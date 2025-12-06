Tẩy giun cho bé và những điều đơn giản nhưng có thể mẹ chưa biết

Ở Việt Nam, nhiều cha mẹ vẫn nghĩ “con còn nhỏ, chắc chưa có giun đâu”, “nhà sạch rồi thì làm gì có giun”, hoặc “để lớn tí rồi tẩy”.

Nhưng thực tế, trẻ em là nhóm dễ nhiễm giun nhất, vì trẻ:

Bò, lăn, nghịch dưới đất

Thích đưa tay vào miệng

Hay ăn vặt linh tinh

Chưa biết giữ vệ sinh cá nhân

Và một khi đã nhiễm giun, trẻ thường không biểu hiện rõ ràng. Vì vậy, việc tẩy giun định kỳ là vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe và sự phát triển của con.

Vì sao trẻ cần tẩy giun?

Giun kim, giun đũa, giun móc, giun tóc… đều có thể “sinh sống” trong đường ruột trẻ mà không gây triệu chứng mạnh. Tuy nhiên, chúng âm thầm:

Làm trẻ ăn kém, chậm lớn, chậm tăng cân

Rối loạn tiêu hóa, đầy bụng, đau bụng âm ỉ

Ngủ không ngon, hay giật mình

Thiếu máu, suy dinh dưỡng

Ngứa hậu môn, nhất là buổi tối (giun kim)

Giun không chỉ “lấy cắp” dinh dưỡng mà còn ảnh hưởng đến hệ miễn dịch – thứ mà trẻ rất cần để phát triển.

Bao nhiêu tuổi thì tẩy giun được?

Từ 12 tháng tuổi trở lên: hầu hết các thuốc tẩy giun thông dụng (như Albendazole, Mebendazole) đều có thể sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Dưới 12 tháng tuổi: không tự ý dùng thuốc. Chỉ dùng khi bác sĩ chỉ định.

Tần suất tẩy giun cho trẻ

Đối với trẻ từ 2 tuổi trở lên:

6 tháng tẩy giun 1 lần là khuyến cáo phổ biến của Bộ Y tế và WHO.

Nếu môi trường sống có nguy cơ cao (vườn cát, nhà có thú nuôi, trẻ hay bò đất), có thể tẩy 3 lần/năm theo chỉ định của bác sĩ.

Loại thuốc tẩy giun thường dùng

Một số thuốc phổ biến được bác sĩ kê cho trẻ:

Albendazole 400mg: liều duy nhất

Mebendazole 500mg: liều duy nhất

Pyrantel pamoate: dạng siro dễ uống cho trẻ nhỏ

Pyrantel cho trẻ có giun kim (có thể dùng 2 lần cách nhau 2 tuần)

Lưu ý: Không tự ý tăng liều, không cho trẻ uống thuốc của người lớn khi không rõ hàm lượng.

Có cần cả nhà cùng tẩy giun?

Có. Bởi giun lây lan rất dễ, nhất là giun kim. Khi một người trong nhà nhiễm, rất có thể những thành viên khác cũng đang mắc mà không biết.

Tẩy giun đồng loạt giúp: Hạn chế tái nhiễm; Giảm nguy cơ lây chéo; Bảo vệ trẻ tốt hơn.

Những dấu hiệu cho thấy trẻ có giun

Không phải trẻ nào cũng có triệu chứng rõ ràng, nhưng ba mẹ hãy cảnh giác nếu trẻ:

Ngủ không sâu, hay quấy đêm

Biếng ăn kéo dài

Sụt cân hoặc đứng cân

Ngứa hậu môn, đặc biệt về đêm

Đầy bụng, khó tiêu

Da xanh xao, uể oải

Thỉnh thoảng thấy “sợi trắng nhỏ” ở phân (giun kim)

Sau khi tẩy giun, ba mẹ cần làm gì?

Vệ sinh tay trước khi ăn – sau khi đi vệ sinh

Cắt móng tay ngắn

Giặt đồ lót, chăn ga bằng nước nóng mỗi tuần

Hạn chế cho trẻ ngậm tay

Rửa rau kỹ, nấu chín thực phẩm

Vệ sinh đồ chơi định kỳ

Tẩy giun chỉ là phần nhỏ, giữ vệ sinh hằng ngày mới là lá chắn lớn nhất.

Kết luận

Tẩy giun cho trẻ không phải “chuyện nhỏ”. Đó là một trong những việc quan trọng nhất giúp trẻ: Ăn ngon; Ngủ yên; Tăng cân đều; Phát triển trí tuệ tốt; Hạn chế bệnh vặt.

Một viên thuốc có thể giúp trẻ tránh được rất nhiều vấn đề sức khỏe lâu dài. Ba mẹ đừng đợi đến khi con mệt mỏi, biếng ăn, chậm lớn rồi mới nghĩ đến chuyện tẩy giun.

Chăm con khỏe, đôi khi bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.