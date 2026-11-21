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Ngày 19/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk thông tin về trường hợp bệnh nhi mắc sốt xuất huyết Dengue nặng, tử vong tại xã Krông Pắc. Bệnh nhi được gia đình xin đưa về nhà và tử vong ngày 16/11.

Bệnh nhi H.S.N. (sinh năm 2023, trú tại buôn Ea Wi, xã Krông Pắc) khởi phát sốt, ho khan, sổ mũi vào tối 6/11. Ngày hôm sau, gia đình đưa trẻ đến Trung tâm Y tế Krông Pắc khám, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị. Kết quả test nhanh kháng nguyên NS1 dương tính, bệnh nhi được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengue.

Đến ngày 11/11, bệnh diễn biến nặng, kèm tổn thương gan nặng và rối loạn đông máu. Trẻ được chuyển đến Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh để điều trị tích cực. Tuy nhiên, tình trạng tiếp tục diễn biến rất nặng với suy hô hấp độ IV, sốc sốt xuất huyết, suy đa tạng, tràn dịch đa màng, xuất huyết tiêu hóa và rối loạn đông máu. Ngày 13/11, bệnh viện tiên lượng nguy cơ tử vong cao. Đến ngày 16/11, gia đình xin đưa trẻ về nhà; bệnh nhi tử vong lúc 4 giờ 05 phút cùng ngày.

Kết quả xét nghiệm Real-time RT-PCR của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên xác định bệnh nhi dương tính với virus Dengue type 1.

Theo điều tra dịch tễ, buôn Ea Wi có 651 hộ với 3.443 nhân khẩu. Tính đến ngày 16/11, địa bàn ghi nhận 22 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue, trong đó có 4 trường hợp phát hiện từ ngày 1/11 đến 16/11 và một ổ dịch. Đáng chú ý, bà của bệnh nhi cũng mắc bệnh, có kết quả test nhanh NS1 dương tính và đã ổn định, xuất viện ngày 13/11. Đoàn giám sát còn ghi nhận một trường hợp sốt chưa rõ nguyên nhân đang điều trị tại phòng khám tư nhân trong khu vực.

Sau khi ghi nhận ca tử vong, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, giám sát tại gia đình và khu vực lân cận. Trạm Y tế xã Krông Pắc đã xử lý ổ dịch tại buôn Ea Wi, phun hóa chất diệt muỗi trưởng thành tại nhà bệnh nhi và 100 hộ xung quanh; đồng thời điều tra véc tơ truyền bệnh, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng bệnh.

Thống kê đến ngày 16/11/2026, toàn xã Krông Pắc ghi nhận 519 trường hợp mắc sốt xuất huyết Dengue và 11 ổ dịch, trong đó 3 ổ dịch đang hoạt động.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan khi mắc sốt xuất huyết. Khi có biểu hiện sốt, cần đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và theo dõi, không tự ý điều trị tại nhà. Người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay khi có các dấu hiệu cảnh báo như đau bụng nhiều, nôn ói liên tục, mệt lả, li bì, chảy máu bất thường hoặc tay chân lạnh.

Để phòng bệnh, mỗi gia đình cần vệ sinh môi trường, loại bỏ vật dụng chứa nước không cần thiết, đậy kín dụng cụ chứa nước, thường xuyên diệt lăng quăng, bọ gậy và chủ động phòng tránh muỗi đốt.