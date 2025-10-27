Tìm ra mẫu quần jeans hoàn hảo nhất cho phụ nữ trên 40 tuổi: Mặc lên gọn dáng, chuẩn thanh lịch

Quần jeans luôn là món thời trang không bao giờ lỗi mốt trong tủ đồ của phái đẹp. Đặc biệt, đối với các quý cô trên 40 tuổi, quần jeans càng trở nên đáng sắm nhờ vẻ đẹp vượt thời gian. Quần jeans mang đến hiệu quả hack tuổi, và còn có thể tạo nên những bộ trang phục thanh lịch, phù hợp với phụ nữ 40+.

Có rất nhiều phiên bản quần jeans mà các quý cô ngoài 40 tuổi nên để mắt tới. Trong đó, quần jeans ống đứng là item mốt nhất và đáng diện nhiều nhất vì độ gọn gàng, nữ tính, cùng khả năng tôn dáng mà item này mang lại. Muốn mặc đẹp xuất sắc trong mùa đông 2025, các quý cô trên 40 tuổi hãy tham khảo 10 cách mặc quần jeans ống đứng sau đây:

Bộ cánh trên bao gồm toàn những item cơ bản như là áo màu đen, áo khoác da, quần jeans ống đứng. Dẫu vậy, bộ cánh vẫn đầy cuốn hút và sang chảnh. Thao tác sơ vin giúp nâng tầm vẻ xịn mịn của tổng thể trang phục. Ngoài ra, với độ dài trên mắt cá chân, phần cạp cao, mẫu quần jeans này giúp tôn dáng tối ưu ngay cả khi đi giày thấp.

Quần jeans ống đứng sẽ mang đến những cảm giác khác biệt theo độ dài khác nhau. Cụ thể, mẫu quần jeans ống đứng dài qua mắt cá chân mang đến nét nữ tính cho người mặc. Bằng cách kết hợp quần jeans ống đứng với áo đen, áo trench coat màu be, quý cô 40+ có vẻ ngoài tinh tế nhưng không kém phần tươi trẻ. Đôi giày hai tông màu giúp hoàn thiện tổng thể sang xịn mịn.

Yêu thích phong cách trẻ trung và năng động, chị em đừng bỏ qua combo gồm áo kẻ kết hợp với quần jeans ống đứng. Outfit này mang đến nét thời thượng, nổi bật dù không quá cầu kỳ. Một trong những đôi giày phù hợp nhất để tô điểm cho bộ cánh trên chính là giày thể thao.

Áo sơ mi kẻ và quần jeans xanh mãi là sự kết hợp hoàn hảo. Combo trang phục này toát lên nét thanh lịch xen lẫn sự trẻ trung, năng động. Bằng cách sơ vin và tô điểm chiếc áo ngang hông, set đồ nổi bật và phóng khoáng hơn. Đôi giày cao gót mũi nhọn mang đến hiệu quả tôn dáng và nâng tầm vẻ thanh lịch, sang chảnh.

Bên cạnh quần jeans xanh, các quý cô nên lưu tâm tới quần jeans trắng vì item này rất nữ tính, đồng thời vẫn mang đến nét tươi tắn và trẻ trung. Cách phối đồ trên mang đến nét sang trọng tối đa cho người mặc. Khi kết hợp quần jeans trắng với áo cardigan mỏng, túi xách và giày ballet cùng tông màu đỏ nâu, quý cô trên 40 tuổi sẽ tạo nên được bộ cánh tinh tế, nữ tính, cực kỳ hài hòa.

Trẻ trung, thanh lịch và sang xịn mịn chính là ấn tượng về bộ cánh gồm áo sơ mi trắng, blazer màu nâu và quần jeans xanh ống đứng. Tổng thể trang phục được nâng cấp nhờ thao tác sơ vin, thắt lưng to bản, giày da.

Yêu thích phong cách cơ bản, chị em hãy tham khảo công thức diện đồ gồm áo thun trắng, blazer màu đen, quần jeans xanh. Outfit trên rất thanh lịch nhưng vẫn mang đến nét trẻ trung, hiện đại. Để không làm giảm độ hài hòa, tinh tế của bộ cánh, thắt lưng mảnh, túi xách tông màu đen hay sneaker trắng đều là những lựa chọn hợp lý.

Bộ cánh trên không chỉ trẻ trung mà còn toát lên nét nữ tính, yêu kiều. Chiếc áo thun kẻ đã tạo điểm nhấn bắt mắt cho tổng thể. Chỉ với một thao tác rất đơn giản là sơ vin, tổng thể bộ cánh thêm phần đẹp mắt.

Công thức blazer xám, quần jeans ống đứng mang vẻ đẹp kinh điển. Bộ cánh tinh giản trở nên sang xịn mịn, long lanh hơn nhờ túi xách màu đỏ nâu và giày cao gót mũi nhọn. Chị em có thể diện outfit trên tới công sở hay xuống phố, đi cà phê sang chảnh.

Với những item bụi bặm như áo lửng, áo khoác bomber, quần jeans ống đứng, quý cô trên 40 tuổi sẽ có được bộ cánh rất năng động, tôn dáng. Dẫu vậy, bộ cánh vẫn rất phù hợp với độ tuổi, và còn trở nên trang nhã hơn nhờ đôi giày sneaker trắng.

Ảnh: Sưu tầm