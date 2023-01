Tuyệt chiêu kẻ lông mày đẹp xinh đón Tết

Lông mày là 1 trong những bộ phận quan trọng, giúp định hình ngũ quan của gương mặt. Một hàng lông mày cân đối có thể khiến gương mặt trông hài hòa và ưa nhìn hơn rất nhiều. Và trong dịp đầu Xuân năm mới, các chị em mau ghim ngay loạt bí kíp kẻ lông mày chuẩn chỉnh, giúp bạn có hàng lông mày hài hòa với nhan sắc và thật mềm mại tự nhiên nhé.



Hàng lông mày chuẩn chỉnh có thể khiến nhan sắc thăng hạng đáng kể

Sai lầm thường gặp khi kẻ lông mày

Có 2 sai lầm phổ biến của các nàng "gà mờ" khi kẻ lông mày, đó là việc: Kẻ lông mày quá to, hoặc kẻ lông mày quá thấp. Lông mày quá to, quá đậm khiến cho dáng lông mày bị cứng, nhan sắc thiếu mềm mại và thanh thoát. Lông mày quá thấp, quá dài lại khiến cho gương mặt trông u tối, hung dữ. Do đó, khi kẻ lông mày bạn nên tránh kẻ lông mày quá to, đường nét quá cứng hoặc lông mày quá thấp, đuôi lông mày thấp hơn đầu lông mày.

Kẻ lông mày quá đậm khiến gương mặt trông cứng, thiếu mềm mại

Kẻ lông mày quá thấp lại khiến gương mặt trông u ám, phần mắt trông bé hơn

Các bước kẻ lông mày chuẩn chỉnh

Bước 1: Vẽ một đường ở phía dưới lông mày

Đầu tiên, chúng ta kẻ một đường ở phía dưới lông mày để xác định độ dài và chiều cao của lông mày. Đặc biệt chú ý ở đây, điểm bắt đầu của đường kẻ sẽ thẳng hàng với đầu góc mắt, điểm cuối của lông mày sẽ nằm trên đường thẳng, kéo dài từ mũi, qua đuôi mắt và hướng thẳng lên trên. Phần đuôi lông mày nên có chiều cao khoảng ngang bằng với đầu lông mày hoặc chỉ thấp hơn 1 đến 2 mm.

Đầu tiên bạn cần xác định đường lông mày phía dưới để làm định hình cho toàn bộ lông mày

Bước 2: Xác định đỉnh lông mày

Đỉnh lông mày là vị trí quan trọng, định hình độ cao và độ rộng của lông mày. Đỉnh lông mày nên nằm ở vị trí 2/3 tổng thể lông mày. Đây sẽ là phần lông mày cao nhất, định hình cho các đường kẻ và dáng lông mày. Đỉnh lông mày cũng có thể xác định bằng cách kẻ 1 đường thẳng từ giữa mũi đến phần lòng đen mắt lên đến lông mày, giống như hình dưới đây.

Đỉnh lông mày sẽ nằm ở vị trí 2/3 của tổng thể lông mày

Bạn có thể xác định đỉnh lông mày bằng cách kẻ 1 đường thẳng từ sống mũi đến mắt và lông mày

Bước 3: Tô màu lông mày

Từ các đường lông mày đã định hình bên trên, lúc này bạn sẽ tô phần lông mày bên trong. Tuy nhiên, bạn lưu ý chỉ tô phần trong lông mày và phần đường khung, không tô phần lông mày phía trước. Tiếp đó, sử dụng chổi tán nhẹ theo hình zig zag để tán đều phần phấn, giúp lông mày lên màu tự nhiên.

Sau khi xác định các đường cơ bản, bạn sẽ tô phần lông mày bên trong

Sau đó, dùng chì kẻ chuốt phần lông mày để phấn lên màu tự nhiên

Bước 4: Tô phần đầu lông mày

Tiếp đó, bạn dùng chỉ kẻ tô phần đầu lông mày. Phần này bạn sẽ tô theo các đường thẳng từ dưới lên trên, hất lệch sang phía sống mũi để tạo độ tự nhiên.

Cuối cùng, dùng chì kẻ để tô điểm phần đầu lông mày

Vậy là bạn đã hoàn thành xong cách kẻ lông mày đơn giản. Để lông mày bền màu và tự nhiên hơn, bạn có thể sử dụng thêm các loại mascara lông mày ở bước cuối cùng. Khi kẻ lông mày, bạn nên chọn màu lông mày sáng hơn màu tóc 1 tông để nhan sắc trông mềm mại, tự nhiên.