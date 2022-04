Thu hồi kẹo trứng chocolate Kinder Surprise do nghi nhiễm khuẩn Salmonella: Tác nhân gây nôn mửa, nhiễm độc toàn thân và có thể gây tử vong

Bộ Công Thương vừa chỉ đạo mạng lưới các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm rà soát, kiểm tra các sản phẩm nhập khẩu nghi nhiễm khuẩn Salmonella.



Theo Bộ Công Thương, Tập đoàn sản xuất bánh kẹo Ferrero nổi tiếng của Italy vừa ra thông báo thu hồi toàn bộ số trứng chocolate Kinder Surprise tại thị trường Anh do nghi ngờ sản phẩm này bị nhiễm vi khuẩn Salmonella.

Trong thông báo thu hồi, hãng này nêu rõ việc tự nguyện thu hồi các lô Kinder Surprise như một bước đề phòng rủi ro vì nhận thấy các ca nhiễm khuẩn Salmonella được báo cáo gần đây có thể liên quan đến sản phẩm này.

Theo thông báo, sản phẩm thuộc diện thu hồi là trứng chocolate Kinder Surprise bán lẻ từng quả và hộp gồm nhiều trứng được bán trên các kệ hàng ở Anh. Những quả trứng này được sản xuất tại Bỉ.

Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm Anh (FSA) cho hay đến nay đã ghi nhận ít nhất 57 trường hợp nhiễm khuẩn salmonella, trong đó có trẻ em, nghi liên quan đến các sản phẩm Kinder Surprise của Ferrero.

Quyết định trên được Ferrero đưa ra trong bối cảnh sắp tới Lễ phục sinh, dịp mà nhiều người dân Anh thường mua trứng chocolate làm quà tặng. Việc thu hồi có thể mở rộng sang các quốc gia khác.

Thu hồi kẹo socola Kinder Surprise Eggs

Trao đổi với TTXVN, đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) cho biết thêm theo cảnh báo từ một số cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm quốc tế, một số sản phẩm của công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ có khả năng bị nhiễm khuẩn Samonella spp.

Cụ thể, tên sản phẩm Kinder Surprise, thể thức đóng gói 20g và 20g x3. Các lô hàng có hạn sử dụng nằm trong khoảng thời gian 11/7/2022 đến 7/10/2022; tên sản phẩm Kinder Surprise Maxi, các lô hàng có hạn sử dụng đến ngày 08/10/2022 và 09/10/2022.

Tên sản phẩm Kinder Surprise Eggs, các lô hàng có hạn sử dụng đến ngày 8/10/2022 và 9/10/2022; tên sản phẩm Schoko Bons, các lô hàng có hạn sử dụng đến ngày 8/10/2022 và 9/10/2022.

Sau khi nhận được thông tin về việc Tập đoàn sản xuất bánh kẹo Ferrero thu hồi toàn bộ số trứng chocolate Kinder Surprise tại thị trường Anh cũng như sự cố an toàn thực phẩm từ Cơ quan quản lý an toàn thực phẩm Vương quốc Anh, Bỉ và Ireland, ngày 5/4/2022, Bộ Công Thương đã chỉ đạo mạng lưới các cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm rà soát, kiểm tra và báo cáo về Bộ Công Thương các sản phẩm tương tự nhập khẩu về Việt Nam có cùng tên, ngày sản xuất và hạn sử dụng như được nêu trong sự cố an toàn thực phẩm nêu trên.

Đặc biệt, thực hiện các quy định của Luật An toàn thực phẩm, Bộ Công Thương đề nghị các đơn vị chức năng thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu Samonella spp. đối với các sản phẩm của Công ty Ferrero đang được lưu thông trên thị trường Việt Nam, đặc biệt lưu ý đối với các sản phẩm nói trên.

Nhiễm khuẩn Salmonella là gì?



Nhiễm khuẩn Salmonella là bệnh nhiễm khuẩn đường ruột do vi khuẩn Salmonella gây ra. Nhiễm khuẩn có thể lây lan từ ruột vào máu và các cơ quan khác trong cơ thể.

Vi khuẩn salmonella rời khỏi cơ thể qua phân của người và động vật bị nhiễm bệnh. Những người khác bị nhiễm khuẩn khi tay, thực phẩm, hoặc đồ vật (dính phân bị nhiễm khuẩn) được cho vào miệng.

Hầu hết những người bị nhiễm vi khuẩn Salmonella đều có các dấu hiệu và triệu chứng dưới đây trong thời gian 12-72 giờ sau khi phơi nhiễm với vi khuẩn:

- Tiêu chảy: Phân lỏng, sền sệt, màu vàng nâu, rất khắm, khoảng 5 - 6 lần/ngày

Người nhiễm khuẩn Salmonella có thể tử vong nếu không được điều trị kịp thời

- Sốt cao liên tục (39 hoặc 400C)

- Máu trong phân

- Đau bụng sôi bụng và chướng bụng vùng hố chậu phải.

- Nhiễm độc thần kinh do độc tố vi khuẩn Salmonella (nhức đầu, mất ngủ, ác mộng, ù tai, nói ngọng).

Phát ban nhỏ, bằng phẳng ở ngực, bụng, mạn sườn. Ban xuất hiện khoảng từ 7 - 12 ngày rồi biến mất.

- Trường hợp nặng người nhiễm vi khuẩn Salmonella có biểu hiện tay run bắt chuồn chuồn hoặc nằm bất động, vẻ mặt thờ ơ, đờ đẫn, li bì, mê sảng, hôn mê (thường ít gặp).

Trong một số ít trường hợp, nhiễm vi khuẩn Salmonella có thể gây tử vong nếu người bệnh không được điều trị kịp thời và đúng phác đồ. Tuy nhiên, có một số người dù bị nhiễm vi khuẩn Salmonella nhưng do cơ thể đã có kháng thể, số lượng vi khuẩn ít và độc lực của vi khuẩn yếu cho nên có thể bị rối loạn tiêu hóa vài ba ngày rồi tự khỏi, một số rất ít trong số đó trở thành người lành mang vi khuẩn, có thể kéo dài nhiều tháng.