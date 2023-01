Tips chống già của dàn sao Cbiz: Quan Hiểu Đồng dùng mặt nạ bình dân, Triệu Lộ Tư chuộng chai 'nước thần' quen mặt

Mỗi người nổi tiếng lại sở hữu cho mình một phương pháp làm đẹp, một bí quyết giúp họ có thể gìn giữ nét trẻ trung vạn người mê qua năm tháng. Với các sao Cbiz, bên cạnh phương pháp chăm da tự nhiên, thì mỹ phẩm là thứ không thể thiếu trong công cuộc ''chống già''. Các sản phẩm được lựa chọn không nhất thiết phải ''đắt xắt ra miếng'' nhưng bắt buộc phải phù hợp với loại da và tình trạng da hiện tại thì mới có thể cải thiện và ngăn ngừa quá trình lão hoá.

Nếu tò mò muốn biết bí quyết ''chống già'' của Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân, Quan Hiểu Đồng, Angela Baby,... là gì, thì bạn nên soi ngay các sản phẩm dưới đây.

1. Triệu Lộ Tư - Nước thần Facial Treatment Essence của Sk-II (Giá khoảng 3 triệu)

Có lẽ ''mỹ nhân xuyên không'' Triệu Lộ Tư là một trong những sao nữ chăm khoe mặt mộc nhất Cbiz. Mặc dù phải thường xuyên trang điểm để quay phim suốt ngày dài nhưng cô nàng vẫn giữ được làn da trắng sáng, căng mịn không tì vết. Và sản phẩm góp công vào chu trình dưỡng da của Triệu Lộ tư chính là chai nước thần đình đám Facial Treatment Essence của Sk-II.

Kết cấu của chai essence này khá lỏng và nhẹ nên thấm rất nhanh vào da và chẳng có tí cảm giác khó chịu, nhờn dính tí nào. Đặc biệt, ''em này'' được sản xuất qua quá trình đặc biệt, chứa một số yếu tố giữ ẩm tự nhiên có tự nhiên trong da cùng hơn 50 loại thành phần hữu ích như vitamin, khoáng chất và axit amin. Chai nước thần này nhận được rất nhiều đáng giá ấn tượng nhờ công dụng cải thiện các nếp nhăn, vết thâm trên da một cách rõ rệt chỉ sau khoảng 14 ngày sử dụng.

2. Ngu Thư Hân - L'Oreal Hyaluronic Acid Double Brightening Essence Milk

Làn da trắng nõn và căng mọng của Ngu Thư Hân là niềm ao ước của biết bao chị em. Được biết, một trong những sản phẩm skincare mà Ngu Thư Hân lựa chọn cho chu trình dưỡng da hằng ngày của mình là L'Oreal Hyaluronic Acid Double Brightening Essence Milk. ''Em này'' được ra mắt tại thị trường Trung Quốc và hiện chưa bán tại Việt Nam. Tuy nhiên, là sản phẩm được Ngu Thư Hân ưu ái, thì chắc chắn chất lượng của chai tinh chất này cũng cực kỳ ổn áp. Chị em có thể đặt mua online hoặc mua xách tay để có thể sở hữu sản phẩm mày Ngu Thư Hân ưa chuộng.

3. Từ Hi Viên - Su:m37 Secret Essence (700k)

Ở độ tuổi 46, ''chị đẹp'' Từ Hi Viên vẫn sở hữu làn da săn chắc và vô cùng tươi trẻ khiến không ít chị em cùng lứa phải ghen tỵ. Và ''bảo bối'' đứng sau vẻ đẹp đó là chai ''nước thần'' Su:m37 Secret Essence - loại mỹ phẩm tiên phong trong công nghệ mỹ phẩm lên men tự nhiên. Secret Essence được đúc kết từ những thành phần tinh túy nhất của hơn 80 loại thảo mộc được tuyển chọn kĩ lưỡng đang trong độ tươi mới nhất được lên men tự nhiên 2 lần trong suốt 365 ngày. Từng giọt inh chất quý giá từ thảo mộc thiên nhiên chứa đựng phép màu cho làn da chị em như được hồi sinh. Các chị em trong độ tuổi U40, 50 nên tham khảo sản phẩm này để chăm sóc cho làn da của mình.

4. Quan Hiểu Đồng - Quality First All In One Face Sheet Mask (Giá khoảng 200k)

"Tiểu hoa đán" Quan Hiểu Đồng nổi tiếng nhờ có làn da trắng sứ như em bé nên cô nàng luôn nhận được lời khen có cánh của hội chị em. Nếu bạn thắc mắc bí quyết dưỡng da của cô nàng sinh năm 1997 này là gì thì đã có ngay đáp án rồi đây. Đó chính là set mặt nạ Quality First All In One Face Sheet Mask đình đám.

Được biết, đây là sản phẩm bán cực chạy tại Nhật Bản và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ tạp chí Cosme. Hơn 35 hợp chất dưỡng ẩm và thành phần tốt như Vitamin C, Collagen, Hyaluronic Acid, Ceramide,... có trong bảng thành phần sẽ mang lại hiệu quả dưỡng da hoàn hảo. Do đó, sử dụng một bộ sản phẩm 7 miếng liên tục trong 7 ngày thì các chị em sẽ thấy những cải thiện trong thấy trên làn da của mình với da mềm mịn, khắc phục tình trạng khô nẻ, thiếu sức sống.

5. Angela Baby - Laneige Water Sleeping Mask (Giá khoảng 600k)

Để gìn giữ nét xuân, U40 Angela Baby kết hợp cả phương thức massage để lưu thông tuần hoàn máu và kết hợp sử dụng các loại mỹ phẩm khác. Nữ minh tinh lựa chọn sản phẩm mặt nạ môi siêu cấp nổi tiếng Laneige Water Sleeping Mask để chăm cho đôi môi luôn mềm mại và căng mọng. Được biết, giá bán của ''em này'' không quá đắt đỏ, chỉ khoảng 400k đến 600k tùy dung tích.