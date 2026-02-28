Thịt kho, bánh tét hại Kỳ Duyên cỡ này: 24h không ăn gì, chỉ uống 6 chai nước

Sau một mùa Tết thấm đẫm thịt mỡ, dưa hành cùng vô số món ngon khó cưỡng, nhiều người rơi vào tình trạng tăng cân mất kiểm soát. Không nằm ngoài nỗi ám ảnh này, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cũng nhanh chóng bước vào hành trình siết dáng sau kỳ nghỉ dài.

Kỳ Duyên thừa nhận khá tròn trịa sau Tết (Ảnh IGNV).

Từ mùng 8, nàng hậu đã chính thức trở lại với thói quen chạy bộ quen thuộc. Trong video ghi lại 5km đầu tiên của năm mới, cô cho thấy sự vất vả rõ rệt khi cơ thể chưa kịp thích nghi. Từng bước chạy nặng nề, hơi thở gấp gáp, thậm chí Kỳ Duyên còn bị một người quen bắt gặp và trêu rằng "ăn Tết kỹ quá". Dù vậy, người đẹp sinh năm 1996 vẫn giữ tinh thần tích cực, coi đây chỉ là khởi đầu cho một chặng đường dài phía trước. Cô khẳng định sẽ sớm trở lại với hình ảnh body săn chắc, gọn gàng như trước. Không chỉ tập luyện, nàng hậu còn đầu tư mạnh vào chế độ ăn uống.

Nàng hậu chật vật ngày trở lại đường chạy đầu năm (Nguồn @nguyencaokyduyen1311).

Đồng hành cùng cô lần này là Đoàn Thiên Ân, cả hai rủ nhau áp dụng chế độ Ketox tại nhà, cho thấy sự nghiêm túc và quyết tâm cao độ. Trên mạng xã hội, hai nàng hậu liên tục cập nhật từng ngày trong hành trình của mình, từ tập luyện đến ăn uống, truyền cảm hứng cho nhiều người sau kỳ nghỉ lễ.

Kỳ Duyên và Thiên Ân tất bật hồi dáng sau khi ăn Tết quá kỹ (Ảnh IGNV).

Trong hình ảnh ngày thứ hai của chuỗi 7 ngày Ketox, Kỳ Duyên khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ cô đã trải qua 24 giờ không ăn bất cứ thứ gì, chỉ uống 6 chai nước cùng các loại vitamin. Chế độ này đòi hỏi ý chí rất lớn, bởi cảm giác đói và mệt mỏi luôn thường trực. Thiên Ân cũng thừa nhận cô gặp nhiều khó khăn, thậm chí cảm thấy kiệt sức ngay từ ngày đầu. Tuy nhiên, điểm chung của cả hai là tinh thần kỷ luật, luôn động viên bản thân hoàn thành mục tiêu.

Nàng hậu thực hiện chế độ Ketox, không ăn trong 24h (Ảnh IGNV).

Ketox thực chất là sự kết hợp giữa hai xu hướng quen thuộc: Keto và Detox. Đây là hình thức giảm cân và thải độc ngắn hạn, thường kéo dài từ 5-7 ngày, tập trung vào việc cắt giảm tối đa tinh bột và đường, đồng thời hạn chế năng lượng nạp vào để buộc cơ thể sử dụng mỡ dự trữ làm nguồn nhiên liệu chính.

Trong những ngày Ketox nghiêm ngặt như cách Kỳ Duyên chia sẻ, người thực hiện có thể áp dụng hình thức gần giống nhịn ăn gián đoạn hoặc fasting 24 giờ. Khi đó, họ sẽ không ăn thực phẩm rắn mà chủ yếu bổ sung nước và vi chất.

Mỗi đợt ketox thường tối đa 7 ngày, đòi hỏi tinh thần kỷ luật của người thực hiện (Ảnh IGNV).

Cụ thể, trong một ngày Ketox khắt khe, người thực hiện thường:

- Uống nhiều nước lọc (2-3 lít/ngày hoặc hơn tùy thể trạng) để duy trì điện giải và hạn chế mất nước.

- Có thể bổ sung nước điện giải không đường hoặc nước khoáng.

- Uống trà thảo mộc, trà xanh, trà gừng hoặc cà phê đen không đường để hỗ trợ trao đổi chất.

- Một số người dùng thêm nước ép rau xanh ít đường (cần tây, dưa leo, cải bó xôi…) thay vì nước ép trái cây ngọt.

- Bổ sung vitamin tổng hợp, vitamin C, hoặc khoáng chất theo hướng dẫn để tránh thiếu hụt vi chất trong thời gian hạn chế ăn.

Ketox là phương pháp tương đối khắc nghiệt và không phù hợp với tất cả mọi người (Ảnh IGNV).

Khi cơ thể bị cắt nguồn tinh bột nó buộc phải chuyển sang trạng thái ketosis để đốt mỡ tạo năng lượng. Quá trình chuyển đổi này có thể khiến người thực hiện cảm thấy mệt, đau đầu, uể oải hoặc tụt năng lượng trong vài ngày đầu. Đây cũng là lý do Thiên Ân chia sẻ cô khá đuối sức từ ngày đầu tiên.

Bên cạnh đó, việc giảm lượng ăn và hạn chế muối khiến cơ thể mất nước và glycogen, từ đó cân nặng có thể giảm khá nhanh trong những ngày đầu. Tuy nhiên, phần sụt cân này bao gồm cả nước và khối lượng thức ăn tồn đọng, không hoàn toàn là mỡ.

Bởi vì đây là phương pháp khá khắc nghiệt và không phù hợp với mọi đối tượng, các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến nghị chỉ nên áp dụng trong thời gian ngắn và cần theo dõi sức khỏe sát sao. Điểm quan trọng nhất vẫn là duy trì chế độ ăn cân bằng và tập luyện đều đặn sau giai đoạn "reset". Với Kỳ Duyên và Thiên Ân, Ketox có thể là cú hích ban đầu cho hành trình 30 ngày siết dáng, nhưng chính sự kỷ luật lâu dài mới là yếu tố quyết định giữ được vóc dáng bền vững.