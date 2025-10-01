Thực đơn giữ dáng của Tôn Lệ gây sốt

Ngày 29/9, nữ diễn viên Tôn Lệ đã chia sẻ trên trang cá nhân kinh nghiệm ăn kiêng của mình. Cô cho biết đã duy trì bữa ăn kiêng trong thời gian dài và cảm thấy cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng. Mỗi bữa luôn có rau, thịt và cơm, tưởng chừng đơn giản nhưng vẫn đảm bảo cân bằng dinh dưỡng. Tôn Lệ nhấn mạnh: thay vì ám ảnh với con số cân nặng, cô chú trọng ít mỡ, nhiều cơ. Nữ diễn viên đồng thời nhắn nhủ người hâm mộ rằng ăn uống điều độ chính là chìa khóa giảm cân.

Không chỉ chia sẻ kinh nghiệm, cô còn đăng tải loạt ảnh các khay thức ăn tự chuẩn bị hằng ngày. Trên chiếc đĩa sắt quen thuộc, khẩu phần luôn được giữ ổn định: nhiều rau xanh, một phần thịt hoặc cá, đôi khi thay bằng trứng, và một bát cơm trắng. Sự giản dị này khiến cư dân mạng gọi vui Tôn Lệ là "Hoàng hậu của bữa ăn lành mạnh", khen ngợi khẩu phần vừa phong phú màu sắc, vừa đảm bảo dinh dưỡng.

Các bữa ăn do Tôn Lệ nấu được cô chia sẻ với người hâm mộ. (Ảnh: Weibo)

Các bữa ăn khi đi quay phim của nữ diễn viên cũng luôn đủ chất dinh dưỡng. (Ảnh: Weibo)

Sự mộc mạc trong cách trình bày đĩa ăn của Tôn Lệ đã gợi lên phong cách sống "sạch sẽ, kiểm soát và kỷ luật". Nguyên tắc then chốt của cô là "ít dầu, ít muối, cân bằng dinh dưỡng": trứng bác cà chua không dầu, vịt kho chỉ phủ lớp sốt mỏng, nhiều món chần sơ để giữ hương vị tự nhiên. Không giống như những chế độ ăn kiêng giảm cân khắc nghiệt, Tôn Lệ luôn chú trọng bổ sung một loại thực phẩm chính vào mỗi bữa ăn. Cơm luôn chiếm một phần ba đĩa, giúp no bụng nhưng không quá tải. Cô ấy nhấn mạnh vào việc ăn no 70%, kết hợp với đĩa ba ngăn - ngăn riêng biệt cho rau củ, protein và thực phẩm chính - vừa trực quan vừa dễ làm theo, giúp người bình thường dễ dàng bắt chước.

Điểm cộng khác là nguồn nguyên liệu: phần lớn rau củ đến từ trang trại nhỏ ở ngoại ô, nơi chính cô và các con tham gia gieo trồng, thu hoạch. Điều này biến việc giữ gìn sức khỏe thành một quá trình giáo dục gia đình - dạy con trẻ biết trân trọng thực phẩm và niềm vui giản dị từ lao động.

Nữ diễn viên thường xuyên tập thể dục trong quá trình quay phim để giữ sức khỏe. (Ảnh: Weibo)

Tôn Lệ khẳng định lối sống lành mạnh không phải phong trào nhất thời. Sau nhiều năm bận rộn với lịch trình quay phim, cô bắt đầu điều chỉnh từ ăn uống, giấc ngủ đến vận động và tinh thần. Yoga cùng thú vui thư pháp, hội họa giúp cô giữ sự cân bằng. Nam diễn viên Đặng Siêu, chồng cô, cũng thay đổi theo: từ thói quen thức khuya, ăn đồ mang về sang đi ngủ sớm, ăn ít dầu mỡ. Kết quả kiểm tra sức khỏe của anh cải thiện rõ rệt, trở thành minh chứng cho sức mạnh của kỷ luật gia đình.