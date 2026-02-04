Drama queen hot nhất show hẹn hò: Sắc vóc đỉnh, khoảnh khắc mặc váy bình dân viral cõi mạng

Xuất hiện trong Single's Inferno 5 (Địa ngục độc thân) – show hẹn hò đình đám bậc nhất Hàn Quốc, Choi Mina Sue - Hoa hậu Trái đất 2022 nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc nổi bật, nàng hậu còn khiến khán giả khó rời mắt nhờ phong thái tự tin cùng gu thời trang gợi cảm, tinh tế ngay từ những khung hình đầu tiên.

Mỹ nhân Địa ngục độc thân diện mẫu váy vàng gợi cảm. (Nguồn: Tiktok)

Đáng chú ý, ngay khoảnh khắc đầu xuất hiện tại chương trình , chiếc váy vàng mà Choi Mina Sue diện đã nhanh chóng viral khắp mạng xã hội . Người đẹp lựa chọn một thiết kế slip dress satin màu vàng nhạt mang phom dáng tối giản nhưng lại có sức hút đặc biệt. Phần hai dây mảnh kết hợp cổ chữ V khoét vừa đủ giúp Mina Sue khoe trọn vòng 1 gợi cảm mà vẫn giữ được nét thanh lịch, đồng thời tôn lên làn da sáng và vóc dáng mềm mại. Chất liệu satin óng nhẹ, bắt nắng hoàn hảo khiến tổng thể outfit toát lên vẻ nữ tính, mong manh - đúng chuẩn hình ảnh " nàng thơ mùa hè " giữa khung cảnh thiên nhiên.

Choi Mina Sue cực kỳ thu hút trong mẫu thiết kế slip dress satin màu vàng nhạt. (Nguồn: TikTok)

Thực tế, đây là chiếc váy satin midi màu vàng đến từ Zara - một thiết kế tưởng chừng đơn giản nhưng lại ghi điểm nhờ sự tinh tế trong từng chi tiết: đường viền cổ chữ V mảnh mai, dây đeo thanh thoát cùng bề mặt satin bóng nhẹ giúp chiếc váy bắt sáng một cách đầy cuốn hút.

Được biết, mẫu váy này của Zara , có mức giá khá "dễ thở", khoảng 59,90 USD (1,5 triệu đồng) . Tuy nhiên, khi được Choi Mina Sue diện lên, thiết kế này lại mang đến cảm giác sang trọng và cao cấp , thậm chí không hề lép vế khi đặt cạnh những mẫu váy đến từ các nhà mốt xa xỉ. Sau khi màn xuất hiện của người đẹp lên sóng, không ít dân mạng cũng truy lùng info mẫu váy này.

Mẫu váy satin màu vàng nhà Zara có giá 1,5 triệu đồng. (Nguồn: Zara)

Không chỉ riêng Choi Mina mà hội chị em toàn cầu cũng vô cùng yêu thích thiết kế này. (Nguồn: Instagram)

Không chỉ ghi dấu ấn bằng ngoại hình cuốn hút, profile của Choi Mina Sue cũng khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ. Người đẹp sinh năm 1999 tại Sydney (Úc), hiện cô hoạt động với nhiều vai trò như người mẫu, influencer, nhân vật truyền hình và diễn giả. Đặc biệt, chiến thắng tại Miss Earth 2022 đã đưa cô trở thành đại diện Hàn Quốc đầu tiên giành vương miện ở một trong sáu cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh.

Choi Mina Sue đăng quang Miss Earth 2022. (Nguồn: Instagram)

Sở hữu cá tính mạnh và cái tôi rõ ràng, Mina Sue không ngại thể hiện quan điểm cá nhân cũng như lối sống chủ động. Cô yêu thích những bộ môn thể thao mang tính thử thách và giàu năng lượng như lặn biển, góp phần khắc họa hình ảnh một nàng hậu hiện đại, khỏe khoắn và độc lập.

Tại Single's Inferno, Mina Sue gây ấn tượng mạnh với hình ảnh nóng bỏng và quyến rũ, thường xuyên lựa chọn những trang phục khoe khéo đường cong, đặc biệt là vòng 1 đầy đặn.

Trong Single's Inferno, Mina Sue gây ấn tượng khi diện những chiếc váy hai dây khoe trọn đôi vai gợi cảm và tôn vòng 1. (Nguồn: Instagram)

Tuy nhiên, trái ngược với hình ảnh gợi cảm và quyến rũ trên sóng truyền hình, nàng hậu lại trung thành với phong cách kín đáo, năng động và thoải mái trong những khoảnh khắc đời thường. Choi Mina Sue thường xuất hiện trong những set đồ tối giản như áo phông, áo khoác nhẹ kết hợp cùng quần jeans, ưu tiên sự tiện dụng hơn là phô trương hình thể. Chính sự đối lập đầy thú vị giữa hai hình ảnh ấy đã khiến cô trở nên càng khám phá càng cuốn, dễ dàng khơi gợi sự tò mò và thiện cảm từ khán giả.

Mina ưu tiện diện những trang phục năng động, thoải mái. (Nguồn: Instagram)

Một điểm cộng khác ở Choi Mina Sue chính là cách cô tiết chế trong lối trang điểm, dù xuất hiện trên show hay ngoài đời. Người đẹp trung thành với phong cách makeup tự nhiên, chỉ nhấn nhá nhẹ bằng má hồng tươi tắn và son bóng trong veo, đủ để làm nổi bật những đường nét sẵn có. Lối trang điểm tối giản này giúp Mina Sue tôn trọn làn da khỏe khoắn, mịn màng gần như không tì vết, đồng thời mang lại cảm giác tươi mới, cuốn hút theo cách rất riêng.

