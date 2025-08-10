Bác sĩ Vũ Văn Phi: "Thai kỳ của Ngô Thanh Vân là 1 thai kỳ vô cùng khó khăn với rất nhiều nguy cơ cao"

Vậy là thai phụ U50 Ngô Thanh Vân thành công rực rỡ trên con đường mang thai con gái đầu lòng. Cô đã vượt cạn thành công tại bệnh viện Quốc Tế Mỹ AIH với sự đồng hành của các y bác sĩ tại đây.

Trong clip mới nhất chia sẻ về quá trình đón công chúa nhỏ, bác sĩ Vũ Văn Phi - Phó trưởng khoa Sản bệnh viện Quốc Tế Mỹ AIH đã chia sẻ về những gian nan của mẹ bầu Ngô Thanh Vân.

"Em là đủ hết! Xét vào nhóm thai kỳ nguy cơ cao. Thai kỳ của Ngô Thanh Vân là 1 thai kỳ rất khó.

Lớn tuổi. Tiểu đường thai kỳ. Dị ứng toàn thân.

Tất cả những chỉ số đó khiến cho việc đưa ra 1 tư vấn dề dinh dưỡng, về kiêng cái gì, ăn cái gì rất khó khăn.

Qua quá trình siêu âm, thì phát hiện ra thai phụ có 1 cái đa nhân xơ khiến cho nuôi dưỡng thai kỳ kém đi. Trong trường hợp đa nhân xơ thì mình dùng thuốc nội tiết để bổ sung.

Tuy nhiên, Vân lại có phản ứng với các thuốc nội tiết nữa!

Điều đặc biệt nữa, trong quá trình siêu âm thì phát hiện ra nhau bám thấp, có thể là nhau tiền đạo.

Đây là 1 vấn đề rất nguy hiểm nên bác sĩ sẽ cố gắng tiên lượng để khám để cố gắng đảm bảo tuổi thai lên được đến 38 tuần hơn, gần 39 tuần thì mới đón em bé ra.

Đây thật sự là 1 trong những điều rất may mắn".

Bác sĩ Vũ Văn Phi cũng phải công nhận sức mạnh và nghị lực phi thường của mẹ bé Gạo. Việc có thể duy trì được tuổi thai lâu như vậy là cả 1 sự cố gắng không ngừng.

"Rất là ngoạn mục, đây là sự cố gắng rất nhiều của Vân".

Bên cạnh đó, bác cũng dành lời khen ngợi đến người đồng hành của cô - bố Huy Trần khi đảm bảo được đúng chế độ ăn cho bà bầu siêu khó khăn như Ngô Thanh Vân.

Những vấn đề thai kỳ mà Ngô Thanh Vân gặp phải nguy hiểm đến mức nào?

1. Thai phụ lớn tuổi

Mang thai ở tuổi cao (thường từ 35 trở lên) tiềm ẩn nhiều nguy cơ hơn so với phụ nữ trẻ, bao gồm:

Nguy cơ cho mẹ: dễ mắc tiểu đường thai kỳ, tăng huyết áp, tiền sản giật, biến chứng tim mạch, sinh mổ cao hơn.

Nguy cơ cho thai: tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh (đặc biệt là hội chứng Down), thai lưu, sinh non, chậm tăng trưởng trong tử cung.

Nguy cơ về quá trình sinh: chuyển dạ kéo dài, băng huyết sau sinh.

2. Tiểu đường thai kỳ

Tiểu đường thai kỳ có thể gây:

Cho mẹ: tăng nguy cơ tiền sản giật, sinh mổ, dễ mắc tiểu đường type 2 sau sinh.

Cho thai: thai to, sinh non, hạ đường huyết sau sinh, vàng da, thậm chí tử vong chu sinh.

3. Dị ứng trong thai kỳ

Dị ứng trong thai kỳ có thể gây ngứa, nổi mề đay, sổ mũi, khó thở; nặng có thể ảnh hưởng oxy cung cấp cho thai. Việc dùng thuốc cần thận trọng để tránh tác động xấu đến sự phát triển của em bé.

4. Đa nhân xơ tử cung trong thai kỳ

Đa nhân xơ tử cung trong thai kỳ có thể gây đau bụng, chảy máu, tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, ngôi thai bất thường và băng huyết sau sinh; cần theo dõi sát bởi bác sĩ sản khoa.

5. Rau bám thấp, rau tiền đạo

Rau bám thấp, rau tiền đạo là tình trạng bánh rau che một phần hoặc toàn bộ cổ tử cung, dễ gây chảy máu ồ ạt khi mang thai hoặc lúc sinh, cần theo dõi chặt và có kế hoạch sinh mổ an toàn.

Những biến chứng thai kỳ mà Ngô Thanh Vân gặp phải đều là nỗi khiếp sợ không chỉ của các mẹ bầu mà còn là của các y bác sĩ vì nếu không được theo dõi kỳ, chuẩn đoán sớm thì việc mang thai và sinh nở sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và thai nhi.

Rất may mắn, với nghị lực phi thường của mẹ Ngô Thanh Vân, cố gắng của bố Huy Trần và sự quan tâm sát sao cũng như năng lực chuyên môn cao của các y bác sĩ tại bệnh viện Quốc Tế Mỹ AIH mà tất cả những khó khăn đó đã qua đi. Quả ngọt mà mọi người nhận được sau ngần ấy cố gắng không ngừng nghị là tiếng khóc chào đời đầy sức sống của em bé Gạo!