Quý tử nhà Elon Musk gây bão mạng với bộ cánh đậm chất Á Đông: Mẫu áo gấm thượng hạng và chiếc túi thủ công "cháy hàng" trong 60 phút

Tháp tùng người cha tỷ phú trong chuyến công vụ tại Bắc Kinh, cậu con trai út X Æ A-Xii của Elon Musk đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông. Không chỉ bởi vẻ ngoài lém lỉnh, bộ trang phục mang phong cách tân thời kết hợp cùng phụ kiện di sản văn hóa phi vật thể của cậu bé đã ngay lập tức tạo nên một làn sóng săn lùng mua sắm bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội.

"Chiếm sóng" truyền thông bằng thiết kế gấm nguyên bản cho... bé gái

Vừa qua, sự xuất hiện của cậu con trai út X Æ A-Xii (bé X) tại sảnh Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh đã nhanh chóng "chiếm trọn" spotlight của các ống kính truyền thông. Thay vì những bộ vest Tây Âu hay trang phục năng động thường thấy, bé X xuất hiện đầy rạng rỡ khi diện một chiếc áo gilet lụa gấm màu xanh nhạt phối cùng quần ống rộng vàng mustard.

Theo tìm hiểu từ cộng đồng mạng, mẫu áo vest gấm tinh tế này là thiết kế cách tân mang tên "Hạnh Lâm Xuân Yến" (杏林春燕) thuộc phân khúc cao cấp của thương hiệu thời trang trẻ em nội diện Trung Quốc Sui Cai Chu (谁裁初 - Thuỳ Tài Sơ) .

Chiếc áo được may bằng chất liệu gấm thượng hạng, dệt họa tiết chim én và hoa xuân mang ý nghĩa may mắn, có giá niêm yết khoảng 1.880 Nhân dân tệ (tương đương hơn 6,5 triệu VNĐ). Một chi tiết khá thú vị được cư dân mạng phát hiện: đây vốn là thiết kế nguyên bản dành cho bé gái. Tuy nhiên, khi phối lên người quý tử nhà Musk, bộ trang phục vẫn cực kỳ phù hợp, đáng yêu và tạo nên một diện mạo giao thoa văn hóa độc đáo.

Cơn sốt chiếc túi thêu đầu hổ: Hơn 3.000 đơn hàng được chốt sạch trong chưa đầy 1 tiếng

Điểm nhấn đắt giá nhất trên tổng thể bộ trang phục của bé X chính là chiếc túi đeo chéo nhỏ thêu hình đầu hổ ngộ nghĩnh. Đây là sản phẩm thuộc thương hiệu đồ thủ công gốc "Ya Xiaoqi Handcrafts" (芽小七) , được lên ý tưởng thiết kế bởi đội ngũ sáng tạo tại Quế Lâm (Quảng Tây) dựa trên nguyên mẫu búp bê đầu hổ – một nét đẹp thuộc danh mục di sản văn hóa phi vật thể của vùng Tây Bắc Trung Quốc.

Dù có mức giá khá bình dân, chỉ khoảng 337 Nhân dân tệ (gần 1,2 triệu VNĐ), sức hút từ hiệu ứng "quý tử tỷ phú" đã biến món đồ lưu niệm này thành hiện tượng mua sắm toàn cầu. Ngay sau khi hình ảnh hai cha con Musk lan truyền trên Weibo, doanh số của cửa hàng đã lập tức tăng vọt gấp 10 lần .

Hơn 3.000 đơn đặt hàng đã được chốt hết sạch chỉ trong vòng chưa đầy 60 phút khiến hệ thống rơi vào tình trạng quá tải. Đại diện thương hiệu chia sẻ, do mỗi chiếc túi đều được các nghệ nhân Quảng Tây thực hiện khâu tay thủ công tỉ mỉ nên số lượng tồn kho ban đầu rất giới hạn, hiện xưởng đang phải tăng ca hết công suất để kịp trả đơn cho khách hàng.

Nguồn: Tổng hợp