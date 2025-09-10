Thai phụ 32 tuần tổn thương sâu sắc vì "mẹ chồng tương lai" đòi làm tiệc baby shower gần 53 triệu cho cháu nội nhưng lại "quỵt" vào phút chót

Một bà mẹ tương lai 29 tuổi đã buộc phải hủy tiệc baby shower chỉ vài ngày trước khi diễn ra, sau khi mẹ của bạn trai bất ngờ rút lại lời hứa chi trả toàn bộ chi phí. Sự việc khiến cô cảm thấy bị lừa dối và vô cùng thất vọng.

Theo chia sẻ trên Reddit, ở tuần thai thứ 32, cô bất ngờ khi mẹ bạn trai – người vốn là người chủ động muốn tổ chức một buổi tiệc hoành tráng – lại đột ngột yêu cầu cặp đôi tự thanh toán 2.000 USD cho toàn bộ sự kiện. Điều này diễn ra sau nhiều tháng bà đã khẳng định sẽ lo liệu tất cả, từ địa điểm, dịch vụ ăn uống đến trang trí.

Bản thân cô vốn không muốn tổ chức xa hoa, nhưng vì chiều theo mong muốn từ phía gia đình bạn trai nên mới đồng ý. Nay khi áp lực tài chính đè nặng – vừa chuyển nhà, giảm giờ làm, lại chuẩn bị nghỉ thai sản – cô không còn khả năng xoay xở, đành quyết định hủy bỏ. “Thật đau lòng khi đây là đứa con đầu lòng và tôi từng mơ về buổi tiệc này,” cô viết.

Không chỉ tiệc tùng, nhiều lời hứa khác cũng không thành hiện thực: từ bộ ảnh bầu, siêu âm 3D cho đến sự chuẩn bị tinh thần mà cô từng kỳ vọng. Điều này khiến cô mất niềm tin và cảm thấy bị bỏ rơi.

Cộng đồng mạng nhanh chóng bày tỏ sự đồng cảm, khuyên cô không nên trông chờ vào gia đình bạn trai nữa và hãy tìm niềm vui theo cách giản dị hơn. Một số người nhấn mạnh rằng, sự chào đời của em bé quan trọng hơn bất kỳ bữa tiệc xa hoa nào – và tình yêu, sự quan tâm mới là điều mà một người mẹ thực sự cần trong giai đoạn đặc biệt này.

Baby shower là một buổi tiệc được tổ chức để chúc mừng và “chào đón” em bé sắp chào đời, thường diễn ra khi mẹ bầu đang ở khoảng tuần thai thứ 28–36. Đây là dịp để người thân, bạn bè cùng chúc mừng mẹ bầu, gửi tặng quà cho em bé và chia sẻ niềm vui trước khi bé chào đời. Ngoài ra, baby shower còn giúp gia đình chuẩn bị tinh thần, vật dụng cần thiết và tạo kỷ niệm đáng nhớ trong giai đoạn mang thai. Ở các nước phương Tây, baby shower khá phổ biến và thường do bạn bè hoặc người thân của mẹ bầu đứng ra tổ chức. Ở Việt Nam, khái niệm này cũng dần xuất hiện vài năm gần đây, thường được gọi vui là tiệc mừng bé sắp chào đời.

Nguồn: yahoo.com