Thứ đánh cắp trái tim "nữ hoàng nước mắt" Kim Ji Won!

Kim Ji Won là cái tên được khán giả Hàn Quốc và châu Á yêu mến nhờ sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, cuốn hút. Trên màn ảnh, cô để lại dấu ấn qua nhiều vai diễn đa dạng, từ ngọt ngào, dịu dàng cho đến mạnh mẽ, cá tính, chứng minh thực lực diễn xuất ngày càng vững vàng. Ngoài sự nghiệp diễn xuất, phong cách đời thường của Kim Ji Won cũng luôn là tâm điểm chú ý. Người đẹp không chạy theo xu hướng cầu kỳ mà thường chọn cách ăn vận tối giản, gọn gàng nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng rất riêng.

Nếu quan sát kỹ những lần Kim Ji Won xuất hiện ở sân bay hay trong các khoảnh khắc đời thường, dễ nhận ra cô nàng thường gắn bó với một món phụ kiện nhỏ bé nhưng nổi bật - đó là chiếc móc khóa hình chú ong. Phụ kiện xinh xắn này không chỉ tạo điểm nhấn đáng yêu cho outfit, mà còn trở thành "signature" ngầm, khiến khán giả cứ nhìn là nhớ ngay đến Kim Ji Won. Bản thân món đồ cũng in đậm dấu ấn đặc trưng của cô nàng.

Là đại sứ thương hiệu của BVLGARI, Kim Ji Won mỗi lần xuất hiện tại sân bay đều gây ấn tượng bởi phong cách đơn giản nhưng tinh tế. Dù lựa chọn phiên bản túi BVLGARI màu đỏ nổi bật hay đen cổ điển, cô đều khéo léo tạo điểm nhấn riêng bằng chiếc móc khóa hình chú ong yêu thích, khiến tổng thể trang phục vừa thanh lịch vừa nổi bật

Từ đông sang hè, chiếc móc khóa chú ong dường như luôn xuất hiện trong các outfit của Kim Ji Won. Với phong cách tối giản đặc trưng, món phụ kiện này đã giúp tổng thể trang phục của cô thêm phần bắt mắt, thu hút mọi ánh nhìn

Thỉnh thoảng, Kim Ji Won "đổi gió" bằng cách móc khóa ong vào cạp quần jeans thay cho túi xách. Không thể phủ nhận cách mix match này đã trở thành điểm nhấn thú vị, cứ nhìn thấy móc khóa ong là nhớ ngay tới Kim Ji Won

Nói móc khóa ong là phụ kiện gắn liền với Kim Ji Won cũng chẳng sai, bởi chính cô là người phác thảo ý tưởng và tham gia thiết kế. Đây cũng là món quà đặc biệt mà nữ diễn viên gửi tặng fan trong buổi fan meeting Be My One diễn ra vào năm 2024. Trên thân móc khóa còn thêu tên tiếng Hàn của Kim Ji Won, vừa khẳng định dấu ấn cá nhân vừa thể hiện tình cảm mà nữ diễn viên gửi gắm đến người hâm mộ.

Nếu thích ý tưởng dùng móc khóa ong để làm điểm nhấn cho túi xách hoặc outfit giống Kim Ji Won, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy những phiên bản phụ kiện ong xinh xắn trên các sàn TMĐT. Món đồ nhỏ xíu xiu nhưng nổi bật này hứa hẹn sẽ nâng tầm cho set đồ, mang lại cảm giác trẻ trung và thú vị cho phong cách hàng ngày. Gợi ý nơi mua: A2kids, Kunhev, Yowei



