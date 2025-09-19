Nữ minh tinh 47 tuổi là cao thủ mặc đồ thu đông, phụ nữ trung niên nên tham khảo

Katie Holmes là một trong những nữ minh tinh mặc đẹp nổi tiếng của Hollywood. Nữ diễn viên đã bước sang tuổi 47 vào năm nay, nhưng chưa bao giờ xuống phong độ mặc đẹp. Thời trang của Katie Holmes xoay quanh những item đơn giản, nhưng cô vẫn khá sáng tạo để làm nên các bộ cánh sành điệu, sang trọng và không hề lạc điệu với độ tuổi U50.

Tham khảo 10 set trang phục sau đây của Katie Holmes, phụ nữ trung niên sẽ có thêm nhiều ý tưởng mặc đẹp trong mùa lạnh sắp tới:

Áo blouse kẻ gingham rất trẻ trung, Katie Holmes đã chinh phục xuất sắc item này bằng cách kết hợp mẫu áo với quần jeans ống suông. Thao tác sơ vin đảm bảo cho người mặc sự gọn gàng, đồng thời giúp tôn dáng ngay cả khi đi giày sneaker trắng đế bệt.

Áo sơ kẻ sọc và quần ống suông màu xám lại mang tới cảm giác khác hẳn, đó là sự trang nhã, thanh lịch. Đôi giày màu trắng là một mảnh ghép lý tưởng cho bộ cánh nữ tính. Dây chuyền đơn giản sẽ tạo điểm nhấn bắt mắt mà vẫn tinh tế cho bộ đồ.

Chỉ với các item đơn giản như áo thun màu be và quần màu trắng, Katie Holmes đã tạo nên bộ cánh nổi bật, rạng rỡ cả một góc phố. Để giữ nguyên sự hài hòa cho cả bộ trang phục, Katie Holmes đi giày màu đen, đeo túi xách màu trung tính.

Để có vẻ ngoài thật nổi bật khi diện áo thun màu đen, Katie Holmes đã kết hợp item này cùng với quần jeans ống suông. Đây là công thức rất thời thượng, mang đến hiệu quả hack tuổi nhưng vẫn phù hợp với phụ nữ trung niên. Đôi giày mũi nhọn tưởng chỉ là một món phụ kiện đơn giản nhưng lại góp phần nâng tầm vẻ tinh tế, sang chảnh của cả outfit.

Phụ nữ trung niên nên ghim ngay bộ cánh trên cho mùa đông vì sự sang chảnh và chuẩn mốt vượt thời gian. Nếu như combo áo và quần ống suông trắng ghi điểm nữ tính, nhã nhặn thì áo khoác da dáng dài ngay lập tức mang đến độ long lanh, thời thượng. Đôi giày mary jane là một mảnh ghép thú vị vì mang tới sự năng động nhưng vẫn yêu kiều cho bộ đồ.

Đi dạo phố cuối tuần, phụ nữ trung niên sẽ cần những outfit đơn giản, thoải mái nhưng vẫn hợp nhãn. Combo áo màu xanh than, quần denim sẫm màu, áo khoác kẻ tạo nên bộ cánh rất cá tính, bụi bặm, mang đến cho người diện vẻ ngoài sành điệu trong tích tắc.

Bộ cánh trên bao gồm những item hack tuổi xuất sắc như là áo thun trắng, áo sơ mi màu hồng pastel, quần jeans ống rộng. Thao tác sơ vin tạo sự gọn gàng và thanh lịch cho bộ cánh layer. Tổng thể trang phục càng trở nên nổi bật hơn nhưng không bị "sến" nhờ đôi giày màu đỏ.

Áo blazer là biểu tượng của thời trang mùa đông. Bằng cách kết hợp áo blazer màu xám với áo thun, áo sơ mi trắng và quần ống đứng màu đen, Katie Holmes có được bộ trang phục trẻ trung, thanh lịch. Đôi giày sneaker trắng và túi xách màu trung tính hài hòa tuyệt đối với tổng thể. Ý tưởng diện đồ trên rất phù hợp với những quý cô yêu thích phong cách thời trang tối giản.

Đừng chỉ giới hạn style với blazer màu trung tính, những chiếc blazer màu sắc nổi bật sẽ mang đến làn gió mới cho phong cách mùa lạnh của phụ nữ trung niên. Katie Holmes đã kết hợp áo blazer màu cam đất với combo áo thun và quần denim cùng tông màu trắng. Cách phối đồ này tạo nên bộ cánh tươi tắn nhưng vẫn hài hòa. Những món đồ như túi xách và giày mule màu đen giúp hoàn thiện outfit sang trọng.

Katie Holmes đã tạo sự phá cách cho style tuổi trung niên với set áo gile đồng bộ, chất vải denim. Bộ cánh này hack tuổi rất hiệu quả. Tổng thể trang phục còn thêm sang trọng, đẳng cấp nhờ phụ kiện vàng, giày màu đen.

Ảnh: Sưu tầm