng sinh con, cô vẫn không chấp nhận sự thật.

“Mỗi ngày tôi đều hỏi các con đang ở đâu. Tôi nghĩ mọi người cố tình giấu mình điều gì đó” , cô kể lại.

Theo các bác sĩ, hiện tượng xuất hiện ký ức sai lệch hoặc trạng thái nhầm lẫn sau hôn mê tuy hiếm gặp nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Một số bệnh nhân sau khi sử dụng thuốc an thần mạnh hoặc trải qua tổn thương não có thể hình thành những ký ức sống động về các sự kiện chưa từng diễn ra.

Các chuyên gia cho biết não bộ trong giai đoạn phục hồi sau hôn mê đôi khi sẽ “lấp đầy khoảng trống ký ức” bằng những hình ảnh và câu chuyện do chính tiềm thức tạo ra, khiến người bệnh tin đó là thật.

Verdier cho biết cô đã mất nhiều tuần điều trị tâm lý và phục hồi nhận thức mới dần chấp nhận rằng “3 cô con gái” chỉ tồn tại trong trí nhớ do não bộ tạo ra.

“Đó là cú sốc rất lớn với tôi”, cô nói. “Tôi đau buồn như thể mình thật sự vừa mất con”.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên truyền thông đã nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm trước trải nghiệm kỳ lạ nhưng cũng đầy ám ảnh mà cô gái trẻ phải trải qua sau cơn hôn mê kéo dài.

