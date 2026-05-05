Tạm gác lại vẻ quyền lực của vị Chủ tịch CLB Hà Nội trên sân cỏ, thiếu gia Đỗ Vinh Quang vừa khiến dân tình xôn xao khi trở lại với hình ảnh "ông bố bỉm sữa tất bật" sau kỳ nghỉ lễ. Sáng thứ hai, nam doanh nhân hào hứng check-in cảnh đưa ái nữ nhà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đi học, vô cùng cưng chiều công chúa nhỏ.

Trong khung hình vừa được chia sẻ, người ta thấy một góc nhìn khác về vị Chủ tịch trẻ tuổi. Không còn là những bộ suit phẳng phiu trong phòng họp, Đỗ Vinh Quang lại khéo tay khi tự mình chăm chút cho "công chúa nhỏ" trước khi đến lớp. Điểm nhấn khiến cư dân mạng "thả tim" không ngớt chính là mái tóc của bé Ti Mướp (tên thật là Tuệ An) được tết gọn gàng, đính chiếc kẹp tóc hình bướm điệu đà - một tác phẩm mà có lẽ khiến vợ chồng Đỗ Mỹ Linh đã tốn không ít tâm huyết để hoàn thành.

Chủ tịch Hà Nội FC đưa con gái cưng đi học

Thiếu gia Đỗ Vinh Quang vô cùng cưng chiều con gái Titi

Hai bố con thường xuyên khiến netizen "tan chảy" với những hình ảnh tình cảm

Dù bận rộn điều hành đội bóng hàng đầu Thủ đô và những dự án nghìn tỷ, Đỗ Vinh Quang vẫn không giấu được sự "cuồng con" khi luôn ưu tiên những khoảnh khắc đời thường bên ái nữ. Hình ảnh bàn tay của ông bố trẻ dắt tay con tới trường hay cẩn thận chỉnh lại vạt áo cho bé trước khi vào lớp cho thấy sự ấm áp, tỉ mỉ mà thiếu gia thứ hai nhà bầu Hiển dành cho gia đình nhỏ.

Về phía Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, từ khi kết hôn và đón thành viên mới, cô cũng chọn lối sống kín tiếng hơn, lui về làm hậu phương vững chắc và cùng chồng chăm sóc con cái. Sự phối hợp ăn ý giữa một "ông bố bỉm sữa" chịu khó và một người mẹ tinh tế đã giúp tổ ấm của cặp đôi "trai tài gái sắc" này luôn ngập tràn niềm vui và sự ngưỡng mộ từ công chúng. Hiện Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đang mang bầu con thứ hai, mới đây, hình ảnh cô nàng với bụng bầu vượt mặt cùng chồng đưa con gái đi chơi thuỷ cung đã gây sốt cõi mạng.

Kỳ nghỉ lễ có thể đã kết thúc với những chuyến đi chơi, nhưng với Chủ tịch Đỗ Vinh Quang, hành trình "đưa gái cưng đi học" mỗi sáng có lẽ mới là công việc thú vị và hạnh phúc.