Hãy để con "làm quen" và "thân thiết" với bộ đôi vàng này càng sớm càng tốt

Mẹ nào cũng mong muốn con mình phát triển não bộ tốt nhất, đặc biệt trong những năm tháng đầu đời – giai đoạn thường được gọi là “thời điểm vàng” cho sự phát triển trí tuệ. Bởi lẽ, 1000 ngày đầu tiên từ khi mang thai đến lúc bé tròn 2 tuổi chính là quãng thời gian não bộ phát triển nhanh chóng nhất, đặt nền móng cho trí thông minh, khả năng tư duy và học hỏi sau này. Trong giai đoạn này, não của trẻ có thể đạt đến 80% kích thước não người trưởng thành, các kết nối thần kinh diễn ra mạnh mẽ, tạo tiền đề cho trí nhớ, ngôn ngữ và kỹ năng vận động.

Chính vì vậy, mẹ nào cũng trăn trở làm sao để con được nuôi dưỡng đúng cách, bổ sung đầy đủ dưỡng chất cần thiết. Những vi chất quan trọng như DHA, ARA, choline, sắt, kẽm, i-ốt, vitamin nhóm B… đều đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển não bộ. Không chỉ dinh dưỡng, môi trường sống giàu yêu thương, sự tương tác hằng ngày qua trò chuyện, đọc sách, chơi đùa cùng con cũng góp phần kích thích não bộ phát triển toàn diện.

Điều mà nhiều mẹ hiểu rõ là nếu bỏ lỡ giai đoạn vàng này, việc “bù đắp” sau này sẽ khó đạt hiệu quả tối ưu. Do đó, sự quan tâm của mẹ dành cho con trong 1000 ngày đầu không chỉ là chăm sóc thể chất mà còn là đầu tư lâu dài cho trí tuệ và tương lai. Nắm được kiến thức khoa học về phát triển não bộ sẽ giúp mẹ an tâm đồng hành, trao cho con một khởi đầu thật vững chắc ngay từ những ngày tháng đầu đời.

DHA và ARA – “Bộ đôi vàng” cho sự phát triển trí não và thị giác của trẻ

1. DHA là gì?

DHA (Docosahexaenoic Acid) là một loại axit béo thuộc nhóm Omega-3.

DHA là thành phần cấu tạo nên màng tế bào thần kinh, chiếm tỷ lệ cao trong chất xám của não bộ và võng mạc mắt.

2. ARA là gì?

ARA (Arachidonic Acid) là một axit béo không no thuộc nhóm Omega-6.

ARA có vai trò quan trọng trong sự hình thành màng tế bào, đặc biệt ở não và hệ miễn dịch.

3. Tầm quan trọng của DHA và ARA đối với trẻ nhỏ

Phát triển trí não: DHA giúp tăng khả năng dẫn truyền thần kinh, hỗ trợ quá trình học hỏi, ghi nhớ và xử lý thông tin. ARA cùng DHA góp phần hình thành các kết nối thần kinh vững chắc.

Phát triển thị giác: DHA chiếm tới 60% trong võng mạc mắt, giúp trẻ nhìn rõ, phát triển thị lực tốt, giảm nguy cơ mắc tật khúc xạ.

Tăng cường miễn dịch: ARA tham gia vào quá trình sản sinh các chất trung gian miễn dịch, giúp cơ thể phản ứng nhanh với vi khuẩn, virus.

Phát triển thể chất: DHA và ARA phối hợp để hỗ trợ tăng trưởng chiều cao, cân nặng, giúp trẻ phát triển toàn diện.

4. Nguồn bổ sung DHA và ARA

Sữa mẹ là nguồn tự nhiên giàu DHA và ARA nhất.

Ngoài ra, DHA có nhiều trong cá béo (cá hồi, cá thu, cá mòi), dầu tảo; ARA có trong thịt, trứng, sữa.

Hiện tại, sữa công thức cũng có những sản phẩm bổ sung bộ đôi DHA và ARA, bố mẹ nên chọn loại có bổ sung DHA và ARA theo khuyến nghị.

Tóm lại, DHA và ARA chính là “nền móng” để xây dựng trí não, thị giác và hệ miễn dịch vững chắc cho trẻ trong những năm tháng đầu đời – giai đoạn vàng của phát triển.