Cả MXH chúc mừng Trúc Anh Mắt Biếc giảm cân thành công

Sau thành công của bộ phim Mắt Biếc, Trúc Anh từng được xem là một trong những gương mặt nữ đầy tiềm năng của màn ảnh Việt, ghi dấu với vẻ đẹp ngọt ngào, thanh thuần cùng đôi mắt biết nói giàu cảm xúc. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô bất ngờ chững lại khi nữ diễn viên gặp vấn đề sức khỏe, được cho là liên quan đến tình trạng thoái hóa khớp và gai cột sống. Việc điều trị kéo dài khiến Trúc Anh gặp khó khăn trong việc di chuyển và tăng cân mất kiểm soát, ngoại hình thay đổi rõ rệt và dần vắng bóng khỏi các dự án điện ảnh khiến khán giả tiếc nuối.

Gần đây, sự xuất hiện của cô tại một sự kiện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trúc Anh ghi điểm với diện mạo rạng rỡ, thần thái tươi tắn và đặc biệt là vóc dáng thon gọn hơn sau hành trình giảm cân. Sự thay đổi tích cực này không chỉ giúp cô lấy lại vẻ xinh đẹp vốn có mà còn mang đến hình ảnh tràn đầy năng lượng, khiến người hâm mộ thêm kỳ vọng vào màn tái xuất trong thời gian tới.

Trúc Anh chụp hình cùng Trần Ngọc Vàng khi cùng tham dự 1 sự kiện mới đây. (Nguồn: TikTok)

Trúc Anh mang đến cảm giác nữ tính và tươi sáng khi diện set đồ tông vàng pastel điệu đà. Có thể thấy vóc dáng của người đẹp sinh năm 1998 đã gầy đi đáng kể, phần tay và chân trở nên mảnh mai, thanh thoát hơn so với trước. Gương mặt cũng vì thế mà lộ rõ đường nét hơn, từ sống mũi đến khuôn cằm đều trông gọn gàng, hài hòa. Tổng thể diện mạo mang lại cảm giác xinh xắn, tràn đầy sức sống, đúng với hình ảnh “nàng thơ” mà khán giả từng yêu mến.

Vóc dáng của Trúc Anh hậu giảm cân thon gọn hơn, rõ nét nhất được thể hiện ở đôi chân. (Ảnh: Instagram)

Nữ diễn viên lựa chọn kiểu tóc uốn xoăn sóng, kết hợp với layout makeup tông hồng để tôn lên đường nét ngọt ngào.

Những hình ảnh gần đây của Trúc Anh cho thấy nữ diễn viên đang trong hành trình lấy lại vóc dáng một cách rõ rệt, phần nào phản ánh sự nỗ lực và kiên trì đáng ghi nhận. So với trước, thân hình nàng thơ Mắt Biết đã trở nên cân đối hơn, các đường nét cũng dần thon gọn, giúp tổng thể diện mạo thêm phần rạng rỡ và tươi tắn. Không chỉ vóc dáng cải thiện, nhan sắc của Trúc Anh cũng được nhận xét là ngày càng xinh đẹp, quay về thời kỳ từng làm nên tên tuổi. Trước đó, nữ diễn viên từng chia sẻ có thời điểm cân nặng vượt mốc 80kg và phải ăn theo chế độ để giảm khoảng 10kg. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đủ để cô tự tin trở lại với sự nghiệp diễn xuất.

Nữ diễn viên từng chia sẻ hình ảnh da bị rạn do tăng cân đột ngột. (Ảnh: Facebook)

Những hình ảnh gần đây cho thấy nàng thơ Mắt Biếc đang dần lấy lại vóc dáng thon gọn. (Ảnh: Instagram)