Kiểu áo diện thu đẹp xuất sắc, nói không với lỗi mốt, nàng nào cũng nên có trong tủ đồ

Nếu phải chọn một họa tiết vừa cơ bản vừa thời thượng, chắc chắn áo kẻ ngang sẽ luôn có mặt trong danh sách mặc đẹp. Từ thập niên 1910 khi Coco Chanel đưa áo kẻ sọc thủy thủ vào làng thời trang, đến nay item này vẫn chưa bao giờ lỗi mốt. Sang thu - mùa của những lớp áo mềm mại và những tông màu trầm ấm thì áo kẻ ngang lại càng trở thành chân ái trong tủ đồ. Item này vừa dễ phối, vừa có khả năng tạo hiệu ứng thị giác giúp vóc dáng thêm cân đối, lại mang tinh thần phóng khoáng rất hợp không khí se lạnh. Để diện áo kẻ ngang "chuẩn đẹp" trong mùa thu này, bạn có thể tham khảo 3 kiểu sau đây.

1. Áo ngắn tay kẻ ngang: lựa chọn hoàn hảo cho những ngày đầu thu

Đầu thu thường vẫn còn vương lại chút oi ả của mùa hè, vì thế áo ngắn tay kẻ ngang chính là item vừa thoáng mát vừa sành điệu. Với chất liệu cotton/len mềm mại, áo kẻ ngang ngắn tay mang đến cảm giác dễ chịu, dễ thấm hút mồ hôi và cực kỳ năng động. Ngoài những dáng basic ôm gọn, bạn có thể thử các phiên bản biến tấu như áo kẻ ngang dáng rộng để mặc kiểu giấu quần hoặc thiết kế trễ vai gợi chút nữ tính. Kiểu cổ polo kẻ ngang cũng đang được nhiều tín đồ săn lùng bởi vừa trẻ trung vừa lịch sự, rất hợp đi học, đi làm. Chỉ cần phối cùng quần jeans xanh, sneaker trắng là bạn đã có ngay outfit trẻ trung, phù hợp cả đi làm lẫn dạo phố.

Một tip nhỏ: hãy chọn kẻ ngang bản nhỏ với gam màu trung tính như xanh navy - trắng, đen - trắng hoặc be - trắng. Đây là những combo không bao giờ lỗi thời, dễ mặc đi mặc lại nhiều năm.

2. Cardigan kẻ ngang: chiếc áo đa năng của mùa thu

Khi tiết trời chuyển se lạnh, cardigan luôn là lựa chọn số một. Và tất nhiên, phiên bản kẻ ngang giúp item này thêm phần thú vị. Cardigan kẻ ngang vừa đủ ấm để khoác ngoài áo phông/ áo hai dây, lại vừa dễ dàng cởi ra khi trời nóng. Có thể nói đây là kiểu áo cực hợp với thời tiết thất thường của mùa thu. Điểm hay của cardigan kẻ ngang là tính linh hoạt: bạn có thể cài khuy kín như một chiếc áo len cổ điển hoặc mặc mở khoác ngoài để tạo layering thoải mái. Phối cùng quần jeans, chân váy chữ A đều đẹp và thanh lịch.

Một chiếc cardigan kẻ ngang màu pastel sẽ giúp diện mạo trẻ trung và ngọt ngào hơn, trong khi những gam trầm như nâu, xám, đen - trắng lại mang vẻ cổ điển, sang trọng. Dù chọn phong cách nào, item này chắc chắn sẽ khiến tủ đồ mùa thu của bạn đa dạng hơn hẳn.

3. Áo len kẻ ngang: biểu tượng của mùa se lạnh

Bước sang giữa và cuối thu, áo len là món trang phục không thể thiếu trong tủ đồ. Và khi len kết hợp với kẻ ngang, bạn sẽ có một item vừa ấm áp vừa đầy cá tính. Áo len kẻ ngang có rất nhiều biến tấu: từ dáng ôm gọn ôm sát cơ thể đến những mẫu oversize rộng rãi, dễ mặc cùng quần skinny hay chân váy midi. Đây là món đồ dễ mix match để tạo phong cách chuẩn Hàn: chỉ cần phối áo len kẻ ngang oversize cùng quần jeans tối màu, thêm đôi giày loafer hoặc boots ngắn là đã đủ trendy.

Một gợi ý thú vị khác là chọn áo len kẻ ngang dáng croptop để cân bằng tỷ lệ cơ thể, đặc biệt hợp với quần cạp cao. Những ai thích vẻ thanh lịch có thể thử mẫu len cổ lọ kẻ ngang, diện cùng trench coat hoặc áo dạ dài - một combo chuẩn mùa thu đông.

