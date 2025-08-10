Bố mẹ tử tế sẽ không có 7 hành xử EQ/MQ "âm vô cực" này khi thấy trẻ con xích mích với nhau

Khi trẻ con có xích mích với nhau, bố mẹ có EQ (trí tuệ cảm xúc) và MQ (trí tuệ đạo đức) cao sẽ không làm những việc sau đây, vì chúng có thể khiến trẻ học cách hành xử thiếu kiểm soát, thiếu đồng cảm hoặc không công bằng:

1. Không phản ứng bốc đồng, quát tháo hoặc bênh con mù quáng

H ọ không la hét, nổi nóng, hoặc mắng nhiếc trẻ khác .

Không gào lên: “Ai cho phép đánh con tôi?”, “Bạn kia hư quá!” , mà bình tĩnh tìm hiểu sự việc trước.

Họ không vội tin 100% vào lời kể của con nếu chưa rõ đầu đuôi.

2. Không dọa nạt, nhục mạ hoặc dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn

Không đe dọa bạn của con , hoặc trách móc, chê bai trẻ khác trước mặt con .

Không đến gặp phụ huynh khác với thái độ hung hăng, mất kiểm soát , khiến trẻ học theo cách cư xử thiếu văn minh.

3. Không áp đặt quan điểm của mình lên con hoặc bắt con nhịn vô điều kiện

Không nói kiểu:

“Con phải nhường bạn!”,

“Con là con trai, phải chịu đựng!”,

“Có gì đâu mà giận!”

=> Điều này phớt lờ cảm xúc thật của trẻ và không dạy trẻ cách xử lý mâu thuẫn lành mạnh.

4. Không làm thay con mọi việc

Không giải quyết mâu thuẫn thay con hoàn toàn , cũng không đứng ra xin lỗi hoặc bào chữa hộ con nếu con sai.

Bố mẹ có EQ/MQ cao sẽ hướng dẫn để con tự nhận lỗi, xin lỗi, hoặc giảng hòa với bạn .

5. Không xem con là trung tâm, còn trẻ khác là "người gây rối"

Họ không cho rằng con mình luôn đúng, trẻ khác luôn sai , vì họ hiểu rằng trẻ con va chạm là điều tự nhiên , ai cũng có lúc cư xử chưa đúng.

6. Không gieo vào con những niềm tin lệch lạc

Không khuyến khích con ăn miếng trả miếng, cũng không dạy con làm gì cũng phải thắng, phải hơn bạn .

Không cổ vũ thói ích kỷ, đổ lỗi, hoặc bao biện cho hành vi sai trái .





Vì sao họ không làm những điều này?

Vì họ hiểu rằng EQ giúp con kiểm soát cảm xúc, còn MQ giúp con cư xử đúng đạo đức. Những phản ứng sai của bố mẹ có thể phá vỡ nền tảng nhân cách đang hình thành ở trẻ.