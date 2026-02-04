Mẹ 4 con tự giảm 17kg ngon ơ sau loạt thay đổi nhỏ

Giảm cân sau sinh, đặc biệt là với những người phụ nữ đã trải qua nhiều lần sinh nở, chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng. Thế nhưng hành trình giảm 17 kg của Naokyan - một bà mẹ bốn con người Nhật Bản lại khiến nhiều người phải nhìn lại cách chúng ta vẫn nghĩ về việc siết dáng. Không cần thực đơn khắc nghiệt, không ép bản thân tập luyện quá sức, cô chọn một lối đi chậm rãi nhưng bền vững – và chính sự đơn giản ấy lại mang đến kết quả ngoài mong đợi.

Trước khi bắt đầu hành trình thay đổi, Naokyan từng nặng khoảng 70 kg, cơ thể thường xuyên mệt mỏi và gặp vấn đề về sức khỏe, trong đó có gan nhiễm mỡ. Áp lực chăm sóc bốn đứa con nhỏ khiến cô gần như không có thời gian cho bản thân, chứ chưa nói đến việc theo đuổi những chế độ ăn kiêng cầu kỳ. Thay vì tìm kiếm các phương pháp giảm cân cấp tốc, cô quyết định xây dựng cho mình một lối sống mới dựa trên ba nguyên tắc đơn giản, dễ duy trì trong thời gian dài.

Hành trình lấy lại vóc dáng khiến nhiều người ngưỡng mộ của Naokyan. (Nguồn: Instagram)

Nguyên tắc đầu tiên là áp dụng nhịn ăn gián đoạn theo khung 16:8. Naokyan chỉ ăn trong vòng tám tiếng mỗi ngày, thời gian còn lại để cơ thể nghỉ ngơi và đốt mỡ tự nhiên. Điều đáng nói là trong khung giờ ăn, cô không loại bỏ hoàn toàn tinh bột hay ép mình theo chế độ quá nghiêm ngặt. Bữa ăn vẫn có cơm, khoai, ngũ cốc nhưng được cân đối hợp lý, ưu tiên rau xanh, protein và chất xơ để tạo cảm giác no lâu. Việc ăn uống điều độ giúp cô không rơi vào trạng thái thèm ăn mất kiểm soát, đồng thời dễ duy trì hơn so với các chế độ kiêng khem cực đoan.

(Nguồn: Instagram)

Bên cạnh ăn uống, vận động cũng là yếu tố quan trọng nhưng được tiếp cận theo cách rất “đời”. Là mẹ của bốn con, cô không đặt mục tiêu phải tập luyện hàng giờ mỗi ngày. Thay vào đó, cô tranh thủ tập những bài ngắn từ 10–15 phút tại nhà theo video hướng dẫn trên YouTube. Khi làm việc nhà, Naokyan chủ động kết hợp các động tác squat, lunge để tăng mức tiêu hao năng lượng. Khi có thêm thời gian rảnh, cô đến phòng gym, tập tạ để duy trì khối cơ và giúp quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn. Với cô, việc vận động đều đặn, dù chỉ một chút mỗi ngày, vẫn tốt hơn là bỏ cuộc vì quá bận rộn.

(Nguồn: Instagram)

Nguyên tắc thứ ba – và cũng là điều thường bị xem nhẹ – chính là giấc ngủ. Naokyan cho rằng ngủ đủ và đúng giờ có tác động trực tiếp đến cân nặng. Thiếu ngủ không chỉ khiến cơ thể mệt mỏi mà còn làm rối loạn hormone, kích thích cảm giác thèm ăn và khiến việc giảm mỡ trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, cô luôn cố gắng sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, coi giấc ngủ là một phần không thể thiếu trong quá trình giảm cân.

Sau nhiều tháng kiên trì, cân nặng của Naokyan giảm từ 70 kg xuống còn 52 kg và quan trọng hơn, sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Cô duy trì mức cân này ổn định trong nhiều năm mà không cần ép buộc bản thân. Câu chuyện của bà mẹ bốn con là minh chứng rằng giảm cân không nhất thiết phải bắt đầu từ những thay đổi lớn lao. Đôi khi, chính những nguyên tắc đơn giản, phù hợp với nhịp sống thực tế mới là chìa khóa giúp phụ nữ lấy lại vóc dáng và sự tự tin một cách bền vững.

Nguồn: Woman