Hot trend 2026 gọi tên giày satin: Từ giày búp bê tới sneakers đều xinh cỡ này, bảo sao MXH mê đắm!

Trong dòng chảy thời trang liên tục biến đổi, giày satin đang nổi lên như một tuyên ngôn mới của sự nữ tính hiện đại: mềm mại nhưng không yếu đuối, sang trọng mà vẫn dễ ứng dụng. Từ sàn diễn quốc tế đến street style đời thường, từ ballet flats thanh lịch đến sneaker cá tính, chất liệu satin đang được các thương hiệu "chọn mặt gửi vàng", tạo nên làn sóng xu hướng phủ sóng mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Satin vốn gắn liền với những thiết kế dạ tiệc, váy áo lộng lẫy hay trang phục cưới. Tuy nhiên, khi được đưa vào thế giới giày dép, chất liệu này lại mở ra một hướng đi hoàn toàn mới. Bề mặt bóng nhẹ, mềm mại và khả năng bắt sáng tinh tế giúp giày satin dễ dàng tạo điểm nhấn, ngay cả với những phom dáng tối giản nhất.

Những mẫu giày satin đang thực sự được lòng hội chị em toàn cầu.

Thậm chí cả siêu mẫu bella Hadid cũng không cưỡng lại được sức hút của những đôi giày satin xinh đẹp. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài sang chảnh, satin còn mang đến cảm giác mềm chân, nhẹ nhàng khi di chuyển – yếu tố ngày càng được người tiêu dùng ưu tiên. Chính sự cân bằng giữa thẩm mỹ và trải nghiệm đã giúp giày satin nhanh chóng chiếm được cảm tình của giới mộ điệu.

Sức hút của giày satin thể hiện rõ nét khi hàng loạt thương hiệu lớn nhỏ cùng lúc nhập cuộc. Trên các sàn diễn và lookbook gần đây, satin xuất hiện dày đặc trong nhiều kiểu giày khác nhau: ballet flats nữ tính, cao gót thanh lịch cho đến sneaker satin - một biến tấu đầy bất ngờ nhưng cực kỳ thời thượng.

Giày ballet satin xinh đẹp tới nỗi không người con gái nào có thể chối từ. (Nguồn: Instagram)

Đầu tiên phải nói về ballet satin, sức hút của giày ballet satin thể hiện rõ nhất khi hàng loạt thương hiệu lớn nhỏ cùng lúc nhập cuộc. Trên các sàn diễn và lookbook gần đây, không khó để bắt gặp những thiết kế ballet flats bằng satin xuất hiện trong bộ sưu tập Xuân Hè của nhiều nhà mốt. Từ các thương hiệu cao cấp cho đến những cái tên tầm trung, đâu cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng, cho ra đời những phiên bản phù hợp với thị hiếu và vóc dáng đa dạng. Điều này giúp xu hướng nhanh chóng lan tỏa, không còn giới hạn trong phạm vi thời trang cao cấp mà trở thành item phổ biến với đông đảo người tiêu dùng trẻ.

Hàng loạt thương hiệu lớn tham gia vào cuộc chơi giày satin như Miu Miu, Maison Margiela. (Nguồn: Instagram)

Bên cạnh đó, không thể không nhắc tới sneaker satin đang trở thành lựa chọn mới mẻ cho những ai yêu phong cách sporty-chic. Khi phom dáng thể thao được "làm mềm" bằng chất liệu satin, đôi giày vừa giữ được nét năng động, vừa mang lại cảm giác tinh tế và khác biệt so với sneaker da hay canvas truyền thống.

Những mẫu sneaker satin vẫn vô cùng đáng yêu, nữ tính. (Nguồn: Instagram)

Bên cạnh ballet flats hay sneakers, giày cao gót satin cũng đang ghi dấu ấn mạnh mẽ trong làn sóng quay trở lại của chất liệu này. Lớp satin bóng nhẹ giúp những thiết kế cao gót trở nên mềm mại, thanh thoát hơn, giảm cảm giác "cứng" thường thấy ở giày da truyền thống. Từ pumps mũi nhọn cổ điển, slingback gót thấp đến sandal cao gót quai mảnh, satin mang đến vẻ sang trọng tinh tế. Đáng chú ý, nhiều thương hiệu còn ưu ái phom gót vừa phải, đế êm, giúp người mang dễ di chuyển hơn mà vẫn giữ được nét quyến rũ đặc trưng của giày cao gót.

Cao gót satin khiến các cô nàng càng nữ tính và quyến rũ hơn. (Nguồn: Instagram)

Một trong những ưu điểm lớn nhất của giày satin chính là khả năng phối đồ linh hoạt. Ballet satin flats kết hợp ăn ý với váy midi, đầm suông hay quần ống rộng, mang lại vẻ ngoài nữ tính, thanh lịch. Mule hoặc sandal satin lại phù hợp với những set đồ công sở tối giản hoặc các buổi hẹn hò nhẹ nhàng. Đáng chú ý, giày ballet satin còn xuất hiện trong nhiều dịp đặc biệt như tiệc cưới

Giày ballet satin kết hợp được với nhiều outfit. (Nguồn: Instagram)

Trong khi đó, sneaker satin là "vũ khí" hoàn hảo để nâng tầm những outfit casual như jeans, áo thun, blazer oversized. Chỉ cần một đôi giày satin, tổng thể trang phục lập tức trở nên mềm mại và có chiều sâu hơn, không còn đơn điệu hay quá an toàn.