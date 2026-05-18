Mới đây, trên trang cá nhân, thiếu gia Đỗ Quang Vinh đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi đăng tải loạt ảnh chúc mừng sinh nhật "công chúa út". Đây là lần hiếm hoi anh thoải mái công khai diện mạo của nhóc tỳ thứ ba sau đúng một năm ngày bé chào đời.

Trước đó, vào trung tuần tháng 5 năm 2025, thông tin con trai cả nhà bầu Hiển đón người con thứ ba đã từng làm xôn xao mạng xã hội. Thời điểm đó, anh chỉ chia sẻ bức ảnh mặc trang phục bệnh viện, ôm thiên thần nhỏ vào lòng với lời chào mừng đầy xúc động. Danh tính mẹ của em bé hoàn toàn được giữ kín, điều này càng khiến dư luận không khỏi tò mò. Tròn một năm trôi qua, trong loạt ảnh mới được chia sẻ, bé Cục Bông trộm vía sở hữu vẻ ngoài bụ bẫm, làn da trắng hồng cùng đôi mắt to tròn, lanh lợi.

Thiếu gia Đỗ Quang Vinh khoe ảnh sinh nhật con gái

Khoảnh khắc hạnh phúc của 3 cha con

Đi kèm với những hình ảnh đáng yêu của con gái, Đỗ Quang Vinh dành tặng con những lời chúc tràn đầy tình yêu thương: “1 năm trôi qua nhanh như một cơn gió. Cục Bông của ba trộm vía vừa ngoan, vừa yêu, vừa tươi và giống ba, bám ba nhất”. Anh cũng cầu chúc cho con gái bước sang tuổi mới sẽ luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc trong đời.

"Ba luôn cảm ơn ông trời đã cho em đến bên ba, cảm ơn toàn gia đình đã luôn ủng hộ, đồng hành, chăm sóc em và cảm ơn em đã luôn thương yêu ba", - Đỗ Quang Vinh viết.

Là một "ông bố đơn thân" bận rộn với công việc kinh doanh nghìn tỷ, Đỗ Quang Vinh không ít lần bày tỏ sự biết ơn đối với đại gia đình của mình. Từ những ngày đầu tiên khi em bé mới lọt lòng, hình ảnh phu nhân bầu Hiển đồng hành cùng con trai đưa cháu nội đi dạo đã cho thấy tình cảm gắn kết sâu sắc giữa các thành viên. Sự hỗ trợ đặc biệt từ phía gia đình chính là điểm tựa vững chắc giúp anh cân bằng giữa sự nghiệp và trách nhiệm nuôi dạy ba người con nhỏ.

Doanh nhân Đỗ Quang Vinh làm bố bỉm sữa

Bên cạnh nhân vật chính là bé Cục Bông, bức ảnh gia đình còn có sự xuất hiện của cặp song sinh Gấu và Thỏ. Cả ba anh em cùng diện trang phục tông màu hồng nhạt đồng điệu, tạo nên một khung hình ấm áp, trọn vẹn nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đối tác và người hâm mộ.

