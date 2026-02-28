Ngắm 5 công thức diện quần dài từ sao Hàn, chị em sẽ không còn thiết tha mặc váy nữa

Street style của các sao nữ Hàn luôn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhờ sự tinh tế, tối giản nhưng vẫn bắt kịp xu hướng. Trong đó, quần dài là món đồ xuất hiện dày đặc trong những khoảnh khắc đời thường. Không cần quá cầu kỳ, chỉ với vài công thức phối đồ quen thuộc, các mỹ nhân Hàn vẫn khiến tổng thể trở nên cuốn hút và có điểm nhấn riêng. Dưới đây là 5 cách mặc quần dài mang đậm tinh thần street style mà bạn có thể học hỏi ngay.

Quần dài và áo denim

Denim gần như là "người bạn thân" của quần dài trong phong cách đường phố. Các sao nữ Hàn thường chọn quần suông hoặc quần ống đứng phối cùng áo denim dáng sơ mi hoặc jacket mỏng. Công thức này tạo nên vẻ ngoài khỏe khoắn, trẻ trung mà không hề cứng nhắc.

Điểm thú vị nằm ở cách họ xử lý phom dáng. Nếu mặc quần ống rộng, áo denim thường được sơ vin gọn gàng hoặc buộc nhẹ ở eo để tạo tỷ lệ cân đối. Ngược lại, khi chọn quần đứng dáng hoặc hơi ôm, họ có thể khoác hờ áo denim bên ngoài áo thun trắng, tạo hiệu ứng layer đơn giản nhưng rất đẹp mắt.

Quần dài và áo gile len mỏng

Gile len mỏng từng là món đồ mang hơi hướng cổ điển, nhưng dưới lăng kính street style của mỹ nhân Hàn, item này trở nên mềm mại và hợp thời hơn bao giờ hết. Khi phối cùng quần dài, đặc biệt là quần suông hoặc quần vải rũ, tổng thể tạo nên sự cân bằng giữa nét nữ tính và vẻ phóng khoáng.

Điều quan trọng là chọn chất liệu mỏng nhẹ, không quá dày để giữ được sự thanh thoát. Quần dài đi kèm thường có tông màu trung tính như đen, xám, kem hoặc nâu nhạt – những gam màu dễ phối và mang lại cảm giác tinh tế.

Phong cách này rất được ưa chuộng trong những ngày chuyển mùa. Chỉ cần thêm một đôi giày bệt hoặc loafer, bạn đã có ngay diện mạo chuẩn street style Hàn: nhẹ nhàng, kín đáo nhưng vẫn có cá tính riêng.

Quần dài và áo khoác lửng

Áo khoác lửng là "bảo bối" giúp các mỹ nhân Hàn cải thiện tỷ lệ cơ thể một cách khéo léo. Khi kết hợp với quần dài ống rộng hoặc ống suông, phần áo ngắn ngang hông tạo hiệu ứng chân dài hơn rõ rệt – một mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả trong street style.

Trong những khoảnh khắc đời thường, các sao nữ Hàn thường chọn áo khoác lửng dáng hộp hoặc hơi oversized, phối cùng quần cạp cao. Sự tương phản giữa phần thân trên gọn gàng và phần quần dài bay nhẹ tạo nên tổng thể hiện đại, thời thượng mà vẫn dễ ứng dụng.

Quần dài và áo blazer

Blazer không chỉ dành cho môi trường công sở. Khi xuống phố, blazer được biến hóa linh hoạt để trở nên mềm mại và gần gũi hơn. Khi phối cùng quần dài, đặc biệt là quần ống rộng hoặc quần tây ống suông, bộ đôi này mang đến vẻ ngoài chỉn chu nhưng vẫn đầy tính thời trang.

Các mỹ nhân Hàn thường chọn blazer dáng rộng vừa phải, khoác ngoài áo thun hoặc sơ mi trắng đơn giản. Quần jeans kết hợp rất ăn ý cùng blazer, tạo hiệu ứng trẻ trung mà vẫn thanh lịch. Với những ai yêu thích sự tối giản, đây là lựa chọn không bao giờ lỗi mốt.

Quần dài và áo cardigan

Cardigan là biểu tượng của phong cách nữ tính Hàn Quốc, và khi kết hợp cùng quần dài, nó mang đến hình ảnh mềm mại nhưng vẫn hiện đại. Các sao nữ Hàn thường chọn cardigan mỏng, dáng ôm nhẹ hoặc hơi rộng, phối cùng quần suông hoặc quần jeans ống thẳng.

Một mẹo nhỏ trong street style là cài hờ vài cúc phía trên, để lộ lớp áo bên trong hoặc xương quai xanh, tạo cảm giác tự nhiên, không gò bó. Những gam màu như kem, hồng nhạt, xanh pastel hay xám sáng được ưu ái vì dễ phối và tôn da.

Khi đi cùng quần dài cạp cao, cardigan giúp tổng thể trông hài hòa và thanh thoát. Thêm một chiếc túi nhỏ và đôi giày đơn giản, bạn đã có ngay outfit dạo phố chuẩn phong cách mỹ nhân Hàn: nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn đủ nổi bật giữa đám đông.

