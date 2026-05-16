Sáng 14/5, Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng SHB, đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ bài đăng chúc mừng sinh nhật con gái út trên trang cá nhân.

Gia đình nhỏ của Đỗ Quang Vinh trong ngày sinh nhật của công chúa út

Trong bài đăng, Đỗ Quang Vinh gọi con gái bằng cách xưng hô gần gũi, trìu mến như “cục bông”, đồng thời bày tỏ sự xúc động khi nhìn lại quãng thời gian một năm trôi qua nhanh chóng: "Happy Birthday my little princess. 1 năm trôi qua nhanh như 1 cơn gió. Cục Bông của ba trộm vía vừa ngoan, vừa yêu, vừa tươi và giống ba, bám ba nhất. Ba luôn cảm ơn ông trời đã cho em đến bên ba, cảm ơn toàn gia đình đã luôn ủng hộ, đồng hành, chăm sóc em và cảm ơn em đã luôn thương yêu ba. Cầu chúc cho em từ dấu mốc tính tuổi này sẽ luôn mạnh khoẻ, hay ăn chóng nhớn, đáng yêu, xinh đẹp, may mắn, hạnh phúc và một đời bình an. Ba yêu em" .

Nhanh chóng, bài viết nhận về sự quan tâm lớn của đông đảo bạn bè và cộng đồng mạng khi có tới gần 5 nghìn lượt yêu thích chỉ sau 1 giờ đăng tải.

Phó Chủ tịch Ngân hàng SHB hiện đã có 3 con nhỏ

"Mừng công chúa Bông tròn 1 tuổi và chúc em út của gia đình hay ăn chóng lớn một đời bình an may mắn, chúc mừng sếp vừa có 3 em ngoan xinh yêu bên cạnh lại vừa có con gái giống ba giàu ba họ luôn sếp ơi", tài khoản có tên Phuong Anh gửi lời chúc.

Một người dùng mạng khác có tên Duong Hang đã viết tặng gia đình nhỏ của Đỗ Quang Vinh một bài thơ xúc động.

"Một năm trôi nhẹ tựa mây bay,

Công chúa xinh tươi, rạng rỡ ngày.

Hay ăn chóng lớn, thêm thông tuệ,

Hạnh phúc bình an, vạn điều may!"

Đỗ Quang Vinh, sinh năm 1989, là con trai cả của ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB), và bà Lê Thanh Hòa. Anh được biết đến như một doanh nhân trẻ tài năng, đồng thời là một ông bố đơn thân với cuộc sống cân bằng giữa công việc và gia đình.

Hình ảnh đời thường của ông bố bỉm sữa Đỗ Quang Vinh

Đỗ Quang Vinh từng học trung học tại Singapore, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại Đại học East Anglia, Anh. Anh cũng có thời gian làm việc tại Mỹ với vai trò CEO của T&T chi nhánh tại đây. Anh hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS).

Trước đó, anh đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc dự án CRM, Phó Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ, và Chủ tịch SHB Finance. Đỗ Quang Vinh Vinh được đánh giá là người mang tư duy hiện đại, góp phần thúc đẩy sự đổi mới tại SHB.

Chỉ trong vài năm, Đỗ Quang Vinh đã lần lượt có 3 con nhỏ. Dù bận rộn với công việc nhưng anh vẫn dành thời gian cho con, thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường đầy yêu thương. Thiếu gia nhà bầu Hiển từng khiến dân tình "tan chảy" khi mặc đồ đôi với hai con lớn, âu yếm ôm con, chơi đùa cùng các bé, dạy các bé học bài đúng chuẩn như một ông bố bỉm sữa dịu dàng và kiên nhẫn.

Điều khiến dân tình bàn tán nhiều nhất vẫn là chuyện anh không tiết lộ danh tính người bạn đời. Dù vậy, netizen vẫn dành nhiều lời khen cho cách anh chọn bảo vệ sự riêng tư cho gia đình, nhất là trong bối cảnh làm cha đơn thân chưa bao giờ là dễ dàng.

Ảnh: FBNV