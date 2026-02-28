Cần nhất lúc này là cập nhật 4 xu hướng áo sơ mi xuân - hè đang hot

Xuân hè là thời điểm tủ đồ cần được "làm mới" mạnh mẽ nhất. Khi thời tiết ấm dần lên, những chiếc áo sơ mi không chỉ còn là món đồ công sở quen thuộc mà trở thành tâm điểm của phong cách dạo phố. Từ chất liệu denim cá tính đến bảng màu pastel dịu mắt, 4 mẫu áo sơ mi dưới đây đang được yêu thích nhờ khả năng ứng dụng cao, dễ phối và phù hợp cả môi trường văn phòng lẫn những buổi cà phê cuối tuần.

Áo sơ mi denim

Không còn là món đồ gắn liền với phong cách bụi bặm, áo sơ mi denim mùa này được biến tấu theo hướng mềm mại và linh hoạt hơn. Chất vải denim mỏng, nhẹ, có độ rũ vừa phải giúp tổng thể trang phục trông thanh thoát thay vì cứng nhắc như trước.

Với style dạo phố, bạn có thể chọn áo denim dáng oversize phối cùng quần short, chân váy ngắn hoặc quần ống rộng sáng màu. Chỉ cần sơ vin một phần vạt áo, xắn nhẹ tay áo và kết hợp thêm túi tote hoặc sneaker là đã có ngay set đồ năng động, phóng khoáng. Denim xanh nhạt đặc biệt phù hợp với không khí xuân hè vì tạo cảm giác tươi mới và trẻ trung.

Trong môi trường công sở, áo sơ mi denim vẫn có chỗ đứng nếu bạn biết tiết chế. Ưu tiên các thiết kế trơn, ít chi tiết, form gọn gàng. Kết hợp cùng quần âu đen, be hoặc chân váy bút chì sẽ giúp cân bằng giữa sự cá tính và chỉn chu. Một đôi giày cao gót mũi nhọn hoặc loafer da sẽ khiến tổng thể trở nên chuyên nghiệp hơn mà không mất đi nét hiện đại.

Áo sơ mi kẻ

Họa tiết kẻ luôn là lựa chọn an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán. Mùa xuân hè năm nay, áo sơ mi kẻ xuất hiện nhiều với tông màu tươi sáng như xanh dương, hồng nhạt, vàng kem thay cho bảng màu trung tính quen thuộc.

Khi dạo phố, bạn có thể thử cách phối layer nhẹ nhàng: áo sơ mi kẻ mặc ngoài áo hai dây hoặc áo thun ôm, kết hợp cùng quần jeans cạp cao. Kiểu phối này tạo cảm giác tự do, thoải mái nhưng vẫn đủ nổi bật nhờ họa tiết bắt mắt.

Ở công sở, áo sơ mi kẻ dọc là lựa chọn giúp vóc dáng trông cao ráo hơn. Những đường kẻ mảnh, màu sắc nhã nhặn sẽ mang lại hiệu ứng thanh lịch. Kết hợp cùng quần âu ống suông hoặc chân váy midi trơn màu để tổng thể không bị rối mắt. Một chiếc thắt lưng bản nhỏ sẽ giúp bộ trang phục thêm điểm nhấn và gọn gàng.

Áo sơ mi màu pastel

Không khí xuân hè khó có thể thiếu những gam màu pastel dịu nhẹ. Các tông xanh mint, hồng phấn, tím lilac hay vàng nhạt mang lại cảm giác mềm mại, tươi sáng và cực kỳ "ăn ảnh" khi xuống phố.

Với phong cách dạo phố, áo sơ mi pastel dễ dàng kết hợp cùng quần trắng, quần jeans sáng màu hoặc chân váy denim. Bạn có thể chọn kiểu áo form rộng, chất liệu cotton hoặc linen để tăng độ thoáng mát.

Trong môi trường văn phòng, áo sơ mi pastel là lựa chọn hoàn hảo để làm mới hình ảnh công sở mà không quá nổi bật. Một chiếc áo hồng phấn phối cùng quần âu xám nhạt hay chân váy be sẽ tạo nên diện mạo thanh lịch, tinh tế. Để giữ sự chuyên nghiệp, hãy ưu tiên thiết kế tối giản, hạn chế bèo nhún cầu kỳ. Trang sức mảnh và túi xách cấu trúc cứng sẽ giúp bộ đồ thêm phần chỉn chu.

Áo sơ mi trắng

Nếu phải chọn một món đồ "kinh điển" cho mọi mùa, áo sơ mi trắng chắc chắn đứng đầu danh sách. Tuy nhiên, xuân hè năm nay, áo trắng không chỉ dừng lại ở kiểu dáng cơ bản mà được làm mới bằng phom rộng, tay phồng nhẹ hoặc chất liệu mỏng nhẹ hơn.

Khi dạo phố, áo sơ mi trắng oversized có thể biến hóa linh hoạt: mặc như váy sơ mi khi kết hợp cùng thắt lưng bản nhỏ, phối cùng quần short ẩn bên trong, hoặc mặc cùng quần ống rộng để tạo phong cách tối giản hiện đại. Chỉ cần thêm kính râm và túi xách màu nổi, tổng thể đã đủ thu hút.

Trong môi trường công sở, áo sơ mi trắng vẫn là biểu tượng của sự chuyên nghiệp. Một thiết kế vừa vặn, chất liệu đứng form sẽ giúp bạn ghi điểm tuyệt đối. Phối cùng quần âu đen, xanh navy hoặc chân váy bút chì là công thức an toàn nhưng hiệu quả. Nếu muốn tạo điểm mới mẻ, bạn có thể thử layering với áo gile mỏng hoặc blazer sáng màu, giữ tổng thể gọn gàng mà vẫn hợp xu hướng.

Ảnh: Instagram