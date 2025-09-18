5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc

Một trong những điều mà phụ nữ trên 40 tuổi thường tìm kiếm khi xây dựng phong cách chính là sự sang trọng, thanh lịch. Tuy nhiên bên cạnh đó, các quý cô trên 40 tuổi cũng đừng bỏ qua khả năng trẻ hóa diện mạo của các item thời trang. Có không ít món đồ chẳng những mang lại hiệu quả hack tuổi, mà còn đảm bảo vẻ ngoài sang xịn mịn.

Làm thế nào để biết đâu là những món đồ hack tuổi đáng sắm? Các quý cô nên tham khảo 5 gợi ý từ dàn sao Việt trên 40 tuổi:

Áo trắng

Áo trắng là một trong những item hết sức phổ biến trong 4 mùa quanh năm. Dù mang tông màu trang nhã, áo trắng vẫn luôn là tâm điểm của cả set đồ. Mẫu áo này mang đến sự tươi sáng, trẻ trung cho tổng thể. Ngoài ra, áo trắng còn toát lên vẻ sang trọng, tinh tế.

Các mỹ nhân Việt biến hóa với nhiều kiểu áo trắng. Lựa chọn tối giản nhất là áo thun, mẫu áo này kết hợp ăn ý với quần jeans để tạo nên bộ cánh năng động. Muốn có vẻ ngoài điệu đà và nữ tính hơn, chị em nên tham khảo những mẫu mã như áo blouse bèo nhún, áo hai dây peplum hay áo trắng vải ren từ các mỹ nhân Việt.

Áo blazer dáng rộng

Sắp đến mùa thu đông và một trong những mẫu áo đáng đầu tư nhất ở hiện tại chính là blazer. Dẫu vậy, thay vì chọn áo blazer chiết eo, quý cô trên 40 tuổi nên ưu tiên áo blazer dáng rộng. Phiên bản này rất trẻ trung và hiện đại. Ngoài ra, phụ nữ trên 40 tuổi đừng bó buộc phong cách với áo blazer màu đen trơn màu.

Các biến tấu như áo blazer màu xám nhạt, áo blazer họa tiết kẻ sẽ tạo sự mới mẻ, phong phú cho style. Áo blazer dáng rộng kết hợp rất ăn ý với quần jeans xanh hay quần âu ống suông để tạo nên tổng thể trang phục thời thượng, sang xịn mịn.

Chân váy suông

Chân váy suông là món thời trang rất thịnh hành ở thời điểm hiện tại. Vì vậy, các quý cô trên 40 tuổi không nên bỏ qua item này khi xây dựng phong cách. Ưu điểm của chân váy suông là sự nữ tính, dịu dàng nhưng vẫn hết sức trẻ trung và hiện đại.

Bên cạnh chân váy suông màu đen, các quý cô trên 40 tuổi còn có thể biến hóa style với chân váy suông màu pastel hay chân váy suông màu xám thời thượng. Để tăng thêm hiệu quả hack tuổi, các quý cô 40+ nên kết hợp chân váy suông với áo thun hoặc áo tank top trắng. Ngoài ra, áo len tăm hay áo sơ mi dài tay cũng là những "nửa kia" hoàn hảo của chân váy suông.

Quần jeans

Nhắc đến các món thời trang hack tuổi đỉnh nhất, không thể quên nói tới quần jeans. Mẫu quần cá tính, năng động này vẫn rất phù hợp với phụ nữ trên 40 tuổi. Một số phiên bản quần jeans mà các quý cô trên 40 tuổi nên lưu tâm bao gồm quần jeans ống đứng thanh lịch, jeans ống loe nữ tính, sang chảnh hay quần jeans ống rộng phóng khoáng.

Quần jeans có thể kết hợp ăn ý với mọi mẫu áo để tạo nên bộ cánh hài hòa. Tuy nhiên, chị em đừng bỏ qua gợi ý tuyệt hay từ các sao Việt, đó là công thức quần jeans ống suông kết hợp với áo thun họa tiết hay áo trắng trễ vai. Combo này sẽ giúp vẻ ngoài của chị em thêm nổi bật.

Áo sơ mi sáng màu

Áo sơ mi sáng màu có sự đa nhiệm. Các quý cô có thể diện mẫu áo này từ mùa hè sang thu. Nếu áo sơ mi tối màu có sự sang trọng thì áo sơ mi sáng màu lại mang tới cảm giác khác hẳn, đó là sự trẻ trung, tươi sáng nhưng vẫn đảm bảo nét thanh lịch.

Các mẫu áo sơ mi sáng màu kết hợp rất "mượt" với quần jeans ống suông, quần short màu trung tính hay chân váy suông để tạo nên bộ cánh chuẩn mốt, đồng thời hack tuổi tối ưu cho người diện.

Ảnh: Sưu tầm