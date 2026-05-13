Gia đình "kiện tướng dancesport" Khánh Thi - Phan Hiển từ lâu đã luôn nằm trong tâm điểm chú ý của công chúng không chỉ bởi tài năng mà còn bởi tổ ấm viên mãn với ba thiên thần nhỏ đáng yêu. Mới đây, loạt khoảnh khắc ba anh em Kubi, Anna và Lisa cùng hội ngộ trong một khung hình khi đi bơi nghỉ dưỡng đã nhanh chóng gây sốt với người hâm mộ. Không chỉ gây ấn tượng bởi sự gắn kết tình cảm, diện mạo ngày càng trổ mã của dàn "cậu ấm cô chiêu" này khiến người hâm mộ phải thốt lên rằng visual của nhà cặp đôi đình đám đã được nhân lên gấp ba.

Trong những shoot hình mới nhất, anh cả Kubi và chị hai Anna tỏ ra rất ra dáng khi cùng chơi đùa và chăm sóc cô em út Lisa dưới làn nước mát. Nếu như Kubi ngày càng bộc lộ nét điển trai, lãng tử giống hệt bố Phan Hiển, thì Anna lại gây thương nhớ với vẻ ngoài xinh xắn, dịu dàng, nữ tính còn Lisa vẫn tuyệt đối đáng yêu nhờ gương mặt dễ thương như búp bê.

Cả ba nhóc tỳ đều sở hữu nụ cười rạng rỡ và nguồn năng lượng dồi dào, biến mỗi khoảnh khắc vui chơi đời thường trở thành những khung hình như "mẫu nhí" chuyên nghiệp. Sự hồn nhiên và tình cảm khăng khít của các bé chính là minh chứng rõ nét nhất cho cách giáo dục tâm lý và đầy yêu thương của vợ chồng Khánh Thi.

Tuy nhiên, chiếm trọn tâm điểm của lần lên sóng này lại chính là "nàng út" Lisa. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất nhà nhưng Lisa đã sớm bộc lộ thần thái "không phải dạng vừa". Trong bộ trang phục áo yếm denim kết hợp cùng kính râm cực ngầu, cô bé được bố mẹ - kiện tướng dancesport Khánh Thi và Phan Hiển - gọi yêu là "Chủ tịch nhí" đang điều hành công việc với chiếc điện thoại trên tay.

Gương mặt bầu bĩnh, đôi môi chúm chím kết hợp với biểu cảm nghiêm nghị một cách đáng yêu của Lisa đã khiến cộng đồng mạng đồng loạt thả tim. Nhiều khán giả còn hóm hỉnh dự đoán rằng, với khí chất thiên bẩm này, tiểu công chúa nhà Khánh Thi chắc chắn sẽ là một ngôi sao nhí tiềm năng của showbiz Việt trong tương lai.

Sự xuất hiện rạng rỡ của dàn nhóc tỳ nhà Khánh Thi - Phan Hiển không chỉ cho thấy gen trội từ bố mẹ mà còn lan tỏa niềm hạnh phúc đến người hâm mộ. Giữa bộn bề công việc và những chuyến thi đấu đỉnh cao, những giây phút bên cạnh ba thiên thần nhỏ chính là bến đỗ bình yên nhất của cặp đôi kiện tướng. Sức hút của gia đình nhỏ này không chỉ đến từ những giải thưởng quốc tế vang dội, mà còn đến từ chính sự giản dị, ngọt ngào và "gấp ba visual" mỗi khi các con chung một khung hình.