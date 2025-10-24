Mùa đông tới là lại phải học ngay mỹ nhân 42 tuổi này cách mặc đẹp: Style siêu trẻ trung, không bao giờ lỗi mốt

Mỗi mùa mới đến đều là cơ hội để chị em thể hiện phong cách thời trang sành điệu của cá nhân. Dẫu vậy, chuyện mặc gì mỗi ngày đôi khi vẫn khiến các nàng phải đau đầu, băn khoăn. Lúc này, các nàng sẽ cần những ý tưởng mới để style có sự đa dạng, không bao giờ nhàm chán.

Chị em cũng có nhiều nguồn để tham khảo. Đặc biệt, nếu đã bước qua độ tuổi 40, các quý cô rất nên học hỏi phong cách của Hồng Diễm. Nữ diễn viên 42 tuổi sở hữu phong cách mùa lạnh rất trẻ trung, thời thượng từ năm này qua năm khác.

Tông màu đỏ lại tiếp tục trở thành xu hướng trong mùa lạnh năm nay. Trang phục màu đỏ gây ấn tượng ở sự nổi bật, sắc sảo và dễ đạt điểm sang trọng tuyệt đối nếu được kết hợp khéo léo. Hồng Diễm kết hợp chân váy ngắn, boots cao cổ, túi xách màu đỏ với áo len màu xám. Từ đó, tạo nên bộ cánh nổi bật mà vẫn hài hòa. Độ sang xịn mịn của tổng thể được nâng tầm nhờ áo khoác dạ dáng dài.

Áo trench coat là món thời trang luôn cần có trong mùa đông. Mẫu áo này toát lên nét phóng khoáng nhưng không kém phần trang nhã. Sự xuất hiện của áo trench coat màu be giúp combo toàn tông màu đen gồm áo thun + quần skinny + boots cao cổ trở nên tươi sáng, nổi bật hơn. Dẫu vậy, sự hài hòa vẫn được đảm bảo.

Vào mùa đông, phụ nữ trên 40 tuổi vẫn có thể mặc quần short. Chị em hãy diện theo cách của Hồng Diễm, đó là kết hợp quần short da với áo thun cổ 3 phân, sau đó khoác ngoài bằng chiếc blazer họa tiết. Tổng thể trang phục càng thêm phần nổi bật nhờ thắt lưng to bản và boots thấp cổ.

Mê diện váy trong mùa lạnh, các nàng đừng bỏ qua combo gồm áo cổ vuông kết hợp với chân váy dài, chữ A của Hồng Diễm. Bộ cánh này tôn lên nét quyến rũ của người mặc, đồng thời ghi điểm nữ tính, bay bổng. Thao tác sơ vin sẽ giúp tạo nên tổng thể chỉn chu, thanh lịch.

Vào những ngày mùa đông không lạnh, chị em có thể diện mẫu váy sơ mi họa tiết. Kiểu váy này rất nữ tính, trẻ trung. Ngoài ra, váy sơ mi họa tiết còn tôn dáng hiệu quả, ai cũng có thể mặc đẹp. Chi tiết nhấn eo rất hữu ích vì nâng tầm set đồ. Một số mẫu giày phù hợp với bộ váy bao gồm sneaker trắng, giày cao gót mũi nhọn, giày búp bê hoặc loafer.

Để không phải suy nghĩ nhiều trong khoản phối đồ, chị em hãy ghim công thức gồm áo lửng kết hợp với quần đồng bộ, tông màu xanh denim rất bắt mắt của Hồng Diễm. Vốn dĩ, bộ trang phục trên đã hack chiều cao hiệu quả nhưng đôi giày cao gót mũi nhọn càng phát huy tốt hơn công dụng tôn dáng. Đôi giày cao gót này còn cộng điểm sang chảnh cho người diện.

Combo áo sơ mi trắng và quần jeans xanh vốn đã đơn giản nhưng nhờ áo khoác họa tiết, tổng thể càng thêm tươi tắn, nổi bật. Ý tưởng diện đồ trên giúp chị em có thể tận dụng khéo léo một số item mùa hè khi bước sang mùa lạnh.

Dù mang màu trung tính làm chủ đạo, bộ cánh trên vẫn rất trẻ trung, phóng khoáng. Bí kíp để phát huy tối đa hiệu quả tôn dáng đối với set đồ này chính là sơ vin. Ngoài ra, bộ cánh còn có độ tươi tắn, giúp vẻ ngoài của người mặc trở nên rạng rỡ nhờ chiếc áo khoác trắng dáng lửng.

Bộ cánh trên có sự kết hợp hài hòa giữa nét nữ tính và độ khỏe khoắn, năng động. Cụ thể, áo khoác nỉ và áo thun sáng màu đều giúp hack tuổi rất tốt. Trong khi đó, chân váy ngắn lại mang tới nét ngọt ngào và mềm mại. Đôi boots cao cổ là mảnh ghép hoàn hảo vì giúp bộ cánh thêm long lanh, sang chảnh.

Ảnh: Sưu tầm