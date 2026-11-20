Mới đây, Joyce Phạm - ái nữ của đại gia Minh Nhựa, khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ lại những khoảnh khắc trong hành trình mang thai con thứ 5. Sau khi quý tử út Jayven chào đời, bà mẹ trẻ mới lần lượt hé lộ hình ảnh đi siêu âm, theo dõi sự phát triển của con suốt 9 tháng 10 ngày. Bên cạnh những giây phút xúc động, đoạn trò chuyện hồn nhiên giữa cô và con gái Jayla đặc biệt thu hút sự chú ý.

Trong một lần xem hình ảnh siêu âm của mẹ, Jayla chăm chú nhìn màn hình có hình ảnh em trai. Không biết đang nghĩ gì, cô bé bất ngờ thốt lên: "Mẹ có em bé 6 chứ gì". Câu nói khiến Joyce Phạm không khỏi ngạc nhiên, lập tức hỏi lại: "Cái gì ở đâu ra mà 6 dữ vậy trời".

Thấy mẹ phản ứng, Jayla nhanh nhảu giải thích: "Đây, để con vô nữa là 6". Hóa ra, cô bé đang hào hứng đếm số anh chị em trong nhà, nhưng lại tính nhầm mất một người. Joyce Phạm vừa buồn cười vừa đính chính: "Tính con vô là 5 chứ ở đâu ra 6, chưa nữa". Màn đối đáp ngắn ngủi giữa hai mẹ con khiến không khí trở nên vui vẻ, đáng yêu.

Dù hiểu đây chỉ là một phép đếm nhầm của trẻ nhỏ, nhiều người theo dõi vẫn tranh thủ trêu Joyce Phạm rằng biết đâu Jayla đã "tiên đoán" trước chuyện gia đình sẽ đón thêm em bé thứ 6 vào năm sau. Tất nhiên, đây chỉ là lời nói vui của cư dân mạng, hoàn toàn không phải thông tin xác nhận về kế hoạch sinh thêm con của vợ chồng cô.

Đằng sau tình huống hài hước ấy là một hành trình làm mẹ đầy cảm xúc. Joyce Phạm trải qua 5 lần mang thai trước đó, nhưng mỗi lần được nhìn thấy con trên màn hình siêu âm, chứng kiến một sinh linh bé nhỏ lớn lên từng ngày, cô vẫn giữ nguyên cảm giác hồi hộp và mong chờ.

Đáng yêu nhất là hình ảnh các anh chị được mẹ Joyce Phạm đưa theo trong những lần đi siêu âm, cùng háo hức ngắm nhìn em bé đang lớn dần trong bụng mẹ. Những ánh mắt tò mò, thích thú của các nhóc tỳ khi được nhìn thấy em qua màn hình siêu âm khiến hành trình mang thai lần thứ 5 của Joyce Phạm càng thêm ngọt ngào và ấm áp.

Joyce Phạm tên thật là Phạm Trần Nguyễn Minh Anh, sinh năm 1999. Cô kết hôn với Tâm Nguyễn vào tháng 9/2019. Sau bảy năm chung sống, cặp đôi đã có năm con, gồm bốn bé trai và một bé gái.

- Jayden (2020): Con trai đầu lòng, sinh tháng 3/2020, hiện hơn 6 tuổi, còn có tên thân mật là Tít.

- Jayla (2022): Con gái duy nhất, sinh tháng 5/2022, hiện 4 tuổi; cũng là nhân vật chính của màn đếm em bé đáng yêu.

- Jayson (2024): Con trai thứ ba, chào đời cuối tháng 6/2024, hiện hơn 2 tuổi.

- Jayric (2025): Con trai thứ tư, sinh ngày 22/6/2025, hiện hơn 1 tuổi.

- Jayven (2026): Cậu út, chào đời ngày 1/10/2026, hiện hơn 1 tháng tuổi.

Từ một nàng tiểu thư nổi tiếng trên mạng xã hội, Joyce Phạm giờ đây được nhiều người quan tâm qua những câu chuyện đời thường của gia đình đông con. Và trong những kỷ niệm ấy, câu nói ngây ngô của Jayla chắc hẳn sẽ còn được mẹ nhắc lại nhiều lần, như một khoảnh khắc vừa dí dỏm vừa ấm áp của hành trình đón bé út.