Kể từ sau khi về chung một nhà với thiếu gia Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, cuộc sống làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Mới đây, dân tình lại một lần nữa xôn xao trước những hình ảnh "bắt cận" nhan sắc của nàng hậu trong lần mang thai thứ hai. Chẳng cần lên mạng báo tin vui, những khoảnh khắc đời thường này của Hoa hậu Việt Nam 2016 đã thay cho mọi lời thông báo.

Trong chuyến đi chơi cùng gia đình tại một thủy cung mới đây, cảnh Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang ân cần đưa vợ và con gái đi thư giãn đã lọt ống kính "team qua đường". Xuất hiện qua "camera thường", Đỗ Mỹ Linh gây ấn tượng với vẻ ngoài giản dị, tự tin để mặt mộc hoàn toàn. Dù gương mặt có phần tròn trịa hơn và vòng hai đã lộ rõ bụng bầu vượt mặt dưới lớp váy suông rộng, nàng hậu vẫn ghi điểm tuyệt đối bởi làn da mịn màng cùng thần thái rạng rỡ, hạnh phúc bên chồng con.

Nhan sắc đời thường của bà xã Chủ tịch CLB Hà Nội khi mang bầu lần hai (Ảnh: Đinh Trung Hiếu)

Không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc đời thường, nhan sắc của mỹ nhân sinh năm 1996 còn tỏa sáng ngay cả trong những bữa tiệc trang trọng cùng gia đình nhà chồng. Diện trên mình chiếc váy ren trắng tinh khôi với thiết kế thanh lịch, Đỗ Mỹ Linh khéo léo khoe trọn vẻ đẹp mặn mà và đằm thắm của người phụ nữ đang thực hiện thiên chức làm mẹ. Ở góc chụp nghiêng, dù vòng bụng lùm lùm đã rất rõ nét, cô vẫn giữ được nét thanh thoát đặc trưng, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước phong độ nhan sắc không hề bị "phá nét" khi mang thai.

Đỗ Mỹ Linh rạng rỡ trong thai kì

Khi đặt những bức ảnh đời thường này cạnh những khoảnh khắc do chính nàng hậu tự chia sẻ, công chúng dễ dàng nhận thấy không có mấy sự khác biệt. Trong những khung hình tự chụp khi đang cắm hoa hay đọc sách tại nhà, Đỗ Mỹ Linh vẫn trung thành với phong cách nhẹ nhàng, tinh tế.

Dường như có sự đồng nhất giữa một Hoa hậu lộng lẫy trên truyền thông và một nàng dâu hào môn đảm đang ngoài đời thực. Chính sự tự tin vào nét đẹp tự nhiên và lối sống kín tiếng, giản dị đã giúp Đỗ Mỹ Linh khẳng định vị thế của một "nàng hậu quốc dân" trong lòng người hâm mộ.

Đỗ Mỹ Linh khi mang bầu vẫn giữ vẻ ngoài chỉn chu khi xuất hiện trước công chúng

Nàng dâu hào môn khiến netizen chú ý với phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch, tận hưởng cuộc sống bên chồng Chủ tịch và con gái

Vóc dáng Đỗ Mỹ Linh trong thai kì

Nàng hậu vẫn giữ nguyên vẻ rạng rỡ, phong độ nhan sắc ổn định