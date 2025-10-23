Hot nhất mùa đông 2025 chính là áo thun dài tay, sành điệu từ đi làm tới đi chơi với 10 cách phối

Bước sang mùa lạnh và các xu hướng thời trang hiện tại đã được định hình. Nếu như vào thời điểm này năm ngoái, những chiếc áo len cộc tay lên ngôi thì năm nay, áo thun dài tay lại chiếm sóng street style của các quý cô sành điệu.

Ưu điểm của áo thun dài tay chính là sự trẻ trung và năng động. Bên cạnh đó, mẫu áo này còn không bao giờ lỗi mốt và có thể góp phần tạo nên những bộ trang phục thanh lịch, phù hợp mặc đi làm hoặc hẹn hò buổi tối lãng mạn. Tham khảo 10 cách mặc áo thun dài tay sau đây, chị em sẽ tỏa sáng với vẻ ngoài sành điệu trong mùa lạnh này:

Muốn tăng thêm nét nữ tính và quyến rũ cho áo thun, chị em chỉ cần kết hợp item này với chân váy ngắn. Công thức này còn tôn dáng hiệu quả và toát lên sự trẻ trung, năng động. Đôi boots cao cổ là một lựa chọn không thể hoàn hảo hơn vì nâng tầm vẻ sang xịn mịn.

Chân váy lụa dáng dài đầy thướt tha và yêu kiều, nhưng có thể cộng tuổi cho người mặc. Tuy nhiên, chị em không lo vẻ ngoài trở nên "dừ", thay vào đó là toát lên sự trẻ trung, hiện đại khi kết hợp chân váy lụa trắng với áo thun trơn màu, dài tay. Đôi giày mũi nhọn cộng thêm điểm sang chảnh cho tổng thể. Đôi khuyên tai ngọc trai to bản cũng là điều đáng nói vì nâng tầm vẻ long lanh.

Bộ cánh trên khá thoải mái và năng động, thích hợp để mặc xuống phố ngày cuối tuần. Trong khi áo thun ôm nhẹ tôn lên nét quyến rũ, mềm mại của người mặc thì quần ống loe lại tạo sự thoải mái, phóng khoáng mà không tạo cảm giác mặc đồ ngủ xuống phố. Bộ cánh thêm xịn nhờ một số điểm nhấn như khuyên tai tròn, bờm tóc, túi xách màu nâu.

Chị em nên ghim công thức trên để trẻ hóa style công sở. Combo áo thun dài tay và chân váy suông toát lên sự thanh lịch xen lẫn nét hiện đại, trẻ trung. Các món đồ như giày cao gót và túi xách màu nâu giúp hoàn thiện bộ cánh sang trọng, đúng chất công sở.

Áo thun dài tay màu xanh olive cực kỳ bắt mắt, mà vẫn toát lên nét tinh tế, trang nhã. Chị em sẽ hoàn thiện được bộ đồ phảng phất nét retro khi kết hợp item này với chân váy denim dài tới đầu gối. Boots cao cổ tưởng chỉ là mẫu giày thông thường, nhưng hóa ra lại nâng tầm vẻ sang chảnh cho cả tổng thể.

Áo thun trơn màu đen và quần jeans ống vẩy vốn là một combo khá đơn giản. Tuy nhiên, khi khoác ngoài áo khoác da, người mặc sẽ có được vẻ ngoài sang chảnh và cá tính. Áo khoác da là một mẫu áo không bao giờ lỗi mốt, thích hợp để chị em bổ sung cho tủ đồ mùa lạnh. Đôi giày thể thao màu trắng rất phù hợp với bộ cánh năng động.

Bên cạnh áo thun trơn, chị em đừng bỏ qua áo thun kẻ vì item này trẻ trung, tạo điểm nhấn nổi bật cho người mặc mà vẫn mang vẻ đẹp cổ điển. Một trong những cách đơn giản nhất để chinh phục áo thun kẻ chính là kết hợp cùng quần jeans ống rộng. Đôi giày màu đỏ đô không chỉ tạo điểm nhấn nổi bật mà còn tăng vẻ sang trọng.

Chiếc áo thun cách điệu với phần dây cổ yếm gây ấn tượng ở sự nữ tính, quyến rũ. Độ sang chảnh cho tổng thể còn tăng thêm nhờ sự kết hợp giữa mẫu áo và quần denim ống loe. Outfit trên còn giúp tôn dáng, kéo chân dài tối ưu khi người diện đi sandal cao gót quai ngang.

Những quý cô yêu thích phong cách cá tính sẽ phải lòng bộ cánh trên. Combo áo thun dáng rộng và quần lửng tạo nên bộ đồ thoải mái, phóng khoáng. Một đôi sandal đế bệt, quai mảnh rất phù hợp với style của cả bộ trang phục.

Không cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật là sự kết hợp giữa áo thun xanh cốm và quần màu đen. Người diện sẽ có vẻ ngoài chỉn chu, thanh lịch khi sơ vin, sau đó tô điểm thắt lưng da. Chiếc túi màu nâu tạo sự sang xịn mịn và cân bằng cả tổng thể trang phục.

