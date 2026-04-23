Tối 20/4, trong dịp sinh nhật của phu nhân Thanh Hòa - vợ bầu Hiển, "nàng dâu hào môn" - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh - bà xã Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội Đỗ Ving Quang - đã chia sẻ những hình ảnh đời thường ấm cúng của gia đình chồng. Thay vì những món quà vật chất cầu kỳ, sự góp mặt và những tiết mục "cây nhà lá vườn" của các cháu nhỏ lại là điều khiến mọi người chú ý hơn cả.

Tâm điểm của buổi tiệc là màn song ca của hai anh em: bé Tuệ An (con gái Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang) và bé Gấu (con trai thiếu gia Đỗ Quang Vinh). Trong trang phục lịch sự, hai nhóc tỳ cùng nhau thể hiện bài hát quen thuộc "Bà ơi Bà" để chúc mừng sinh nhật bà nội. Dù còn nhỏ và đôi lúc còn bỡ ngỡ trên sân khấu, nhưng vẻ đáng yêu, giọng hát ngây ngô của hai anh em đã mang lại bầu không khí vui vẻ, thân mật cho cả gia đình.

Ái nữ Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang cùng anh họ song ca hát mừng sinh nhật bà nội

Bên cạnh khoảnh khắc đáng yêu trên sân khấu, Đỗ Mỹ Linh còn khiến dân mạng thích thú khi hé lộ thêm một khoảnh khắc đời thường đầy hồn nhiên của ái nữ Tuệ An. Đoạn video ghi lại cảnh cô bé đang ngồi trong xế hộp sang trọng, chăm chú chơi với một hiệu ứng tương tác ngộ nghĩnh trên màn hình.

Sinh ra đã ở "vạch đích", là tiểu thư của một trong những gia tộc giàu có, Tuệ An giữ trọn vẻ ngây thơ, bụ bẫm với ánh mắt đầy hiếu kỳ. Sự hồn nhiên, biểu cảm dễ thương của cô bé thu hút cả triệu lượt xem.

Con gái Đỗ Mỹ Linh với loạt biểu cảm dễ thương khi chơi trò chơi

Có thể thấy, dù là một gia đình hào môn luôn nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng những giây phút kỷ niệm của nhà bầu Hiển vẫn diễn ra rất giản dị và gần gũi. Những cử chỉ tình cảm của các cháu dành cho bà nội chính là món quà tinh thần ý nghĩa nhất trong ngày sinh nhật của phu nhân Thanh Hòa.

Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang hạnh phúc bên con gái cưng