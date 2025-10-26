4 kiểu giày được mỹ nhân Việt trên 40 tuổi mê mãi không thôi, mix với trang phục nào cũng siêu trẻ

Ở độ tuổi ngoài 40, nhiều mỹ nhân Việt vẫn khiến công chúng trầm trồ bởi gu thời trang tinh tế và thần thái rạng rỡ. Một trong những bí quyết giúp họ luôn xuất hiện trẻ trung, thời thượng chính là cách chọn giày. Dưới đây là 4 kiểu giày được loạt sao trên 40 tuổi "chọn mặt gửi vàng" – vừa tôn dáng, vừa giúp phong cách luôn tươi mới và cuốn hút.

Giày ballet

Giày ballet (búp bê) đang trở lại mạnh mẽ trong làng thời trang thế giới, và các mỹ nhân Việt cũng không nằm ngoài xu hướng này. Ở tuổi ngoài 40, nhiều sao vẫn mê mẩn kiểu giày đơn giản nhưng cực kỳ "điệu đà" này. Lý do rất dễ hiểu: giày ballet nhẹ nhàng, dễ phối đồ và mang lại vẻ nữ tính, thanh lịch mà không cần quá nhiều nỗ lực.

Những đôi giày màu be, đen hoặc trắng luôn là lựa chọn an toàn và sang trọng. Tuy nhiên, để làm mới phong cách, các quý cô U40 cũng có thể thử giày màu đỏ nổi bật, hay thiết kế lưới phóng khoáng đang rất được yêu thích. Chúng vừa giúp outfit thêm trẻ trung, vừa thể hiện nét tinh tế của người mặc. Một chiếc váy midi nhẹ nhàng, hay quần jeans ống đứng mix cùng giày ballet cũng đủ tạo nên vẻ ngoài đầy cuốn hút mà vẫn giữ được sự thanh lịch cần có.

Giày boots

Không chỉ là item giữ ấm trong mùa lạnh, giày boots còn là biểu tượng của sự cá tính và thời thượng. Dù phối cùng váy, quần jeans hay đồ công sở, boots đều giúp tổng thể trở nên sành điệu và có chiều sâu hơn.

Các mỹ nhân Việt ngoài 40 thường chọn boots cổ thấp hoặc cổ vừa, vì chúng dễ phối và tôn dáng mà không làm mất đi vẻ thanh thoát. Những đôi boots da bóng, da lộn hoặc màu trung tính như nâu, đen là lựa chọn "an toàn mà sang trọng". Tuy nhiên, không ít người đẹp cũng mạnh dạn thử boots ánh kim hoặc boots cao cổ ôm chân, giúp set đồ đơn giản trở nên cực kỳ cuốn hút.

Với boots, chỉ cần kết hợp cùng áo sơ mi trắng, blazer và quần skinny jeans – một outfit tưởng chừng quen thuộc cũng lập tức được "nâng cấp" lên vài bậc sang chảnh. Đây chính là bí quyết để nhiều sao Việt vẫn tỏa sáng trong mọi khung hình dù chỉ diện đồ đời thường.

Giày cao gót mũi nhọn

Nhắc đến các mỹ nhân Việt sành điệu ngoài 40 mà quên giày cao gót mũi nhọn thì quả là thiếu sót. Đây là món đồ kinh điển, gần như không bao giờ lỗi mốt. Đôi giày này vừa giúp kéo dài chân, vừa tăng vẻ quyến rũ và thanh lịch cho người mang.

Từ sự kiện thảm đỏ đến những buổi dạo phố nhẹ nhàng, giày cao gót mũi nhọn luôn hiện diện trong tủ đồ của nhiều mỹ nhân. Kiểu dáng này đặc biệt hợp với những thiết kế váy bút chì, suit công sở hoặc quần ống rộng. Một đôi giày màu be có thể "ăn gian" chiều cao cực khéo, trong khi giày màu đen hay ánh bạc lại tạo điểm nhấn sang trọng.

Dù là giày da trơn, giày đính đá hay chất liệu satin mềm mại, tất cả đều mang đến cảm giác tinh tế, quý phái. Không quá lời khi nói rằng, đây chính là bảo bối giúp phụ nữ ngoài 40 vẫn luôn giữ vững phong độ thời trang đỉnh cao.

Giày sneaker

Nếu cần tìm một món đồ giúp "hack tuổi" hiệu quả, thì giày sneaker chắc chắn là câu trả lời hàng đầu. Không chỉ mang lại sự thoải mái, êm chân, sneaker còn giúp cả bộ trang phục trở nên trẻ trung, hiện đại hơn hẳn.

Các mỹ nhân Việt ngoài 40 thường ưu ái những đôi sneaker trắng tinh giản, vì chúng dễ phối với mọi loại trang phục – từ váy maxi, quần jeans cho đến suit. Ngoài ra, sneaker màu nổi như đỏ, xanh cobalt hoặc ánh bạc cũng đang được yêu thích, vì vừa giúp người mang thêm phần cá tính, vừa tạo điểm nhấn bắt mắt.

Sneaker còn là lựa chọn lý tưởng cho những chuyến du lịch hay dạo phố cuối tuần, khi sự thoải mái được đặt lên hàng đầu. Dù ở tuổi nào, chỉ cần diện một đôi sneaker trẻ trung cùng trang phục đơn giản, bạn cũng sẽ toát lên vẻ năng động và tràn đầy năng lượng – giống như phong cách mà nhiều mỹ nhân Việt vẫn đang theo đuổi.

Ảnh: Sưu tầm