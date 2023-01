5 chiêu dùng serum vitamin C giúp nàng công sở da đẹp đón Tết

Serum vitamin C là món đồ vô cùng quan trọng trong quá trình skincare. Về cơ bản, serum vitamin C sẽ giúp: Chống oxy hóa, làm sáng da, cải thiện sự đổi màu, tăng sinh collagen. Do đó, việc sử dụng các sản phẩm serum vitamin C đều đặn hàng ngày sẽ giúp cải thiện tông màu, kết cấu da; mờ thâm nám, sạm màu; bảo vệ da khỏi các tác hại của tia UV, ánh sáng xanh; ngừa lão hóa, giảm thiểu nếp nhăn. Khi chỉ còn ít tuần nữa đã đến Tết Nguyên đán, các chị em rất nên bổ sung ngay serum vitamin C vào chu trình skincare để da thăng hạng đón Tết. Sử dụng serum vitamin C đều đặn trong 4 tuần, bạn sẽ thấy làn da rạng rỡ và sáng hơn, vết thâm mờ đi đôi chút, nước da săn chắc và mịn mượt. Dưới đây là 1 số chiêu dùng serum vitamin C hiệu quả mà nàng công sở cần ghi nhớ.



1. Bắt đầu với tỷ lệ vitamin C vừa phải

Tùy vào làn da của mình, bạn nên cân nhắc để chọn được nồng độ vitamin C thích hợp. Tỷ lệ vitamin C trong sản phẩm càng cao thì serum càng có tác động mạnh, nhanh và càng dễ gây kích ứng. Nếu mới bắt đầu sử dụng serum vitamin C, bạn nên chọn những sản phẩm có tỷ lệ vitamin C thấp, khoảng 5 đến 10%, sau đó tăng lên sản phẩm có 15% đến 20% khi da đã quen dần. Điều này giúp cải thiện da dần dần, không gây kích ứng da, tránh bị châm chích, kích ứng.

2. Giữ serum vitamin C trong tủ lạnh

Serum vitamin C rất dễ bị oxy hóa, nếu không được bảo quản cẩn thận, thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng và nhiệt độ cao. Khi sử dụng, bạn nên bảo quản serum vitamin C trong ngăn mát tủ lạnh. Nhiệt độ thấp của ngăn mát tủ lạnh sẽ giúp serum duy trì độ ổn định, có thể sử dụng trong thời gian dài.

Ngoài ra, khi chọn serum vitamin C, bạn nên ưu tiên những sản phẩm có thiết kế dạng vòi nhấn hoặc dạng nhỏ giọt để giúp tránh không khí tiếp xúc quá nhiều, hạn chế sản phẩm bị biến chất.

3. Sử dụng serum vitamin C + kem chống nắng vào buổi sáng

Thành phần vitamin C có khả năng chống oxy hóa, trung hòa sự hình thành gốc tự do – nguyên nhân gây ra các vấn đề thâm nám, lão hóa, ung thư da. Kem chống nắng lại bảo vệ làn da khỏi các tác động tiêu cực từ tia UVA, UVB, ngăn ngừa tình trạng cháy nắng, ửng đỏ. Việc kết hợp sử dụng serum vitamin C và kem chống nắng mỗi sáng sẽ giúp thành phần trong cả 2 sản phẩm này hoạt động hiệu quả hơn, từ đó vừa dưỡng trắng lại vừa bảo vệ da khỏi tác động từ ánh nắng mặt trời hiệu quả.

4. Hạn chế tiếp xúc ánh nắng

Việc sử dụng serum vitamin C sẽ khiến da dễ bị tổn thương và nhạy cảm hơn trước ánh nắng mặt trời. Do đó, dù đã dùng kem chống nắng hàng ngày nhưng bạn vẫn cần che chắn kỹ càng khi ra nắng. Bạn nên sử dụng thêm các loại mũ, áo khoác, găng tay, kính râm để che chắn da tuyệt đối, giúp serum phát huy tối đa công dụng dưỡng trắng, ngừa thâm nám cho da.

5. Tránh sử dụng serum vitamin C với AHA, BHA, retinol

Bạn nên tránh sử dụng serum vitamin C cùng lúc với các sản phẩm có chứa retinol, AHA, BHA bởi chúng sẽ khiến da nhạy cảm và dễ bị tổn thương. AHA, BHA có độ pH thấp, khi sử dụng cùng với vitamin C sẽ gây ra hiện tượng đỏ mặt, da nhạy cảm, mẩn đo. Nếu vẫn muốn sử dụng các sản phẩm này, bạn nên phân chia thời gian cách biệt: Dùng serum vitamin C vào buổi sáng, retinol vào buổi tối. Còn với các sản phẩm có chứa AHA, BHA thì bạn nên sử dụng cách serum vitamin C ít nhất 10 phút để da có thời gian ổn định.