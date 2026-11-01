Chiều đến, cổng trường lại đông đúc. Bà đứng nép dưới bóng cây, tay cầm sẵn chai nước. Một ông bố vừa dừng xe đã ngóng tìm con. Người mẹ tranh thủ rời cơ quan, đến nơi vẫn chưa kịp cất điện thoại vào túi.

Rồi tiếng trống tan học vang lên. Có đứa trẻ vừa thấy người nhà đã chạy tới, miệng kể liến thoắng. Có em lặng lẽ leo lên xe, hỏi gì cũng chỉ đáp vài tiếng.

Đón con là việc lặp lại mỗi ngày, quen đến mức người lớn đôi khi chỉ nghĩ làm sao đưa trẻ về nhà an toàn, kịp ăn tối, kịp học bài. Nhưng vài phút gặp nhau ở cổng trường cũng là dịp để nhận ra hôm nay con vui hay buồn, có chuyện gì đang muốn kể.

Mỗi người đến đón đều mang theo một sự quan tâm

Ông bà đón cháu, thương từ những điều nhỏ nhất

Trong túi có thể là hộp sữa, chiếc bánh hay cái áo khoác vì sợ cháu lạnh. Thấy cháu bước ra, ông bà vội hỏi “Có đói không?”, “Hôm nay học có mệt không?”.

Nhờ có ông bà, nhiều bố mẹ mới yên tâm làm việc đến hết giờ. Những buổi đứng chờ trước cổng trường là cả thời gian, sức khỏe và sự chăm chút dành cho cháu.

Buổi tối, bố mẹ vẫn có thể nối tiếp câu chuyện bằng một lời hỏi thăm. “Hôm nay bà đón, hai bà cháu có chuyện gì vui?”. Con được kể thêm, ông bà cũng cảm thấy công sức của mình được ghi nhận.

Người phụ trách lớp trông trẻ đón, bố mẹ bớt nỗi lo giờ giấc

Với những gia đình chưa tan làm khi con tan học, dịch vụ đưa đón, trông trẻ giúp việc chăm sóc con thuận tiện hơn. Trẻ có người đón, có chỗ nghỉ ngơi và chờ bố mẹ.

Đến lúc gặp nhau, hãy cho con một khoảng thở. Có thể con đã trải qua cả ngày học và thêm một buổi làm bài tập, nên câu đầu tiên nghe thấy mà vẫn là “Xong bài chưa?” sẽ dễ khiến trẻ mệt thêm.

Một câu “Con có đói không?” hay “Hôm nay có chuyện gì con muốn kể không?” có thể giúp cuộc trò chuyện bắt đầu nhẹ nhàng hơn.

Con tự về nhà, bố mẹ vẫn cần quan tâm đến hành trình ấy

Khi trẻ đủ lớn, đường đi phù hợp và đã được hướng dẫn kỹ, tự về nhà có thể là một bước tập tự lập.

Bố mẹ cần cân nhắc theo độ tuổi, khả năng của con và điều kiện đường sá, đồng thời thống nhất cách báo tin khi về đến nơi, cách xử lý nếu có việc bất thường.

Dù không đứng chờ ở cổng trường, bố mẹ vẫn có thể dành thời gian nghe con kể vào lúc hai bên thuận tiện. Sự quan tâm được thể hiện cả trong cách hỏi han và lắng nghe mỗi ngày.

Bố mẹ đến đón, con có thêm một khoảng riêng để trò chuyện

Có những hôm, bố hoặc mẹ vừa xuất hiện là con reo lên, chuyện trong ngày cứ thế tuôn ra.

“Hôm nay con được cô khen!”

“Bạn ngồi cạnh đổi chỗ rồi.”

“Con có chuyện này buồn cười lắm…”

Đôi khi, bố mẹ chẳng cần hỏi nhiều. Chỉ cần có mặt, nhìn con và đáp lại đúng lúc, trẻ đã hào hứng kể tiếp.

Nếu sắp xếp được, bố mẹ có thể luân phiên đón con. Một buổi bố đến thay mẹ, hay mẹ tranh thủ về sớm hơn thường lệ, cũng có thể trở thành điều khiến trẻ mong chờ.

Đừng để câu đầu tiên lúc gặp con chỉ xoay quanh điểm số

“Hôm nay được mấy điểm?”

“Có bị cô nhắc không?”

“Bài kiểm tra làm thế nào?”

Đó đều là những chuyện bố mẹ quan tâm. Nhưng vừa ra khỏi lớp, con có thể đang muốn kể về một giờ ra chơi vui vẻ, một lần bị bạn hiểu lầm hay chuyện mình đã cố gắng mãi mới làm được.

Hãy nhìn nét mặt con trước. Nếu trẻ vui, có thể hỏi “Có chuyện gì mà con cười tươi thế?”. Nếu con im lặng, cứ để con nghỉ một chút rồi nhẹ nhàng gợi chuyện.

Những câu hỏi cụ thể thường dễ trả lời hơn câu “Hôm nay thế nào?”.

“Hôm nay giờ ra chơi con chơi gì?”

“Có chuyện gì làm con cười không?”

“Trông con hơi mệt, con muốn kể hay về nhà nghỉ trước?”

Con chưa muốn nói thì cùng con đi về. Có khi sau vài phút im lặng, trẻ lại tự mở lời.

Con kể chuyện nhỏ, hãy nghe bằng sự chú ý thật lòng

Một chuyện ở lớp có thể rất vụn vặt với người lớn nhưng lại chiếm cả tâm trí trẻ suốt buổi chiều.

Con đang kể mà người lớn chỉ đáp “Ừ, ừ” rồi tiếp tục nhìn màn hình, trẻ dễ mất hứng. Những chuyện còn chưa kể hết có thể cũng bị bỏ lại.

Trong lúc đứng chờ hoặc đã dừng xe an toàn, hãy cất điện thoại, nhìn con và nghe trọn câu chuyện. Khi đang lái xe, có thể nói “Bố đang nghe đây, đến chỗ dừng con kể tiếp cho bố nhé”.

Nếu con kể chuyện buồn, cũng chưa cần vội dạy con phải làm gì. Một câu “Lúc ấy chắc con buồn lắm” giúp trẻ biết cảm xúc của mình đã được hiểu. Sau đó, bố mẹ mới cùng con nghĩ cách giải quyết.

Qua những lần như vậy, con dần biết rằng khi có chuyện, mình có thể tìm đến bố mẹ.

Mỗi gia đình có công việc và cách sắp xếp riêng. Người đến đón có thể thay đổi theo từng ngày. Điều trẻ mong chờ vẫn rất giản dị, được về nhà an toàn, được hỏi han và có người sẵn lòng nghe câu chuyện của mình.